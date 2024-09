2024 ve Çin astrolojisi Gizemli ve isyankar bir yıl

Astroloji deyince aklımıza gezegenler geliyor ancak Çin astrolojisi bu yönüyle Batı astrolojisinden tamamen ayrılır. Çin astrolojisi, evrendeki her şeyi elementlerle ifade eder. Su, ağaç, ateş, toprak, metal elementleri, etrafımızda olup biten her şeyin arkasındaki 5 temel güç ya da enerji olarak tanımlanır. Çinlilerin Güneş takvimi, diğer adıyla Hsia takvimi bizdeki maarif takvimine benzer. Hsia Hanedanlığı’nda ortaya çıktığı için adını bu hanedanlıktan almıştır. Diğer adı ise çiftçi takvimidir. Bu takvimin özelliği, zamanı belirten tüm birimlerin (yıl, ay, gün ve saat) 5 element ile ifade edilmesidir. Bu sebeple elementler takvimi de denir. Feng Shui ve Çin Astrolojisi Danışmanı Meltem Özertem, Çin astrolojisinin gizemli dünyasını açarak bu yıl bizleri nelerin beklediğini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyor.

Not: Elele Şubat sayısından

Meltem Özertem

Yeni dönem başlıyor

Çin astrolojisinin orijinal adı ‘Kaderin 4 Sütunu’ olarak geçer. Sebebi, doğum anımızın yıl, ay, gün ve saati gösteren toplam 4 sütundan oluşmasıdır. Çin takviminde zamanı gösteren her birim, yani her sütun, 2 element ile temsil edildiğinden, Batı takvimine göre bildiğimiz doğum tarihimizi, Çin takvimine çevirdiğimizde, 4 sütun ve her bir sütunda 2 elementten oluşan toplamda 8 karakteri içeren bir tablo elde ederiz. Doğum tarihimize dayanan bu tablo, elementlerin doğum anımızda oluşan bize özel dağılımını gösterir. Çin takviminde zamanı gösteren sütunlarda yer alan elementler üst üste yazılır. Alttakiler yer hanesi, üsttekiler gök hanesi olarak geçer. Yer hanesindeki elementler aynı zamanda 12 Çin burcundan biri ile gösterilir. Batı astrolojisinde burcumuzu doğduğumuz aya göre söyleriz. Fakat Çin astrolojisinde 4 sütundan gelen 4 farklı burç vardır. Kapsamlı bir 4 sütun analizinde, doğum anındaki tüm elementleri ve burçları bir arada değerlendirmek ve yorumlamak gerekir. Buna Çinliler ‘Kader Analizi’ ya da ‘Kader Okuması’ derler. Çin takvimi teknik olarak, Miladi Takvim’e benzer. Dünyanın güneş etrafında dönüşünü esas alır; yani bir güneş takvimidir. Tıpkı Miladi Takvim’de olduğu gibi 1 yıl 365,25 gündür. 12 ay ve 4 mevsim vardır. Ancak farkı yaratan, Çin Takvimi’nin Miladi Takvim gibi 1 Ocak’ta değil, 4 Şubat’ta başlıyor oluşudur.

Evlilik için iyi bir yıl değil

Çin’de güneş takvimine göre yılın başlangıcı daima 4 Şubat’tır. Ancak Çinliler hem güneş hem ay takvimini kullanırlar. Çin Yeni Yılını ve diğer bayramları ay takvimine göre hesaplarlar. Aynı bizdeki dini bayramların hicri takvime göre kutlanması gibi düşünülebilir. 2024’te, ay takvimine göre Çin Yeni Yılı, 10 Şubat’ta başlayacak. Dolayısıyla güneş takviminin başlangıcı sayılan 4 Şubat geçmiş olacak. Bu durumda senenin başlangıcı takvimde görülmemiş sayılıyor ve buna ‘Kör Yıl’ deniyor. Çin kültürüne göre kör bir yıl, özellikle evlenmek için çok da uğurlu sayılmıyor. Bu sene evlilik planları yapanlar, bu kültürel inanışa kapılıp endişe etmesinler ama yine de evlilik töreni için iyi bir tarih seçmeye gayret etsinler. Çin Takvimine ve Çin Astrolojisine göre, sadece bu sene değil, her zaman, önemli işleri ve etkinlikleri iyi bir güne denk getirmek, iyi bir başlangıç yapmanın ve arzu edilen sonuçları almanın en önemli adımlarındandır. Bu sene Çin yeni yılı 10 Şubat’ta başlayacak. Bu tarih aynı zamanda Bahar Bayramı’nın da başlangıcını temsil eder. Yeni yıl kutlamaları ile başlayan Bahar Bayramı, iki hafta boyunca devam eder ve senenin ilk dolunayına denk gelen günde, Fener Festivali ile sona erer. Ancak elementlerin, yani enerjinin değiştiği tarih her zaman 4 Şubat’tır. Feng Shui ve Çin Astrolojisi’ndeki hesaplamalarda her zaman güneş takvimini kullanırız. Güneş takvimine göre yeni yıl her zaman 4 Şubat’ta başlar. Bu tarih itibariyle sene gerçekten yenilenir. Çünkü esas değişim şubatta.

