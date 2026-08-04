Şükran Ovalı'nın pembe pijamalı plaj stili

Yer aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı performansıyla tanınan Şükran Ovalı, özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.Ünlü oyuncu, futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2018 yılında kızları Mirhan Ela’nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.