Zeytinyağlı kuru patlıcan dolması

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Zeytinyağlı kuru patlıcan dolması tarifi

- kişilik -

Malzemeler

25 kurutulmuş patlıcan (dolmalık)

4-5 soğan

3 baş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

2 su bardağı pirinç

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

2 su bardağı sıcak su

Karabiber

Kırmızıbiber

Yenibahar

Tuz

2 limonun suyu

Yeterince su



Hazırlanışı:

Kuru patlıcanları geceden kaynar suya ekleyip çatal geçecek şekilde haşlayın. Dolma içini hazırlamak için kıyılmış soğan ve sarımsağı zeytinyağında kavurun. Salçaları ekleyip karıştırın. Yıkanmış pirinci ilave edin. 2 bardak sıcak su, baharat, tuz ve şekeri ekleyip suyu çekene kadar pişirin. Hazırladığınız harcı patlıcanların içine üstten bir parmak boşluk kalacak şekilde doldurun. Dolmaların ağız kısmı diğerinin alt kısmına gelecek şekilde tencereye dizin. üzerine hafifçe tuz serpin. Dolmaların üzerini geçecek şekilde kaynar su ekleyip 20 dakika pişirin. Limon suyu ekleyip 10 dakika daha pişirin. Ilık olarak servis yapın.