Ağaç ve toprak

Çin Takviminde 2024 yılı Ağaç-Ejderha yılı olarak geçiyor. 4 Şubat 2024’te başlayıp 3 Şubat 2025’e kadar ejderha senesinde olacağız. Çin takviminde her bir zaman dilimi iki element ile yazıldığından her sene, iki element ile temsil edilir. 2024’ün elementleri, yang ağaç ve yang toprak. Bu elementler üstte yang ağaç, altta yang toprak (ejderha) olacak şekilde bir sütun halinde yazılır. Üstteki element gök hanesi, alttaki ise yer hanesi olarak geçer. Seneye dair öngörüleri, bu iki elementin genel karakteri anlatır bize; çünkü yılın ruhunu bu elementlerin karakteristik özellikleri belirler.

Yang Ağaç elementinin özellikleri

Üstte duran yang ağaç elementi, 2024 yılında olaylar karşısında insanların ruh halini ve yaklaşımlarını belirleyecek elementtir. Yang ağaç, ulu bir çınar ağacına benzer. Rüzgarlar, fırtınalar dallarını sallasa da ağaç eğilip bükülmez. Yang ağaç, aynı bir çınar ağacı gibi hep dimdik ayakta kalan, yere sağlam basan bir enerjiyi anlatır. Bu sebeple prensipler, değerler ve onurla ilgilidir. Dolayısıyla inatçı ve direten bir enerji getirir. Bir ağaç kolay kolay eğilip bükülmez. Bu nedenle, Yang Ağaç da esnek ve uzlaşmacı değildir. Zorluklar karşısında daima mücadeleci ve dayanıklı olmayı temsil eder. Ancak dayanıklı görüntünün ardında, mental olarak zayıf ve güçsüz bırakır. Stresli durumlarda, zihinsel karmaşaya sebep olabilir ve ne yapacağı belli olmayan davranışları tetikler.

Yang ağaç elementinin bu özellikleri sebebiyle, 2024 senesinde, esnek ve uzlaşmacı davranışlar yerine, inatçı, direten ve perensipleri uğruna herşeyi göze alan yaklaşımlar öne çıkacaktır diyebiliriz. Kişisel ilişkilerimizden, iş ilişkilerimize, toplumsal yaklaşımlardan siyasete, her alanda Yang Ağaç elementinin bu karakteri, anlaşma ve uzlaşma yerine daha fazla çatışma ve ayrışmayı işaret ediyor. Diplomasi için çok da iyi bir sene olmayacaktır. Sene boyunca milliyetçilik, yurtseverlik ve aktivizm dünyanın her yerinde tüm süreçlere etki edecektir. Ağaç elementi bedende karaciğeri yani öfke duygusunu temsil eder. Bu sebeple 2024 yılı boyunca güçlü bir öfke duygusu da hakim olacaktır. Tıpkı bir ağaç gibi insanlar da dimdik durmaktan korkmayacak ve tepki göstermekten geri kalmayacaktır. Bu sene isyanlar, gösteriler ve protestolar sıkça gündeme gelecektir. Senenin son aylarında, yeni senenin etkileri de bir yandan kendini gösterir. Bu açıdan bakıldığında, 2023 senesinin Ekim ayı, 2024 senesine dair ipuçları taşıyordu. Ne yazık ki ekim ayında Yang Ağaç elementinin hem sert ve ödün vermez etkisini, hem de öfke, protesto tepkisini hepberaber yaşadık. İnatçı ve ilkeli bir karaktere sahip yang ağaç aynı zamanda ‘Baş ve Lideri’ de temsil eder. Bir yang ağaç insanı genellikle güçlü, inatçı ve uzlaşması kolay olmayan biri olarak tanımlanır. Bu kadar sert bir karaktere sahip insanlar ayağa kalkıp ilkeleri uğruna savaşmaya ve uzlaşmayı reddetmeye eğilimlidir. Bu nedenle 2024 senesi, uzlaşma ortamı ve müzakereler zorlaşacaktır. 2024’ün ipuçlarını taşıyan Ekim 2023’te patlak veren İsrail-Filistin savaşı da böylesine inatçı bir karakterin ve öfkenin yansımasıdır.

