Zeytin soslu levrek buğulama

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemeler

1 levrek

2 yemek kaşığı dereotu

1 yemek kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin

1 yemek kaşığı dilimlenmiş yeşil zeytin

1 limonun suyu

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı hardal

1 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı ketçap



Hazırlanışı

Zeytin soslu levrek buğulama: Levreğin bütünlüğünü bozmadan içini temizleyip yıkayın. Bir kabın içine zeytinyağı, hardal, ketçap, mayonez, ince doğranmış dereotu, limon suyu, karabiber ve tuzu alın. İyice karıştırdıktan sonra balığın üzerine dökün. Zeytinleri de ekleyip 175 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.