İkizler burcunda dolunay ve etkileri

Yazı: @venus.edebiyati

Uzun uzun yollar gittim.. Kah yoruldum, kah dinlendim. Öğrendiklerimle doldurdum heybemi. Şimdi hikayenin sonunu görmeye geldim. Ama o da ne! Yol bitti. Önümde bulanık ve derinliği bilinmez bir su. Bu kadar taşı toprağı bunun için mi geçtim, var mı bunun çıkış yolu? Suyun devamı görünmüyor, belki de büyük bir birikinti.. Ama sise bakılırsa burası engin bir denizin ta kendisi.. Bir cesaret koşup atlasam arkası belirsiz. Hava kararıyor, sabahı beklemek olacak en iyisi.. Belki gelir yol gösterir, buraları iyi bilen birisi.. Ve işte güneş! Canlılara hayat, düştüğüm karmaşadan çıkmak içinse bana dirayet! Neyse ki göründü suyun arkası nihayet. Bu illüzyon, sisli puslu denizin son oyunu.. Artık açıkça görüyorum eğriyi, doğruyu.. Yolum açık, yolum dolambaçsız. Akıl ve kalp ortak kararıyla galibiyim oyunun.

Ve işte geldik bir buçuk yıllık ikizler-yay hikayesinin sonuna. Bu aks bilgiyi toplama, öğrenme, öğretme, aktarma ve gerçeğe ulaşmakla ilgilidir. Burada yalanlar, doğrular, önyargılar ayrışır. Dolunay da bu manada net bilgiye ışık tutulması demektir. Bir buçuk yıl önceki bir durum, bir haber, bir bilgi, başlattığınız bir şey sizi bugüne kadar meşgul etti. Ve bugünlerde edindiğiniz bir farkındalık sayesinde artık gerçeklere uyanıyor veya sonuca ulaşıyorsunuz.

İkizler-yay konularıyla ilgili bir başlangıcınızın sonuna gelmiş, meyveleri almaya başlayacak da olabilirsiniz. Bunlar en genel haliyle: iletişim, medya, eğitim, seyahat, yurtdışı, hukuk, ticaret, pazarlama, dinler, felsefeler, kesin yargılar, yakın ve uzak çevreler, binek araç, anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili olabilir.

Bu dolunayda bazı sonuçların farkına varabilmek veya karar alabilmek için önümüzdeki güçlü kargaşayı aşmak ve algı bozukluğunu gidermek gerekiyor. Kafa karışıklığı, çarpıtılmış veya doğruluğundan emin olunamayan bilgiler, sahtekarlık, aldatmacalar, inişli çıkışlı ruh hali dolunayın neptünyen açmazları. Kendinizi bir oyunun veya kurgunun içindeymiş gibi hissedebilirsiniz. Engel; tamamen kendi içinizdeki güçlü varsayımlar da olabilir. Bunu kırabilmek için gerçeğe dokunmak gerekiyor.

Neyse ki kalp ve akıl fikir birliği sağlanması için jüpiterden büyük destek ve şans var. Bizden beklenen esnekliği sağlayabilmek için bunalımdan, belirsizlikten kurtulup; içsel zenginliğimizi ve yaptırım gücümüzü kullanmalıyız. Suyun başında ve kararsızsak; bilinen, geleneksel yöntemler yerine, açık fikirlilikle denenmemiş yöntemleri kullanarak karşıdan karşıya geçmek mümkün olacaktır. Kaçmak, yok saymak, kabullenişe geçmek sadece bataklığa saplanmayı geciktirmek olacaktır. Burada çıkış yolu ikizlerin merak ve doğruya ulaşma güdüleriyle sormak, öğrenmek ve bilgi eksikliğini gidermektir.

Bulmacanın cevabını sonunda buldunuz. Labirentin çıkışına hoşgeldiniz!

Bazen çözüm basittir, sadece görmek istemeyiz.

Dolunayla birlikte oğlaktaki venüsün geri hareketi başlıyor. Sevgi, uyum, ilişkiler, sanat, değer kavramları, para konuları sorgulanıyor. Bu konulara bir katılık, soğukluk, mesafe ve menfaat bekleme temaları eklenebilir. Venüs konuları kendini istediği gibi ortaya çıkaramayacak ve bazı dönüşümsel krizler yaşanacaktır. Gökyüzündeki oğlak vurgusu enerjileri ciddiyet, sorumluluk, geleneksellik, çalışma ve maddeciliğe itebilir.

Aynı zamanlarda yaşanacak satürn uranüs karesi gerginliğe sebep olabilir. Değişim için plansız, yöntemsiz, ani ve koparıcı hareketlerden kaçınmak gerekir.

Belirsizlikleri ortadan kaldıracak, kendi gerçekliğinize ulaştıracak ve emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz bir dolunay dilerim..

En güzel ihtimaller sizlerle olsun, sevgiler!

BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR