Zeytin soslu levrek buğulama
- kişilik
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Malzemeler
1 levrek
2 yemek kaşığı dereotu
1 yemek kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin
1 yemek kaşığı dilimlenmiş yeşil zeytin
1 limonun suyu
Tuz
Karabiber
1 yemek kaşığı hardal
1 yemek kaşığı mayonez
1 yemek kaşığı ketçap
Hazırlanışı
Zeytin soslu levrek buğulama: Levreğin bütünlüğünü bozmadan içini temizleyip yıkayın. Bir kabın içine zeytinyağı, hardal, ketçap, mayonez, ince doğranmış dereotu, limon suyu, karabiber ve tuzu alın. İyice karıştırdıktan sonra balığın üzerine dökün. Zeytinleri de ekleyip 175 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.