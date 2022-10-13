Ay ile gökyüzünün şanslı yıldızı Betelgeuse kavuşuyor!

Gökyüzünde hareketlilik devam ediyor. Astrolojide bu kez karşımıza Ay ile Betelgeuse kavuşumu çıkıyor. Peki, betelgeuse yıldızı nedir? Bu kavuşumda neler yapmak gerekir? Gelin birlikte göz atalım...

BETELGEUSE YILDIZI NEDİR?

Betelgeuse; Orion (Avcı) Takım Yıldızının sağ üst kolunda bulunur ve İkizler Burcu’nun 28 derecesidir. Gökyüzünün 10. parlak yıldızıdır.

Bazı kültürlerde en çok başarı getirdiğine inanılan gökyüzünün ihtişamlı sabit yıldızdır. Haritasında bulunan kişiye şans getirdiği inanışı vardır. Olumlu açı yapıyorsa büyük saygınlık, insanlar tarafından takdir edilme, mal varlığı, makam olarak yükselme imkânı sunar. Haritasında 28 derece İkizler Burcu olan kişilerin Betelgeuse yıldızı var demektir.

AY - BETELGEUSE YILDIZI KAVUŞUMU GÜNÜ NE YAPMALIYIZ?

”Hamse Eli” kadından gelen yardım eli anlamına gelir. O gün kadınlardan destek görebilirsiniz ve ihtiyacı olan bir kadına destek olabilirsiniz.

Bugün haritanızın çalışması için bir kadına veya kız çocuğuna yardım etmeniz hem ruhsal tatmininiz hem de karmanız için çok iyi olacaktır. Unutmayın ki iyilik yapan iyilik bulur.

BU İÇERİK DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...