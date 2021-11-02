1 Kasım Hangi Burç? 1 Kasım Burcu, Özellikleri ve 1 Kasım'da doğan ünlüler
Sonbaharın son ayı Kasım ayı geldi... Bu yazıda astrolojiye yeni başlayanlar için 1 Kasım hangi burç oluyor? 1 Kasım'da doğanların burç özellikleri neler? 1 Kasım'da doğan ünlüler kimler? sorularının yanıtlarına bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım...
Yeni bir kişiyle tanıştınız ve burcu 1 Kasım... Peki, 1 Kasım hangi burç oluyor? Karşınızdaki kişinin burcu size neler söylüyor? Burcu sizin burcunuzla uyumlu mu?Öncelikle astrolojide bir kişinin burcunun ne olduğunun belirlenmesi için hangi ayda, ayın kaçında ve hangi saatte doğduğu bilinmeli. Farklı kaynaklarda burç tarihleriyle ilgili farklılıklar olabilir. Çünkü aslında burçlar yıla göre, saate göre, ekinoksa göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle ayın 21'i ve 22'sinde doğanlar, aynı gün içinde iki farklı burca sahip olabilirler. Örneğin; bu yıl 22 eylül saat 21.50'ye kadar doğanlar başak burcu, 22.22'de doğanlar terazi burcuna aittir. Bu yüzden doğru burcunuzu öğrenmek için doğum haritasına baktırmanız gerekir.
1 KASIM- AKREP BURCU
Peki, 1 Kasım hangi burç oluyor? 1 Kasım'da doğanların burcu su grubu burçlarından akreptir. Akrep burcu 23 Ekim ve 21 Kasım tarihleri arasını kapsamaktadır.
AKREP BURCU ÖZELLİKLERİ
Akrep Burcu özellikleri ise şöyledir:
Akrep Burcu Erkeği Özellikleri:
- Gizemlidir. Akrep burcu erkeğinde her zaman farklı bir gizem vardır. Onları tam olarak çözmek imkansız olabilir.
- Akrep erkekleri bir kez kendilerine bir hedef belirledilerse o hedeften asla vazgeçmezler.
- Akrep burcu erkeği hırslıdır. Ulaşmak istediği şeyi elde etmek için elinden geleni yapar.
- Akrep burcu erkeği birisi hakkında düşüncelerini asla saklamazlar. Bu bazen küstahça gelebilir ama dürüst oldukları için bir şey gizlemezler.
- Akrep erkekleri cinselliğe düşkündür. Tutkulu olan akrep burcu erkeği ile cinsel birlikteliğiniz mükemmel olabilir.
Akrep Burcu Kadını Özellikleri:
- Akrep kadınları genelde dominant kadınlardır. Herkese uyum sağlamak istemezler. Kendi istekleri uğruna savaşırlar.
- Akrep burcu kadını akrep burcu erkeği kadar tutkuludur.
- Duygularını gizlemeyi iyi bilir. Dışarıdan çok soğuk görünseler de aslında içlerinde yoğun duygular yaşalar. Fakat bunu belli etmek istemezler.
- Akrep burcu kadını sezgilerine güvenerek hareket eder. Sezgileri oldukça kuvvetlidir.
- Akrep burcu kadını çok çalışkan bir burçtur. İnandıkları yolda sonuna kadar risk almayı severler.
AKREP BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?
Akrep Burcu-Boğa Burcu
Akrep Burcu-Oğlak Burcu
Akrep Burcu-Başak Burcu
Akrep Burcu-Aslan Burcu
1 KASIM'DA DOĞAN ÜNLÜLER
1 Kasım doğumlu bazı ünlüler ise şöyle:
- David Foster
- Selma Ergeç (Oyuncu)
- Erkan Can (Oyuncu)
- Kenan Kalav (Oyuncu)
- Tim Cook
- Bill Anderson
- Daran Norris
BURÇLARIN SIRALAMASI
- KOÇ BURCU: 21 Mart-19 Nisan
- BOĞA BURCU: 20 Nisan-20 Mayıs
- İKİZLER BURCU: 21 Mayıs-20 Haziran
- YENGEÇ BURCU: 21 Haziran-22 Temmuz
- ASLAN BURCU: 23 Temmuz-22 Ağustos
- BAŞAK BURCU: 23 Ağustos-22 Eylül
- TERAZİ BURCU: 23 Eylül-22 Ekim
- AKREP BURCU: 23 Ekim-21 Kasım
- YAY BURCU: 22 Kasım-21 Aralık
- OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak
- KOVA BURCU: 20 Ocak-18 Şubat
- BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart
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