Terbiyeli kuzu gerdan haşlama tarifi...

Malzemeler

6 kuzu gerdan eti

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 soğan

1.5 litre sıcak su

2-3 havuç

4 patates

1 dolmalık kırmızı biber

1 dolmalık sarı biber

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Taze rezene

Terbiyesi için

1 yumurtanın sarısı

Yarım limonun suyu



Hazırlanışı:

Kuzu gerdan etlerini zeytinyağında hafif kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Yağını çeken etleri geniş bir tencereye alın. üzerine iri doğradığınız soğanlar ve sıcak suyu ilave edip kapağı kapalı olarak 30 dakika pişirin. Daha sonra sırasıyla iri doğradığınız havuç, patates ve renkli biberleri ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp sebzeler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Terbiyesi için yumurta sarısı ve limon suyunu bir kasede çırpın. Yemeğin suyundan bir kepçe kadar ilave ederek terbiyeyi ılındırın ve yemeğe ilave edin. İnce kıydığınız rezeneyi ilave edip 3-4 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



