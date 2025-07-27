Derya Uluğ'un tatil rotası Yunanistan: "Kısa bir mola"
Şarkıcılığının yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça adından söz ettiren Derya Uluğ, tatil sezonunu Yunanistan Dedeağaç'ta açtı. Ünlü şarkıcı tatilden peş peşe kareler paylaştı.
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Son dönemin popüler isimlerinden Derya Uluğ, yoğun kariyer temposuna kısa bir ara vererek yaz tatili sezonunu Yunanistan'da açtı.
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Şarkıcılığının yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça adından söz ettiren Uluğ, Dedeağaç'ta geçirdiği tatilden peş peşe kareler paylaştı.
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Çeşitli su ve deniz etkinliklerine katılarak tatilin keyfini çıkaran Uluğ, paylaştığı fotoğraflara "Kısa bir mola" notunu düştü.
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Ünlü ismin bu pozları, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada büyük ilgi gördü.