Ancak diğer yandan Yang Ağaç, iyiliğin de temsilcisidir. Dolayısıyla iyi kalpli, yardımsever ve korumacı etkileri de beraberinde getirir. Bir ağaç, köklerinin diğer ağaçlara bağlanmasıyla büyük bir ağ oluşturur. 2024 Yang Ağaç senesinde de iyiliğin ve yardımsever insanların oluşturacağı ağların, grupların ve organizasyonların, umut olmaya devam edeceğini düşünebiliriz. Ağaçların yeraltından sağladıkları iletişim aynı zamanda, yeraltı haberleşmesi ve görünmeyen bağlantıları da işaret ediyor. Dolayısıyla hem yeraltı örgütlenmeler ve iletişim, hem de dijital paralar, dijital kimlikler gibi görünmeyen ama bir ağ gibi çalışan sistemler de 2024’te odakta olacaktır.

Ejderha toprak elementi olmasına ragmen suyun deposu olarak kabul edilir ve Ejderhanın içinde saklı olan bu su elementi, yang ağacı destekleyebilir. Dolayısıyla zorlu bir mücadelenin ardından, çatışmaların çözüme ulaşması ve müzakere ortamı için umutlu olunabilir. Yang Ağaç, başı ve güçlü lideri temsil eden, dik duran ve eğilmeyi reddeden sert bir ağaçtır. Yang Ağaç insanları inatçı ve taviz vermeyen, zor kişiler olarak bilinir. Ancak aynı zamanda nazik, güvenilir ve dürüsttürler. Saldırı ve baskı altında olduklarında dimdik durur, savaşır, teslim olmaz ve kaçmazlar. Bu nedenle ve Yang Ağaç başı temsil ettiği için, en çok zihinsel olarak yaralanır ve etkilenirler. Bu etki sebebiyle, yang ağaç insanlarının eksantrik davranışlara sahip olduğu bilinir.

Yang ağaç gününde doğanlar, genellikle otoriter, lider, güçlü, kararlı ama nazik olurlar. Ancak inatçıdırlar ve ilkelerine sadık kalırlar. Teslim olmaları ve uzlaşmaları zordur. Normalde dost canlısı, dürüst ve nazik davranırlar, güvenilirdirler. Başarılı yang wood insanlarının pek çok örneği var ve hepsi de kendi alanlarında lider ve dev isimler olarak öne çıkmaktadırlar.

Senenin öne çıkan elementi olarak, 2024’te yang ağaç gününde doğan kişiler gündem olacaktır. Ağaç günü doğan kişilerin para şansı, diğer elementlerden olan kişilere göre iki kat daha fazladır. Çünkü element döngüsünde, her element iki kez tekrar ederken, ağaç insanları için para elementi olan toprak, 4 kez tekrar eder. Bu sebeple pek çok zengin ve başarılı ağaç insanı vardır.

Yang ağaç sabit fikirlidir. Kendi görüşünün doğru olduğunu düşünür. Bu sene sahte haberlere ve internette, sosyal medyada görünenlere karşı savaşın daha da artacağı bir yıl olacaktır. Sosyal medyadaki bilinçli bilinçsiz yayılan haberleri önlemek mümkün görünmüyor. Lütfen güvenilir kaynaklara başvurun ve doğruluğunu teyit etmediğiniz hiçbir yazıyı paylaşmayın. Yang Ağaç, gök elementleri arasında ilk sırada gelir ve başlangıçları temsil eder. Bu yönüyle ilklere sahne olacak bir sene bizleri bekliyor diyebiliriz.

Ejderha burcunun etkileri

Ejderhanın göz alıcı, uğurlu bir hayvan olduğu ve her zaman iyi şans getireceği gibi yaygın bir anlayış vardır. Oysa ki Çin astrolojisinde Ejderha ve Köpek, ‘Cennet ve Cehennemin Kapısı’ olarak adlandırılır. Bu iki burcun olduğu zamanlar, koruyucu ve şanslı etkilerin olmadığı alacakaranlık zamanına benzer. Bizi tehlikeden kurtaracak bir koruyucu etki (nobleman) olmadığından, Ejderha ve Köpek genellikle çok sayıda ölüme neden olan ağır kayıplarla sonuçlanan felaketlerle ilişkilendirilir. Örneğin, 2001 yılında Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan 11 Eylül terörist saldırısı ve 2004 Aralık ayındaki Güney Asya Tsunamisi gibi ünlü felaketler, ejderha saati olan sabah saat 8 civarında meydana gelmiştir ve bu tür olaylarda çok sayıda kayıp yaşanmıştır. İsrail-Filistin çatışmaları Köpek ayı olan Ekim 2023’te başladı. Yani Ejderha senesinde doğum yapmak için özel bir sebep olduğu söylenemez. Ancak Ejderha yılında doğan bebeğin Dört Sütun’unda bir Köpek burcu olursa, o zaman hem Ejderha hem de Köpek doğum tablosunda birlikte görünürler. Bu durum ‘Cennet ve Cehennemin Birleşmesi’ olarak adlandırılır. Bu etkiye sahip kişiler, sezgileri ve algıları çok açık ve güçlü, 6’ncı hisleri kuvvetli kişiler olurlar ve bu durum bir avantaj olabilir.

