Tutmaç çorbası

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Akşam için çorba önerisi!

4 kişilik 30 dakika

Malzemeler

• 200 gr (2 çay bardağı bardağı) yeşil mercimek

• 1 lt su

• 2 çay bardağı erişte

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 yumurta

• 1 tatlı kaşığı un

• 250 gr yoğurt

• 2-3 yemek kaşığı tereyağı

• Pul biber, nane



Hazırlanışı

Mercimeği yıkayın, kaynar suya atın, 1-2 dakika haşlayıp süzün. Mercimeği tekrar 1 lt temiz kaynar suya atın, 10 dakika veya yumuşayana kadar haşlayın. Erişte ve tuz ilave edin. Ç orbayı beş dakika kadar erişte ile birlikte pişirin. Diğer tarafta yoğurt, un ve yumurtayı çırpın, çorbanın kesilmemesi için suyundan 1 kepçe ilave edip karıştırın. Karışımı çorbaya ekleyin, 1-2 dakika pişirip altını kapatın. Tereyağı, pul biber ve nane eritin, çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.