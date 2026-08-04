Şükran Ovalı'nın pembe pijamalı plaj stili
Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte magazin dünyasının gözü kulağı yeniden Ege sahillerine çevrildi. Pembe pijamalarıyla sahile inen Şükran Ovalı'nın plaj kombini dikkat çekti.
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Yer aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı performansıyla tanınan Şükran Ovalı, özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.Ünlü oyuncu, futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2018 yılında kızları Mirhan Ela’nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Şükran Ovalı ve Caner Erkin, yaz aylarını kızlarıyla birlikte Çeşme’deki evlerinde geçiriyor.
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Pembe pijama takımıyla sahile gelen oyuncu, rahat ve doğal tarzıyla dikkat çekti.
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Ünlü oyuncu paylaşımına, “Pijamayla her yere” notunu düştü.