Pek çok başarılı sporcunun doğum tablosunda hem ejderhanın hem de köpeğin bulunduğunu görürüz. Bu yetenek onların oyun oynarken hızlı tepki vermelerini, oyunu iyi okumalarını ve sezgileri ile öne çıkabilmelerini destekler. Bruce Lee, Jet Li, Jeremy Lin, Li Na, Maria Sharapova, Lionel Messi gibi sporcuların hepsinin doğum tablosunda hem Ejderha hem de Köpek var. Steve Jobs ve atom bombasının babası Robert Oppenheimer gibi isimlerin de doğum tablosunda, icatlarına katkıda bulunan, hem Ejderha hem de Köpek birarada bulunmaktadır. Bu nedenle, Ejderha yılında doğan bebekler için bir Köpek ayı (Ekim), bir Köpek günü veya bir Köpek saati (19:00 - 21:00) seçmeyi düşünebilirsiniz.

Ejderha burcu, eğlenceyi, sanatı, ve akademik kültürel işleri teşvik edecek ‘Sanatın Yıldızı’ taşır. Aynı zamanda insan ilişkilerinde izolasyona ve hayal kırıklığına yol açabilen ‘Yalnız yıldız’dır. Ejderhanın üzerinde duran yang ağaç elementinin, inatçı bir karakter olmasıyla, daha fazla hoşnutsuzluk ve anti-sosyal duyguyu ortaya çıkarma ihtimali, 2024’te eksantrik davranışlara, zihinsel sorunlara yol açabilir. Ejderhanın bu zorlu etkileri ve koruyucu nobleman etkisi taşımıyor oluşu, isyankar eylemleri, nefreti, acımasız kavgaları ve cinayetleri beraberinde getirebilir. Bu yüzden ruh sağlığına dikkat etmek, maneviyata önem vermek ve sorunların çözümünde sabırlı olmak, uzlaşmacı ve anlayışlı bir tutum sergilemek önemli olacaktır.

Tüm ihtişamına rağmen öngörülemeyen ve sırrına erilemeyen, esrararengiz ejderha da aslen, görünenin ötesine bakmaya ve maneviyata davet ediyor bizleri. Sırtına binmeye cesaret edip, keşfetmeye istekli olanları mutlaka farkındalık ve ilham kapılarından geçirecektir. Ancak unutmayın, narin bir kuşun değil bir ejderhanın sırtında olacağız. Bu yönüyle, 2024 senesi derin izler taşıyan bir yıl olacaktır. Ejderha burcu, bahar mevsiminden yaza geçişi temsil eden toprak elementidir. Ejderha burcunun spiritüel ve maneviyata vurgu yapan karakteri ile toprak elementinin içe dönmeyi işaret eden etkisi, 2024 senesinde, olan biten her şeye rağmen, günlük rutin işlerin ve tüm hayat koşuşturmasının arasında, kendimize ve özümüze dönmeyi hatırlamaya davet ediyor bizleri. Ejderha burcu, cennetin bekçisidir ve manevi dünyamıza doğru açılan bir kapı gibidir. Dolayısıyla bu sene boyunca, tüm fani koşuşturmacanın yanı sıra, mümkün olduğunca, telaşsız iç sesinizi duymaya özen gösterdiğiniz zamanlar yaratmak, ruhsallığınızı ve manevi dünyanızı desteklemek, senenin ruhu ile uyumlanmak, bir nevi Ejderhanın sırtına binmek anlamına gelecektir.

Ejderha burcu toprak elementi olmasına rağmen, aynı zamanda da suyun deposu olarak geçer. Su elementinin rengi ise siyahtır. Dolayısıyla 2024 siyahi insanların çokça bulunduğu ülkelerle ilgili konuların da öne çıkacağını söylüyor. Afrika birçok farklı açıdan odak noktası olabilir. Yang ağaç enerjisinin temsil ettiği vatanseverlik ve milliyetçilik kavramlarının etkisiyle, Afrika ülkelerinde hareketlenmeler görebiliriz. Köpek burcu cehennemin bekçisi olarak geçtiğinden, köpek seneleri kötü adamların hapsedilmesi ile ilişkilendirilirken, ejderhanın cennetin bekçisi olması, iyi adamların hapsedilmesi ile ilişkilendirilebilir.

