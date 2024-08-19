19 ağustos kova burcunda dolunay! Saat kaçta gerçekleşecek? Etkileri ne olacak?

19 Ağustos tarihinde, İstanbul saatiyle 21:25’te Kova burcunun 27 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay, bitişleri, sonlanmaları ve bazı belirsizliklerin netleşmesini simgeler.

19 AĞUSTOS KOVA BURCUNDA DOLUNAY VE ETKİLERİ

27 derece Kova burcunda yer alan Gineah sabit yıldızı, “son şans” anlamına gelir. Ancak, Algol’de yer alan Uranüs’e tam kare yapan bu dolunay, beklenmedik gelişmeler ve sonlanmalara işaret ediyor. Kolektif enerjide, topluluklar, hastane ve sağlık konularında şaşırtıcı gelişmeler, hızlı ilerleyen süreçler ön plana çıkabilir. Ekonomik zorlukların derinleşmesi, hastalıkların yayılması, otorite figürlerine yönelik beklenmedik olaylar ve gizli örgütlerin ortaya çıkması mümkün olabilir. Ayrıca, sosyal medyada yanıltıcı haberlerin yayılabileceği bir dönem olabilir. Tartışmalar, kavgalar ve saldırılarda artış gözlemlenebilir. Halk hareketleri ve protestolar gündemi meşgul edebilir. İsyankar tutumlar, küresel bazda hızla yayılabilir. Ahlaki değerlerde bozulma yaşanabilir. Dürtüsel ve kontrolsüz enerjilerin kazalara ve yaralanmalara neden olabileceği bir dönem olabilir. Bu dönemde önce düşünmek, ölçüp biçmek ve sabırlı davranmak önemli olacak.

Doğa olayları, hava durumunda beklenmedik gelişmeler, elektriksel sorunlar, havayolu ve ulaşımda kazalar ve gecikmeler, teknolojide büyük aksaklıklar ve depremler gibi olaylar bu süreçte yaşanabilir. Bu gelişmeler, gerçeği sorgulatan bir simülasyonun parçası olduğumuzu hatırlatabilir ve önümüzdeki altı aylık dönemde etkili olabilir.

İlişki ve ortaklıklar da bu dönemde basit sebeplerden ve yanlış anlaşılmalar kopmalara neden olabilir.

Ülkemiz açısından ise üniversiteler, uluslararası ilişkiler, hukuk ve eğitim alanlarında zorlu süreçler yaşanabilir. Devletin ikinci derecedeki yöneticileri arasında tartışmalar, kavgalar ve değişimler söz konusu olabilir. Ayrıca, borsadaki dalgalanmalar ve dış yatırımcılarla ilgili krizler devam edebilir. Vergilerde artış olabilir. Ancak, sağlık ve hastalıklar konusunda halkın korunacağı bir dönem olacak. Ayrıca, kadın hakları davalarında olumlu sonuçlar alınabilir. Yönetimlerde kırılmalar ve ayrılıklar yaşanabilir.

DOLUNAYDAN HANGİ BURÇ NASIL ETKİLENECEK?

Aslan, Kova, Boğa ve Akrepler sert olaylar yaşayabilirler.

Başak, Yay, Balık ve İkizler dikkatli olmalılar.

Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeçler şanslı olanlar.

BURÇ YORUMLARI

Koç: Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve topluluklarla ilgili sürpriz gelişmelere dikkat edebilirsiniz. Para konusunda dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçebilirsiniz.

Boğa: Kariyer, iş ve teknolojiyle ilgili bazı zorluklar yaşanabilir. Ancak, bu zorlukların üstesinden gelmek için fırsatlar da önünüze çıkabilir. Tartışmalara açık olun, ama aynı zamanda uzlaşmacı bir yaklaşım sergileyin.

İkizler: Yurt dışı, eğitim ve hukuksal konularla ilgili bazı zorlu süreçler olabilir, ancak bu süreci en iyi şekilde atlatabileceksiniz. İş hayatında otoriteyle yaşanabilecek anlaşmazlıklar, size yeni fırsatlar sunabilir.

Yengeç: Finans, sağlık ve özel hayatınızda beklenmedik olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeye devam edin. Sosyal çevrenizdeki yeniliklere açık olun.

Aslan: Partneriniz, evliliğiniz veya ortaklıklarınızda beklenmedik güzel gelişmeler olabilir. Sağlığınıza dikkat etmekle birlikte, bu dönemde destekleyici enerjiler sizinle olacak.

Başak: Sağlık, evcil hayvanlar ve çalışma hayatınızda beklenmedik olumlu değişiklikler yaşayabilirsiniz. Tartışmalarda sakinliğinizi koruyarak daha yapıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. Evlilik ve ortaklıklarınızda dengeyi bulmak önemli olacak.

Terazi: Aşk, tatil, çocuklar ve borsa gibi konularda sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Finansal olarak dikkatli olun, ancak olumlu gelişmeler de kapıda olabilir. Sağlığınıza önem verin.

Akrep: Ev, aile ve gayrimenkul konularında olumlu değişimler yaşayabilirsiniz. Tartışmaların üstesinden gelmek için esnek olun. Evlilik ve ortaklıklarınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir.

Yay: Seyahat, eğitim, yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgili yeni değişim kararı alabilirsiniz. Ayrıca çalışma hayatınızda, anlaşmalarda sorunlar ve aksilikler gündeme gelebilir. Sağlığınızla ilgili beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir.

Oğlak: Para ve kazançlarla ilgili beklenmedik harcamalar olabilir, ancak şansınız yanınızda olacak. Sürprizler ve fırsatlar sizinle.

Kova: İmaj değişikliği yapma arzusu hissedebilirsiniz, yakın çevrenizde de ani gelişmeler olabilir. Ev ve aile konularında bazı küçük zorluklar yaşanabilir, ancak sağlığınıza dikkat etmeye devam edin.

Balık: Sağlıkla ilgili konular ve hastane ziyaretleri gündemde olabilir, ancak bu süreci en iyi şekilde yönetebilirsiniz. Trafikte dikkatli olun. Ev ve aile konularında tartışmaların üstesinden gelmek için sakin kalın.