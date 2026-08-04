Hülya Avşar ve Acun Ilıcalı Ayvalık'ta buluştu

Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde buluştu. Bir teknede birlikte poz veren ikiliden Avşar, çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından "Yine buluştuk" notuyla paylaştı.

"ESKİMEYEN DOSTLUK"

Ilıcalı, Hülya Avşar'ın bu paylaşımını kendi sayfasında yeniden yayımlayarak, "Eskimeyen dostluk... Benim için her zaman yeri farklıdır" ifadesini kullandı.

" ASLA DA ESKİMEYECEK"

Avşar ise Ilıcalı'nın bu jestine, "Asla da eskimeyecek" sözleriyle karşılık verdi.