Çin, ejderha ülkesi olarak kabul edilir, dolayısıyla Çin (ejderha) ve lideri (yang ağaç) bu yıl medyanın ilgi odağı olacak. Ejderha yılında ejderha burcunda olanlar ya da ejderhayı temsil edenler, Çin gibi, iki ejderhanın bir araya gelmesinden dolayı sürtüşme yaşarlar. 2024 yılı Çin için önemli bir yıl olabilir çünkü ‘Kara tavşan yeşil ejderhanın inine girdiğinde’ Çin’de büyük değişiklikler olacağını öngören eski kehanetler var. Bu, Tang Hanedanlığı’nın gizemli kehanet kitabında yazılmıştır. 2023 yılı su, tavşan ejderha ve köpek, Nobleman yani Koruyucu Melek yıldızı (Çin astrolojisinin ihtiyaç halinde yardıma koşan yardımcı sembolik yıldızı) taşımayan iki özel burçtur. Taşıdıkları bu etkilerden ötürü, köpek ve ejderhanın olduğu zamanlarda tuhaf ve anlaşılması güç olaylar yaşanır. İnsanların garip davranışlar sergileme ihtimali artar. Ters ve zor bir durumla karşılaşıldığında, yardım almak da zorlaşır. Bir nevi herkes kendisi ile baş başadır. 2024 ejderha senesi olması sebebiyle, hepimiz biraz kendi başımızın çaresine bakmak durumundayız.

Çevre ve doğa olayları

2024’te merkezde yer alan Feng Shui yıldızı gök gürültüsü ve depremlerle ilişkilendirilir. Ayrıca biraraya gelen yang ağaç ve ejderha burcu, gökyüzünden yerküreye doğru bir hareket olarak yorumlanır. Bunların yanısıra ağaç elementinin rüzgarlarla, ejderha burcunun ise hava olayları ile ilgili olması ve ejderhanın aynı zamanda suyun deposu olarak geçmesi, 2024’te etkili rüzgarlar, tayfunlar, fırtınalar, şimşek ve yıldırım düşmeleri, yoğun yağışlar, su ve sel baskınları gibi doğa olaylarının güçlü sonuçları ile karşı karşıya kalabileceğimizi söylüyor. Feng shui etkilerinin yanısıra, ejderhanın toprak elementi oluşu, toprakla ilgili olayları da gündeme taşıyacaktır. Toprakla ilgili olan depremler, köprülerde, tünellerde, dağlarda, yollarda ve çöken binalarda meydana gelen kazalar, göktaşı vb. gibi toprakla ilgili diğer doğa olayları da bu senenin öne çıkan konuları olmaya aday.

2024’ün elementleri, toprağın üzerine oturan bir ağaç sembolü olduğundan, çevre ve iklim değişikliği ile ilgili konulara hassasiyet artacaktır. Gök ve yer hanelerinin birleştiği 60 farklı kombinasyon vardır. Çin’de bunların her birini tanımlamak için bir ifade kullanılır. Kitaplara baktığımızda ağaç ejderhanın ‘kapalı lambanın ateşi’ veya ‘fırındaki ateş’ olarak tanımlandığını görüyoruz. Bu tanım, aşırı sıcaklara ve yangınlara dair bir işaret olarak da yorumlanabilir.

Ejderhanın suyun deposu olması, suyun fazla ya da az olması gibi su ile ilgili konuları da gündemde tutacaktır. Özellikle ekim ayının köpek ayı olması ve senenin burcu ejderha ile köpek burcunun birbirine zıt, çatışan iki burç olmaları, toprak, su ve ateşle ile ilgili konuların daha güçlü şekilde kendini göstermesine yol açabilir. Nisan ayının da ejderha ayı olması ve iki ejderhanın yaratacağı ceza etkisi, iki toprak elementi arasında olduğundan toprağı harekete geçirebilir ve deprem, heyelan, bina çökmesi vb. gibi konuları beraberinde getirebilir. Ejderha ayı olan nisan ve kopek ayı olan ekim bu açıdan daha dikkatli olunması gereken aylar olacaktır. 10-16-22-28 Nisan ve 7-13-19-25-31 Ekim tarihlerinde, günün elementlerinin de köpek veya ejderha burcu olması sebebiyle, bu günlerde çatışma ve ceza etkileri dah güçlü olacaktır. Bu günlerde daha dikkatli olunabilir. Ejderha aynı zamanda dünya dışındaki diğer gezegenleri de temsil eder. Dolayısıyla, diğer gezegenlere dair yeni keşifler ve gelişmeler, yang ağacın ilkleri işaret eden etkisini de eklersek, seneye damga vuracak konuları gündeme taşıyabilir. Bir önceki yang ağaç-ejderha senesi olan 1964 yılında NASA tarafından uzaya fırlatılan Mariner 4 uzay aracı, Mars’ın yakınından geçen ilk uzay aracı oldu. Mars’ın görüntülerini Dünya’ya gönderen Mariner 4, böylece ilk kez Dünya dışında bir gezegenin görüntülenmesini sağladı.

