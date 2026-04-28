Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı: 12 yıllık evlilik sona erdi
2014 yılında dünya evine giren Pelin Karahan ve Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Ayrılık kararını sosyal medya üzerinden duyuran çift, resmi basın açıklamasını da kamuoyu ile paylaştı.
2014 yılında İstanbul’un tarihi mekanlarından Adile Sultan Sarayı’nda görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini resmi olarak sonlandırdı. Magazin dünyasında örnek çiftler arasında gösterilen ikili, geçtiğimiz Şubat ayında gündeme gelen "evleri ayırdılar" iddialarının ardından, süreci anlaşmalı boşanma ile tamamladı.
ANLAŞMALI BOŞANMA VE ORTAK EBEVEYNLİK
Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocukları bulunan çift, ayrılık kararını sosyal medya üzerinden yayınladıkları ortak bir metinle duyurdu. Sürecin karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde tamamlandığını belirten Karahan ve Güntay, ebeveyn olarak sorumluluklarının her zaman devam edeceğinin altını çizdi.
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
Ayrılık kararının ardından Pelin Karahan ve Bedri Güntay, sosyal medya hesapları üzerinden ortak bir bildiri yayımlayarak şu ifadeleri paylaştı:
"Bugün itibarıyla evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte de iki çocuğumuzun ebeveynleri olarak ortak sorumluluğumuz ve birbirimize duyduğumuz saygı devam edecektir. Çocuklarımızın üstün yararının korunması ve gelişim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi adına; basın mensuplarının ve kamuoyunun, aile hayatımızın gizliliğine gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz. Bu konuya ilişkin yapacağımız tek ve nihai açıklama işbu metindir. Saygılarımızla.”
ŞUBATTA EVLER AYRILMIŞTI
Çiftin ayrılık süreci aslında birkaç ay öncesine dayanıyordu. Şubat 2026’da kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın bir süredir fikir ayrılıkları yaşadığı ve Bedri Güntay’ın aile konutundan ayrılarak farklı bir eve taşındığı belirtilmişti. O dönemde evliliklerindeki krizi sessizce aşmaya çalışan veya süreci dostça yürütmeyi planlayan ikili, bugün itibarıyla hukuki bağı da resmiyete dökerek noktaladı.