Vişneli yaprak sarma tarifi

Malzemeler:

4 su bardağı pirinç

250 gr salamura yaprak

4 soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Yarım demet nane

25 gr dolmalık fıstık

25 gr kuş üzümü

200 gr vişne

Tuz

Karabiber

Kimyon



Hazırlanışı:

Tencereye su aktarıp kaynatın. Salamura yaprakları içine atıp 2 dakika kaynayan suda bekletip tel süzgeç ile suyunu süzdürerek alın. Pirinci ayıklayın. Yıkayıp suyunu süzün. Soğanları ayıklayıp küçük doğrayın. Maydanoz, nane ve dereotunu çok ince kıyın. Kuş üzümlerini ayıklayıp ılık suda bekletin. Vişne saplarını ve çekirdeklerini ayıklayın. Geniş bir tencerede zeytinyağında soğanları hafif pembeleşinceye kadar kavurup pirinci ekleyin. 1-2 dakika kavurun. Fıstığı ilave edip 2 dakika daha kavurun. Üzümleri, 1-2 dakika ara ile nane, maydanoz, dereotu, kimyon, karabiber ve tuzu ilave edip karıştırın. Yarım su bardağı sıcak su ekleyip, kısık ateşte hafif diri kalıncaya kadar pişirin. Hazırladığınız içi, yapraklara sararken ortalarına birer vişne yerleştirin ve tencereye dizin. Üzerine porselen bir tabak kapatıp, tencerenin kapağını kapatın. 15 dakika pişirin. Yarım limonun suyu ile bir kaşık zeytinyağı karışımını pişen dolmaların üzerine dökün. Tencerenin kapağını aralık bırakarak soğumaya bırakın. Ilınınca servis yapın.