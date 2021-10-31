Kasım 2021 aylık burç yorumları: Aşk, kariyer, sağlık... Burçları neler bekliyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Kasım ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Kasım ayı burç yorumları neler söylüyor? Kasım ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Sibel Süslü yanıtladı... İşte Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden Kasım 2021 aylık burç yorumları: (Bu yazının ardından Haftalık burç yorumları (01 Kasım - 07 Kasım 2021) başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

KASIM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU KASIM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

5 Kasım’da gerçekleşecek olan Yeniay krediler, borçlar, başkalarıyla ortak yatırım ya da kazançlar gibi konuları gündeminize taşıyabilir. Bunlarla ilgili yeni kararlar alabilir, başlangıçlar yapabilirsiniz. Ancak mevcut koşulları doğru değerlendirip iyi düşünerek hareket edin. 19 Kasım’da gerçekleşecek Ay tutulması da sizi para konularında etkiliyor. Bu ay mali konularda bir danışman ya da finans uzmanından görüş alarak ilerlemeniz en doğrusu. Hayatınızla ilgili yeni kararlar alacaksanız, bekleyen plan ve projeleriniz varsa Ay’ın sizin burcunuzda olacağı 16 Kasım’ı iyi değerlendirin. İlişkiler ve aşkla ilgili olarak ise ay sonuna dek sabretmeniz gerekecek. 29-30 Kasım tarihlerinde hayallerinizdeki gibi bir aşka adım atabilirsiniz, üstelik uzun vadeli olabilir ya da geleceğe taşınabilir.

BOĞA BURCU KASIM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Kasım ayı sizin için oldukça önemli, çünkü 19 Kasım’daki Ay tutulması sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Zorlayıcı etkiler alacağınız bir ay olacağı için soğukkanlı olmanız, krizler karşısında sakinliğinizi korumanız önem taşıyor. Hayatınızla ilgili ciddi kararlar alabileceğiniz bir süreçtesiniz, bu esnada bazı konuları sonlandırmanız gerekebilir. Değişime direnç gösterme eğiliminde olabilirsiniz ama bu uzun vadede sadece zorlukların süresini uzatır. 5 Kasım’daki Yeniay’ın etkilerini ise evlilik evinizden alıyorsunuz. Evli değilseniz bu durum uzun süreli ilişkilerinizi ya da ortaklıklarınızı etkiliyor. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz; evlilik teklifi, nişan gibi gelişmeler olabilir ancak bu ayın zorlayıcı etkilerini göz önünde bulundurmayı unutmayın. Mutlaka bir adım atacaksanız gerçekçi olmalısınız.

İKİZLER BURCU KASIM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Kasım ayına başlarken sağlığınız gündemde olacak, kendinize çok dikkat etmeli ve gerekli kontrollerinizi yaptırmalısınız. Bir check-up randevusu almak için ideal zaman. Günlük rutinlerinizi de yenilemenin zamanı gelmiş olabilir. Zamanınızı daha etkin kullanmak ve çok dağılmamak için gerekli önlemlerinizi alın. 19 Kasım’daki Ay tutulmasından hemen sonra Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. 21 Kasım tarihini yeni plan ve projelerinizi hayata geçirmek için kullanabilirsiniz. Ay tutulması ise size yeni farkındalıklar ve içsel uyanış getiriyor. Tutulma gecesini spiritüel çalışmalar ya da meditasyon ile geçirmenizde fayda var. İlişkiler ve aşkla ilgili olarak ise Ay sonuna dek sabretmeniz gerekecek. 29-30 Kasım tarihlerinde hayallerinizdeki gibi bir aşka adım atabilirsiniz, üstelik geleceğe taşınabilir.

YENGEÇ BURCU KASIM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

5 Kasım’daki Yeniay aşk evinizde gerçekleşiyor. Size yeni bir aşk getirebilir ancak bu çok kolay olmayabilir. Şüpheci ya da alıngan yaklaşımlarda bulunmayıp karşınızdaki kişiye şans verin. İlişkiniz varsa sınavdan geçiyor. Kendinizle ciddi anlamda yüzleşmeniz gerekecek. Bu süreçte duygu iniş çıkışlarınızı kontrol etmeniz önem taşıyor. Süreci iyi yönetirseniz mutluluğu yakalayabilirsiniz. 19 Kasım’daki Ay tutulması ise size sosyal hayatınızda ve arkadaşlık ilişkilerinizde yeni farkındalıklar getirecek. Çevrenizdeki bazı kişilerin dost olmayan yüzleriyle karşılaşabilir ya da güç savaşlarına çekilebilirsiniz. Sizin dışınızda gelişen olaylara müdahil olmamanız önem taşıyor. Bu süreçte bazı arkadaşlıklar da sona erebilir. Ayın son haftasında abartılı harcamalar yapmamaya çalışın.

