Vişneli yaprak sarma tarifi

Malzemeler

500 gr asma yaprağı

1 su bardağı zeytinyağı

4 orta boy soğan

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı vişne suyu

1 çay kaşığı tarçın

2 çay kaşığı kuru nane

200 gr taze vişne

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Zeytinyağını tencerede ısıtın. İnce doğranmış soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyip kavurmaya devam edin. Vişne suyu ve baharatları ekleyerek kısık ateşte 10 dakika pişirin. Yaprakları yıkayıp üst üste dizin ve süzülmeye bırakın. Büyük bir kaseye sıcak su koyun. Yaprakları sıcak suya batırıp çıkarın ve ardından soğuk su dolu diğer kaseye ekleyin. Sularını iyice süzün. Başka bir tencerenin tabanına asma saplarını yayın. Yaprağı bir tabağın üzerine yerleştirin. üzerine harç ekleyip yaprağın önce bir kenarını daha sonra diğer tarafını içe doğru harcın üzerine gelecek şekilde kapatın. Rulo şeklinde sarıp kapatın. Avucunuzun içinde hafifçe sıkarak tencereye yerleştirin. Tüm yaprakları aynı şekilde hazırlayın. Sarmaları tencereye yerleştirirken aralarına bolca taze vişne taneleri ekleyin. Tüm sarmaları tencereye dizdikten sonra üzerine düz bir porselen tabak yerleştirin. porselen tabağın üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kısık ateşte sarmalar suyu çekene kadar pişirin. Ilık servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



