Derya Uluğ'un tatil rotası Yunanistan: "Kısa bir mola"

Şarkıcılığının yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça adından söz ettiren Derya Uluğ, tatil sezonunu Yunanistan Dedeağaç'ta açtı. Ünlü şarkıcı tatilden peş peşe kareler paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Derya Uluğ'un tatil rotası Yunanistan: "Kısa bir mola" - Resim : 1

Son dönemin popüler isimlerinden Derya Uluğ, yoğun kariyer temposuna kısa bir ara vererek yaz tatili sezonunu Yunanistan'da açtı.

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Derya Uluğ'un tatil rotası Yunanistan: "Kısa bir mola" - Resim : 2

Şarkıcılığının yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça adından söz ettiren Uluğ, Dedeağaç'ta geçirdiği tatilden peş peşe kareler paylaştı.

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Derya Uluğ'un tatil rotası Yunanistan: "Kısa bir mola" - Resim : 3

Çeşitli su ve deniz etkinliklerine katılarak tatilin keyfini çıkaran Uluğ, paylaştığı fotoğraflara "Kısa bir mola" notunu düştü.

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Derya Uluğ'un tatil rotası Yunanistan: "Kısa bir mola" - Resim : 4

Ünlü ismin bu pozları, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada büyük ilgi gördü.