ASLAN BURCU KASIM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Kasım genelinde kariyeriniz ve parasal konular odak noktanız olacak. 5 Kasım’daki Yeniay ev-emlak alım satım konularını gündeme taşıyabilir. Diğer taraftan Yeniay ailevi konuları da etkiliyor, özellikle aile büyükleriyle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. 19 Kasım’daki Ay tutulması ise kariyer evinizde gerçekleşecek. Yönetmeniz gereken krizler çıkabilir. Ancak iş çevrenizdeki kişilerden beklenmedik destekler de görebilirsiniz. Ya da sosyal çevrenizdeki bazı kişilerin kariyerinize olumlu anlamda etkileri olabilir. Gurur yapmayıp bunları kabul etmeye açık olun. İlişkilere gelince, 6 Kasım tarihini bir yere not edin. Bir teklif alabilir, yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da bir flörte adım atabilirsiniz. 10-11 Kasım tarihleri ise aşk ve ilişki konularında sancılı bir sürece işaret ediyor.

BAŞAK BURCU KASIM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Kasım ayına başlarken ilk etkiyi yakın çevrenizle ilgili olarak 5 Kasım’daki Yeniay’da alıyorsunuz. Güç savaşlarına, manipülasyona, entrikalara açık bir süreçte olacağınız için dikkatli olmanızı öneririm. Uluslararası ticaret yapıyorsanız ya da yurt dışıyla bağlantılı başka işleriniz varsa, 19 Kasım’daki Ay tutulması sizi bu konularda etkileyecek. Yüksek öğrenim alıyorsanız yine onunla ilgili bazı krizler doğabilir. İş ya da sosyal çevrenizden destek alabilirsiniz ancak krizleri de etkin yönetmeniz gerekiyor. Yeterince çalışıp çabaladığınızdan eminim, belki de artık zorlamamanız ve bırakmanız gereken bazı şeyler vardır. Tutulma enerjisi tam da bunu getiriyor. Aşk ve ilişki konularında ise 12 Kasım tarihini bir yere not edin. Hayal ettiğiniz aşk bir anda hayatınıza girebilir.

TERAZİ BURCU KASIM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Bu ay dengenizi korumaya çok ihtiyacınız olacak, çünkü gökyüzü sizi biraz zorlayacak. Ancak siz bir şekilde her şeyin üstesinden gelirsiniz. 5 Kasım’daki Yeniay para evinizde gerçekleşiyor. Para gelebilir ancak bu çok kolay olmayabilir. Karşınıza çıkan fırsatları ve elinizdeki olanakları doğru değerlendirmelisiniz. Kararsızlığınızın ilacı ise bu süreçte bir finans uzmanından danışmanlık almak olabilir. 19 Kasım’daki Ay tutulmasında en çok zorlanacak burçlardan birisiniz. Başkalarıyla ortak yatırım ya da kazançlar, kredi ve borç konularında krizler çıkabilir. Bir ameliyat gündeminize gelebilir ancak mümkünse ertelemenizde fayda var. Sağlığınıza çok dikkat edin. Aşk konusunda da ne yazık ki zorlanabileceğiniz bir ay. Özellikle 10-11 Kasım tarihlerinde ilişkiniz sınavdan geçebilir.

AKREP BURCU KASIM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Kasım ayının en önemli olayı sizin burcunuzda 5 Kasım’da gerçekleşecek olan Yeniay. Hayatınıza dair yeni kararlar alabilir, başlangıçlar yapabilirsiniz. Ancak gölgelerinizle yüzleşmeniz gerekecek; hırs, intikam, şüphe gibi olumsuz duygularla hareket etmemeniz önem taşıyor. 19 Kasım’daki Ay tutulması ise evliliğinizi ya da ilişkinizi etkiliyor. İlişkiniz sınavdan geçiyor. Bırakmakta zorlandığınız konular karşınıza çıkarak sizi zorlayabilir. Sorunlu ilişkilerde bitişler yaşanabilir. Tutulma gecesini kendinize odaklanarak spiritüel çalışmalarla değerlendirebilirseniz bu enerjiyi daha olumlu olarak kullanabilirsiniz. Sezgilerinize bir sonraki adımınızı sorun, o size doğruyu söyleyecektir. Özellikle ayın son günlerinde sezgileriniz çok iyi çalışacak. Mesaj içeren rüyalar görebilirsiniz.

