13 Temmuz Oğlak Dolunayının burçlara etkisi ne olacak?

13 Temmuz’da İstanbul saatiyle 21:37’de Oğlak burcunun 21 derecesinde Plütonik bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay zamanları bitişleri gösterir ve belirsizliklerin belirlendiği, aklımızdaki soruların cevaplandığı zamanlardır. Bu dönemde kadınlar gergin hissedebilir ve duygusal olarak hassaslaşabilir. Ay ise 21 derece 21 dakika Oğlak burcunda olacak. 21 sayısının gizemine baktığımızda ise; oğlağı anlatan bir anlamı olduğunu görebilirsiniz. İstikrar, azim ve hedeflerin sonuçlarını alabilme şansınız gösteriyor. Peki 13 Temmuz Oğlak burcundaki Dolunay burçları nasıl etkileyecek? Astrolog Dilara Yıldızhan 13 Temmuz Oğlak Dolunayını kaleme aldı.

13 TEMMUZ OĞLAK BURCU DOLUNAYININ GENEL ETKİLERİ

Yükselen 11 derece Kova burcunda olacak albali sabit yıldızı etkisini göreceğiz. Bu halk ve toplumun maddi açıdan zorda olduğunuz ama bir şekilde şansla da karşılaşacağını gösteriyor. Aslında toplum bir şekilde korunacak. Diğer konu ise; hastaneler, ceza evleri, sağlık, gizli kalmış konuların gün yüzüne çıkartacak bir dolunay geliyor. Ama sağlık ve hastanelerle ilgili zorlu süreçlere rağmen beklenmedik olumlu gelişmeler gerçekleşebilir, toplumu olumlu etkileyen gelişmeler gerçekleşebilir. Bazı hastalıklarla ilgili yeni tedavi yöntemlerinin, yeni ilaçlarının bulunduğuyla ilgili bilgilerde gündemimize gelebilir.

Plütonla kavuşumda olan Ay’dan dolayı duygusal olarak baskı hissedebilir, çok karamsarlığa itilebiliriz. Ayrıca hava durumunda ani soğumalar gerçekleşebilir. Ama plütonik olmasına rağmen güçlü ve harika etkileri de olan bir dolunay var. Çünkü hayalleri gerçeğe dönüştürme fırsatı sunacak bize ama çaba ve emek sonunda bunları bazı kişilere dağıtacak. Ayrıca beklenmedik sürprizlerle de karşılaşacağız. Hiç ummadığımız olumlu gelişmeler kendiniz gösterebilir. Otoritenin ise engelleri olsa da gelişmelere mani olamayacaklar.

Türkiye açısından; güçlü müttefiklerle ani olumlu kararlar alınabilir ve ülkemizin geleceği açısından çok kötü olmayan gelişmelerle ilerleyebiliriz. Bu süreçte borsa da yine iniş, çıkışlar kendini gösterebilir. Mafyavari insanların söylemleriyle karşılaşabiliriz. Ünlüler, sanatçılarla ilgili tuhaf durumlar karşımıza çıkabilir. Bu dönemde halk yine ani sorunlarla da karşılaşabilir, korkularından dolayı baskıya maruz kalabilir.

13 TEMMUZ DOLUNAYI BURÇ YORUMLARI

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; kariyer ve iş hayatınızda ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor ve ani güzel gelişmeler var. Maddi kaynaklarınızla ilgili beklendik artışlar gerçekleşebilir, ayrıca kariyerinizle ilgili hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatlar karşınıza çıkabilir.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahat konularında belirsizlikler belirli hale gelirken ani değişimler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizden ise hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek destekler gelebilir.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; borç, ödeme, vergi, tazminat, miras, ortağın ya da eşin parasıyla ilgili belirsiz konular ani gelişmelerle belirli hale geliyor. Kariyer hayatınızla ya d a kaderinizle ilgili ise hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatlar ama iletişimde sorunlarla fırsatları tepebilirsiniz.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; ilişki, evlilik, partner ya da ortaklıkla ilgili belirsiz konular aniden belirli hale gelebilir. Sosyal çevrenizden gelebilecek ani destekleri sakın kaçırmayın. Ayrıca yurt dışı ve seyahatlerle ilgili de güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; çalışma hayatınız, gündelik işlerle ilgili kariyer hayatınızı da olumlu etkileyecek ve hayallerinizin parasını kazanmasını sağlayabilecek gelişmeler var. Belirsiz konular belirli hale gelirken gergin hissedebilir ve fırsatlarınızı kaçırabilirsiniz, sakin kalın.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; aşk, çocuk, hobi, eğlence, borsa gibi konularda belirsizlikler belirli hale geliyor. Partner ya da ortaktan hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatlar elde edebilirsiniz ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahatlerle ilgili beklenmedik ani gelişen ama sizi çok güzel etkileyecek gelişmeler gerçekleşebilir.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; aile ve kariyer hayatınızla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu süreçte zorlanabilirsiniz çünkü çıkardan çok adalet takıntısı yapabilirsiniz ama çıkarlarınızı ve gelen fırsatları doğru değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca beklendik yerlerden büyük para akışları gerçekleşebilir belki ev alma ya da taşınma alma kararı alabilirsiniz. Çalışma hayatınızla ilgili hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatlar yakalayabilirsiniz.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; yakın çevre, eğitim, kardeşler ya da yakın akrabalarla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Partner ya da ortakla beklenmedik ve hayatınızı olumlu etkileyen kararlar alabilirsiniz ama sizin şüpheci yaklaşımınız kaos yaratabilir.Aşk, çocuk, hobi, borsayla ilgili hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek adımlar atabilirsiniz.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; para ve kariyerinizle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu dönemde gelir-gider konusuna dengeye gelmenizi tavsiye ediyorum ayrıca çalışma hayatınızdaki ani gelişmelerle kazançlarınız artabilir. Bu dönemde değişimlere kucak açın. Ev yad a ailenizle ilgili hayaller için ise adımlar atabilirsiniz.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; ilişki, ortaklık konularında ani beklenmedik olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Ani bir aşk hayatınıza girebilir. Ayrıca eğitim, yakın çevre konularında hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatlarınız var kaçırmayın. Yeni bir ortaklık kurabilirsiniz.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; sağlık, psikolojik süreçler, ruhsal konularla ilgili belirsizlikler belirli hale gelebilir. Ayrıca arkanızdan dönen dolaplar önünüze serilebilir. Bu sizi korkutmasın çünkü krizi fırsata dönüştürebilirsiniz ve aile ve evinizle ilgili beklenmedik güzel gelişmeler gerçekleşebilir ama bu fırsatları değerlendirip, değerlendirmemek size bağlı olacak. Maddi konularda ise hayallerin izi gerçeğe dönüştürecek adımlar atabilirsiniz.

13 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; sosyal çevre, topluluk, derneklerinizle ilgili belirsiz konular belirli hale geliyor. Eğitim, seyahat, yakın çevre konularında beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek adımlar atabilirsiniz. Destek ise sosyal çevrenizden geliyor.