Tepside kabak mücver

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8 kişilik -

Malzemeler

4 kabak

4 taze soğan

3 yumurta

Yarım demet maydanoz

1.5 su bardağı un

Yarım su bardağı ayçiçek yağı

Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

1 paket kabartma tozu

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Fırını 180 derecede ısıtın. Kabakların kabuğunu soyup rendeleyin. Suyunu sıkarak büyük bir kaba alın. Üzerine kıyılmış soğan, 3 yumurta, kıyılmış maydanoz, ayçiçek yağı, rendelenmiş beyaz peynir ve baharatları ekleyip karıştırın. Un ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırın. Hamuru içi yağlanmış fırın tepsisine dökün. Tepsiyi sıcak fırına yerleştirip üzeri kızarana kadar pişirin. Ilık servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.