Yoğurtlu kabak çorbası

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4 kişilik

Malzemeler

3 kabak

4 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

¼ demet dereotu

1 soğan

3 diş sarımsak

Tuz



Hazırlanışı

Kabakları bol suyla yıkayıp kurulayın. İrice doğradıktan sonra tencereye alın. Üzerine 3 su bardağı tavuk suyu ilave edip kaynatın. Kabaklar yumuşadıktan sonra el blender’iyle püre haline getirin. Bir kaba aktarıp bekletin. Aynı tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip, yemeklik doğranmış soğan ve sarımsakları ilave edip soteleyin. Üzerine hazırladığınız püreyi ilave edip karıştırın. Kısık ateşte kaynatın. Yoğurt ve unu derin bir kaba alıp karıştırın. 1 su bardağı ılık tavuk suyunu ilave edip karıştırın. Tencereye yoğurtlu karışımı yavaş yavaş ekleyip hızlı bir şekilde karıştırın. Üzerine kalan tereyağında kavurduğunuz pul biberi ve ince kıyılmış dereotunu serpip sıcak servis yapın.