Ekonomik iyileşme 2025’te

Beş element sisteminde, ateş elementi neşe ve coşkuyu temsil eder. Bu duygunun etkisi, insanların pozitif ve güven dolu bir atmosferde hissetmeleri, bu nedenle daha fazla harcama yapmaları, daha kolay risk almalarıdır. Bunun dünya üzerindeki kümülatif etkisi ekonominin gelişmesi ve canlanmasıdır. Ne zaman ateş elementi olsa ekonomi büyür. Bu durumu 2013-2017 yılları arasında yaşadık. 2018’de toprak elementinin gelmesiyle büyüme durdu. Ateş en zayıf döneme girdi. Ondan sonra gelen 2019, 2020, 2021 yılları hiç ateş olmayan, soğuk ve belirsizlik içeren, dünyada korku duygusunu tetikleyen su elementinin hakim olduğu yıllardı. 2022’nin Kaplan burcu, ağaç elementiydi ve aynı zamanda ateşin tohumlarını taşıyordu. İki kasvetli yılın ardından dünyada birçok ülkede uluslararası seyahat ve eğlencenin yeniden başlamasıyla ekonomide bir miktar iyileşme görülse de, ateş elementinin hala olmadığı bu dönemde, gerçek ve kalıcı bir iyileşme ve ekonomik büyümeden söz etmek ne yazık ki mümkün olmadı. 2024, ateşin olmadığı, ağaç ve toprak elementlerinin etkisinde bir yıl olacak. Gerçek bir iyileşme ve büyümeden söz edebilmek için ancak 2025’te Yılan burcunu beklemek gerekecek. Dijital para, ağaçların birbirleriyle kökleri sayesinde görünmez bir iletişim kurduğu bir ağaç ağına benzetilebilir. Bu sene dijital para ve dijital paranın kullanımı ile ilgili önemli gelişmeler söz konusu olacaktır. Yang ağaç yatırımlarda risk alan bir etkiyi işaret eder. Kısa vadeli yatırımlarla ve hızlı parayla ilgilidir. İnsanlar da 2024’te bu tür bir ruh haline sahip olacaktır.

2024’te sağlık

Geleneksel Çin tıbbında (TCM), 2024 senesini temsil eden toprak (ejderha) elementi mide, sindirim sistemi, hücreler ve kasları temsil eder. Senenin güçlü toprak elementini dengelemek için antioksidan açısından yüksek besinler tercih etmek yerinde olur. Toprak elementi şeker ve karbonhidrat tüketimini de arttıracaktır. Toprak senelerinde kilo almak kolaylaşır ve şekere düşkünlük artar. Bu etkinin farkında olmak ve beslenmeye dikkat etmek önemli. Bu sene diyabet, obezite, kanser,ülser gibi mide ve hücrelerle bağlantılı toprak elementi hastalıklarında bir artış gözlenebilir. Hassasiyetleri olanların beslenmesini düzenlemesinde, düzenli hareket etmesinde ve kontrollerini aksatmamasında fayda var.

2023 senesinin öne çıkan yang ağaç elementi, karaciğeri temsil eder ve uzuvlarımızın büyümesinden, faaliyetlerinden ve hareketinden sorumludur. Toprak elementinin ağırlaştıran etkisine karşın, ağaç elementinin harekete yatkın enerjisini kullanmaya çalışmak iyi olacaktır. Unutmayın toprak elementi aynı zamanda kasları temsil eder ve ağaç elementi de uzuvlardan ve hareketten sorumludur. Yürüyüş yapmak, spora başlamak ve genel olarak hareketli bir yaşam için de fırsatlar sunan bir senedeyiz. Ayrıca karaciğeri temsil eden ağaç elementi ile mide ve hücreleri temsil eden toprak elementinin birarada olduğu bu senede detoks programlarına ilgi artabilir.

