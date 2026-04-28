Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı: 12 yıllık evlilik sona erdi

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Ayrılık kararının ardından Pelin Karahan ve Bedri Güntay, sosyal medya hesapları üzerinden ortak bir bildiri yayımlayarak şu ifadeleri paylaştı:



"Bugün itibarıyla evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte de iki çocuğumuzun ebeveynleri olarak ortak sorumluluğumuz ve birbirimize duyduğumuz saygı devam edecektir. Çocuklarımızın üstün yararının korunması ve gelişim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi adına; basın mensuplarının ve kamuoyunun, aile hayatımızın gizliliğine gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz. Bu konuya ilişkin yapacağımız tek ve nihai açıklama işbu metindir. Saygılarımızla.”