Yoğurtlu kabak çorbası
4 kişilik
Malzemeler
3 kabak
4 su bardağı tavuk suyu
1 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
¼ demet dereotu
1 soğan
3 diş sarımsak
Tuz
Hazırlanışı
Kabakları bol suyla yıkayıp kurulayın.
İrice doğradıktan sonra tencereye alın.
Üzerine 3 su bardağı tavuk suyu ilave
edip kaynatın. Kabaklar yumuşadıktan
sonra el blender’iyle püre haline getirin.
Bir kaba aktarıp bekletin. Aynı tencereye
1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip, yemeklik
doğranmış soğan ve sarımsakları ilave edip
soteleyin. Üzerine hazırladığınız püreyi
ilave edip karıştırın. Kısık ateşte kaynatın.
Yoğurt ve unu derin bir kaba alıp karıştırın.
1 su bardağı ılık tavuk suyunu ilave edip
karıştırın. Tencereye yoğurtlu karışımı yavaş
yavaş ekleyip hızlı bir şekilde karıştırın.
Üzerine kalan tereyağında kavurduğunuz
pul biberi ve ince kıyılmış dereotunu serpip
sıcak servis yapın.