YAY BURCU KASIM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Bu ay sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor, çünkü 19 Kasım’daki zorlayıcı Ay tutulması sağlık evinizde gerçekleşiyor. Rutin kontrollerinizi yaptırın, ihmal ettiğiniz bir tedaviniz varsa size sorun çıkarmadan başlayın. Hatta bunun için ayın ilk 2 haftasını kullanmanızda fayda var. 5 Kasım’daki Yeniay ise sizi biraz zorlayabilir. İlişkilerinizi sorgulayabilir, her şeyin göründüğü gibi olmadığını fark edebilirsiniz. Fazla iyimser yaklaşarak bazı şeyleri gözden kaçırmış olduğunuza uyanabilirsiniz. Bu süreçte bazı arkadaşlıklar bitebilir. Ancak farkındalıklarınız sizin yararınıza olacak. Yeter ki yüzleşmekten kaçınmayın ve sorun yokmuş gibi davranmayın. Aşka gelince; 16 Kasım’da hayatınızı değiştirecek bir ilişkiye adım atabilirsiniz. İlişkiniz varsa derinleşerek geleceğe taşınabilir.

OĞLAK BURCU KASIM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

5 Kasım’daki Yeniay’ın etkilerini sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızla ilgili olarak alıyorsunuz. Bu ay Venüs’ün sizin burcunuza geçmesiyle ilişkileriniz çok daha sağlam temellere oturacak, emek verdiğiniz ilişkilerde artık hak ettiğiniz mutluluğu yakalayacaksınız. Evlilik adımı atmak için de güzel bir döneme giriyorsunuz. Diğer taraftan 19 Kasım’daki Ay tutulması aşk evinizde gerçekleşiyor, bu size bir uyarı mesajı. İlişkiyi yöneten tavırlar içerisindeyseniz bununla yüzleşmeniz gerekecek. Bazı konularda negatif ya da eleştirel tutumlarınız güzel bir ilişkiyi gereksiz yere riske atabilir. Olgun ve yapıcı olmak ise size daima kazandıracak, unutmayın. Kariyerinizle ilgili olarak ise en şanslı günleriniz 29-30 Kasım. Bu günlerde atacağınız imzalar, alacağınız kararlar uzun vadede size kazanç getirebilir.

KOVA BURCU KASIM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Kasım ayına başlarken sizi bekleyen en önemli konu, 5 Kasım’daki Yeniay’ın kariyer evinizde gerçekleşiyor olması. Yeni başlangıçlar için uygun bir süreç olsa da, gökyüzündeki Akrep enerjisinden dolayı temkinli adımlar atmanız, analitik zekanızı kullanmanız önem taşıyor. 19 Kasım’daki Ay tutulmasında ise ev-emlak alım satım konuları ya da ailevi meseleler gündeme gelebilir. Aile içinde güç savaşları, çatışmalar, anlaşmazlıklar çıkabilir. Bütün bunlar sizi oldukça yorabilir. Ay’ın sizin burcunuzda olacağı 10-11 Kasım tarihlerinde de gökyüzünde sert enerjiler var. Bu günlerde önemli kararlar almaktan kaçının, uzun vadede olumlu sonuçlar getirmeyebilir. Aksiyon almak yerine, hayattan ne istediğinizi, sizin için önemli olanın ne olduğunu kendinize sorabilirsiniz.

BALIK BURCU KASIM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenim ya da ticaret konularıyla ilgili bir gündeminiz varsa 5 Kasım’daki Yeniay size bunlarla ilgili fırsatlar getiriyor. Önünüz açık, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. 19 Kasım’daki Ay tutulmasında ise yakın çevre ilişkileriniz veya kardeşleriniz, akrabalarınızla ilgili bazı krizli durumlar ortaya çıkabilir. Neyi nasıl ifade ettiğiniz önem taşıyor. Bu süreçte çatışmalardan uzak durmak için biraz yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabileceğiniz bir süreç. Enerjinizi sanatsal ve yaratıcı çalışmalara akıtmanızda yarar var. İlişkilerinizi değerlendirmeyi daha sonraya bırakın. Ayın sizin için en şanslı günü ise 12 Kasım. Yöneticiniz Neptün’le Güneş arasındaki pozitif etkileşimden hayatınızla ilgili yeni kararlar almak için yararlanın. Hayallerinize çok yakınsınız.

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