Yedikule marullu yeşil salata
Yeşil salata tarifi
6 kişilik
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Malzemeler
4 Yedikule marulu
4-5 parça brokoli
1 demet taze fesleğen
Yarım demet taze nane
Yarım demet maydanoz
Yarım su bardağı iri kıyılmış ceviz içi
Sosu için
1 yemek kaşığı hardal
1 yemek kaşığı bal
3 yemek kaşığı üzüm sirkesi
5-6 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı
Brokoliyi haşlayıp küçük doğrayın. Yeşillikleri kıyın. Cevizleri de ekleyerek büyük bir kapta harmanlayın. Sos için hardal, bal, sirke, kıyılmış sarımsak, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın. Zeytinyağını yavaşça ekleyip çırpmaya devam edin. Koyu kıvamlı bir sos hazırlayın. Hazırladığınız sosu salatanın üstüne döküp harmanlayın. Bekletmeden servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.