Yedikule marullu yeşil salata

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Yeşil salata tarifi

6 kişilik -

Malzemeler

4 Yedikule marulu

4-5 parça brokoli

1 demet taze fesleğen

Yarım demet taze nane

Yarım demet maydanoz

Yarım su bardağı iri kıyılmış ceviz içi

Sosu için

1 yemek kaşığı hardal

1 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı üzüm sirkesi

5-6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Brokoliyi haşlayıp küçük doğrayın. Yeşillikleri kıyın. Cevizleri de ekleyerek büyük bir kapta harmanlayın. Sos için hardal, bal, sirke, kıyılmış sarımsak, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın. Zeytinyağını yavaşça ekleyip çırpmaya devam edin. Koyu kıvamlı bir sos hazırlayın. Hazırladığınız sosu salatanın üstüne döküp harmanlayın. Bekletmeden servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



