Sade ve şık: Hande Erçel’in Amalfi stili beğeni topladı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı'nın aşkı, tatil pozlarıyla bir kez daha gündeme geldi. İkili, İtalya'da geçirdikleri tatilden romantik kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Erçel'in tatildeki stil tercihleri ve verdiği pozlar, hayranlarından büyük beğeni topladı.
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Yaklaşık üç yıldır süren aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Yunan Adaları tatilinin ardından rotalarını İtalya'ya çevirdi. Ünlü çift, şu sıralar Amalfi'de aşk tazeliyor.
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31 yaşındaki başarılı oyuncu Hande Erçel, sevgilisiyle birlikte çekildiği tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Erçel'in tatildeki stil tercihleri ve verdiği pozlar, hayranlarından büyük beğeni topladı. Özellikle SIEDRÉS markalı bu elbisesi ve Bottega Veneta markalı parmak arası topuklu terlikleriyle göz kamaştırdı.
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Çiftin uyumu ve İtalya'nın büyüleyici atmosferiyle birleşen kareleri, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.