Kan dolaşımını ve enerjiyi temsil eden ateş elementi bu sene hiç yok. Bu sebeple kalp, damar ve kan dolaşımı ile ilgili hassasiyeti olanlar, tansiyon hastaları dikkatli olmalı. Neşe ve canlılığı getiren ateş elementinin olmayışı ve ağır toprak elementinin güçlü olması sebebiyle, bu sene motivasyonumuzu ve enerjimizi daha düşük hissedebiliriz. Yang ağaç başı ve aynı zamanda büyüme ve hareket aktivitelerini temsil ettiğinden, beyin ile ilgili rahatsızlıklar, baş ağrısı, zihinsel problemler veya parkinson gibi hareket hastalıklarında da artış olabilir. Ağaç elementi aynı zamanda benleri de işaret eder. Yang ağacın başı temsil eden etkisi, saç ve göz sağlığını da öne çıkarabilir.

Değerlere sahip çıkılmalı

2024 yılında zor zamanlarda tıpkı bir ağaç gibi olmak ve düşünmek gerekiyor. Ağaçlar hem derinlerde sağlam köklere, hem de esnek ve uyumlu dallara sahiptir. Dolayısıyla kendi değer ve inançlarımıza sahip çıkarak ama gerektiğinde esnek ve uyumlu bir yaklaşım benimseyebiliriz. Sahip olduğunuz bağları, adeta ağaçların arasındaki görünmez ağlar gibi düşünün. 2024’te ilişkilerinizi derinleştirin, güvenilir arkadaşlarınızla bağınızı güçlendirin. Öfkenize dikkat edin, sert tartışmalardan uzak durun. Fikirlerinizi ve inandıklarınızı mantıklı gerekçelerle nazikçe ifade edin, nihai hedefin ortak iyilik olduğunu hatırlayın. Maddi konularda zor durumda kalmamak için mutlaka B planı yapın. Yang ağacın risk almayı ve aceleyle yatırım yapmayı seven doğasını unutmayın ve herhangi bir taahhütte bulunmadan önce etraflıca düşünün. İhtiyaç duyduğunuz anlarda ulu bir çınarı düşünün ve ilham alın. Yang ağaç, inatçı olmasına rağmen iyiliği de temsil eder. Nobleman (koruyucu melek) etkisinin olmadığı 2024 senesinde, etrafınıza yardım eli uzatmaya özellikle önem verin. 2024 senesinin çok önemli bir özelliği daha var. Feng Shui’de kullandığımız zaman döngüsüne göre 2024 ile beraber, 20 yıllık yepyeni bir dönem başlıyor. 9. Periyot olarak geçen bu yeni döngü, önümüzdeki 20 senede pek çok büyük ve güçlü değişime şahitlik edeceğimizi söylüyor. Pek çok etkinin bir araya geldiği 2024 senesinde, hayat daha da hızlanacak, değişecek ve daha karmaşık görünecektir. Zorlandığınız anlarda senenin ağaç elementini düşünün. Kendi değerlerinizden (köklerinizden) güç alırken, değişimler karşısında her zaman, esnek ve uyumlu dallarınız (seçenekleriniz) olduğunu hatırlayın.

2024’de dijital para ve kullanımı ile ilgili önemli gelişmelere tanıklık edeceğiz.

2024’te en çok dikkat etmesi gereken burçlar

Köpek burcu

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

2024 senesinin Ejderha burcu ile en zıt burç Köpek burcudur. Çünkü bazı burçlar birbiriyle uyumlu etkiler yaratırken, bazı burçlar da çatışan, zıt etkiler yaratır. Ejderha ve Köpek burçları toprak elementidir. Fakat bu iki toprak burcu birbiriyle anlaşamaz. Doğum tablosunda, yıl, ay, gün veya saat sütunlarından herhangi birinde Köpek burcu olanlar bu sene, değişime, harekete ve türbülansa açık olduklarını unutmamalı! Zıt ve çatışan etkiler, değişim demektir. Dolayısıyla çok sakin ve stabil bir sene beklemeyin. 2024 boyunca, tablosunda köpek olanlar, ters etkileri en aza indirmek adına, üzerlerinde bir horoz sembolü taşımayı ihmal etmemeli. Horoz burcu, Ejderha ile en iyi anlaşan burçtur. Dolayısıyla bir Horoz burcu sembolü taşımak, bir tılsım gibi sizi koruyacaktır. Ancak zorlukları en aza indirmek, bunlardan olumlu bir anlam çıkarabilmek; zıtlık ve çatışma dönemlerinde alınabilecek en iyi önlem, hayatınıza kendi iradenizle hareket ve değişimi getirmenizdir. Böylece değişim ve hareket isteyen enerjiler amacına ulaşmış olacağı için sürpriz değişimleri nispeten engellemiş olursunuz. Doğum tablosunda Köpek olanlar, 2024 senesini yapmak istedikleri yenilikler ve değiştirmek istedikleri için bir fırsat olarak değerlendirmeli ve rutinlerinin biraz dışına çıkmalı. Çözüm yıldızının varlığı size cesaret versin. Köpek-Ejderha çatışması, iki güçlü toprak elementinin karşı karşıya gelmesidir. Dolayısıyla toprakla ilgili konuları ve alanları tetikler. Dağlar, çöller, yollar ve tüneller, yüksek binalar toprak elementini işaret eder. Bu sene Köpek burcunda olanların, hareket enerjisi getiren, seyahat yıldızı da aktif olacak. Mide, hücreler ve kaslar da toprak elementine aittir. Köpek senesinde doğanların bu alanlarda ve konularda ve özellikle seyahat/hareket halinde daha dikkatli olmasında fayda var.

