Tutmaç çorbası
Akşam için çorba önerisi!
4 kişilik
30 dakika
Malzemeler
• 200 gr (2 çay bardağı bardağı) yeşil mercimek
• 1 lt su
• 2 çay bardağı erişte
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 yumurta
• 1 tatlı kaşığı un
• 250 gr yoğurt
• 2-3 yemek kaşığı tereyağı
• Pul biber, nane
Hazırlanışı
Mercimeği yıkayın, kaynar suya atın, 1-2 dakika haşlayıp süzün. Mercimeği tekrar 1 lt temiz kaynar suya atın, 10 dakika veya yumuşayana kadar haşlayın. Erişte ve tuz ilave edin. Ç orbayı beş dakika kadar erişte ile birlikte pişirin. Diğer tarafta yoğurt, un ve yumurtayı çırpın, çorbanın kesilmemesi için suyundan 1 kepçe ilave edip karıştırın. Karışımı çorbaya ekleyin, 1-2 dakika pişirip altını kapatın. Tereyağı, pul biber ve nane eritin, çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.