Zencefilli ve susam soslu soba noodle tarifi

Malzemeler:

1 paket soba spagetti

Sosu için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

4~5 dal taze soğan

2 yemek kaşığı soya sosu

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

3 fındık turp

5 bebek havuç

Üzeri için

2 yemek kaşığı susam

Taze reyhan



Hazırlanışı:

Makarnayı haşlayıp suyunu süzün. Sosu için taze zencefil, bebek havuçlar, ince doğradığınız turp ve taze soğanı zeytinyağında 2-3 dakika soteleyin. Soya sosu ve haşlanmış bezelyeyi ilave edip kaynatın ve ocaktan alın. Üzeri için susamı yapışmaz yüzeyli bir tavada rengi dönünceye kadar kavurun. Suyunu süzdüğünüz makarnayı soya soslu harcın üzerine ilave edip karıştırın. Kavrulmuş susam ve taze reyhan ile süsleyerek servis yapın.