Ejderha burcu

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Senenin yönetici burcu Grand Dük olarak adlandırılır. 2024’te Grand Dük Ejderha burcu; yani sene boyunca yönetim onda, adeta bir lider, bir komutan gibi. Ancak Çin astrolojisinde sene ile aynı burca sahip olmak, senenin enerjisine meydan okumak, ona kafa tutmak anlamına gelir. Bu sebeple, Ejderha burcundakileri de biraz zorlu bir sene bekliyor. 2024 senesi ejderhalara adeta meydan okuyor. Ejderhaların kendi gücünü ele alma, karar süreçlerinde cesaretle ve güvenle hareket etme senesi... 2024’ün enerjisi Ejderha senesinde doğanları, karşısında bir komutan olarak görmek istiyor. Ancak Grand Dük etkisi, sene boyunca Ejderhaları disiplinden çıkarmak, pes ettirmek, dikkat dağıtmak ve başlarına birtakım çoraplar örmek üzere iş başında olacaktır. Çatışma ve hata yapmaya zorlayacaktır. Ejderhalar, farkındalığını açık tutar, zihnen sakin ve dingin olurlarsa, dışarısı da o kadar sakin ve dingin olacaktır. Başarısızlıktan değil hareketsizlikten korkun ve senenin meydan okumasını görün, siz de ayağa kalkın. 2024 yılını becerilerinizi geliştirmek için kullanın. Grand Dük etkisi şansınızı dalgalandırsa da sene boyunca sizin burcunuzda olan Bolluk Yıldızı tarafından destekleniyorsunuz. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız; yeter ki siz gücünüzü bulun ve çalışın. 2024 boyunca, bu zorlu etkileri en aza indirmek adına, Ejderha yılında doğanlar da üzerlerinde bir horoz burcu sembolü taşıyabilir. Ejderha burcunun ruhsal ve manevi etkisinden güç alarak, içsel çalışmalara zaman ayırmaya özen gösterin. Senenin sizi zorlayan bir etkisi olsa da unutmayın, fırsatlar zorluklarla bir arada!

At burcu

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Bu sene sıkı çalışma yılınız olacak. Başarı Yıldızının rehberliğinde kariyerinizde veya işinizde, iyi bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Bununla birlikte, şanssız yıldızların getirdiği bazı zorlukla karşılaşabilir ve kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz. Sık sık motivasyonunuzu düşürecek engellerle baş etmeniz gerekse de çok fazla endişelenmenize gerek yok. Çözüm Yıldızının yardımıyla durumları tersine çevirebilirsiniz. Olumlu bir zihin ve her duruma karşı çözüm odaklı yaklaşımla, tüm zorlukların üstesinden geleceksiniz. Sağlığınıza ve güvenliğinize dikkat etmeyi unutmayın.

Maymun burcu

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Belirsizliklerle ilerlemeye hazır olun. Bu sene engeller ve belirsizlik sizi zorlayacak. Rakipler ve çevrenizden gelecek engeller önünüzü tıkayabilir. Engellerle karşılaşmak motivasyonunuzu zaman zaman düşürecektir ama bu sene boyunca kariyer ve iş konularında, Başarı Yıldızı tarafından desteklendiğinizi unutmayın. Dolayısıyla hemen yelkenleri suya indirmeyin. Hedeflerinize odaklanırsanız ve çok çalışırsanız, Başarı Yıldızının etkisini daha güçlü alır, başarılı bir sene geçirir, kariyerde ve işte, yeni imkanlara sahip olabilirsiniz. İftira ve İşbirlikçi Yıldızlarının varlığı, insan ilişkilerinizi etkileyebilir. Dikkatli ilerleyin ve herkese herşeyi anlatmayın. Maymun, Ejderha ile uyumlu ve anlaşan burçlardan biridir. Dolayısıyla sene boyunca zorluklara rağmen destek bulacaksınız.

Kaplan burcu

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Fırsatları yakalamak için zorluklara göğüs germeniz gereken bir senedesiniz. Ama yardımcı insanların desteği de yanınızda olacak. Birçok fırsatın olduğu ama iniş ve çıkışlarla dolu bir sene var önünüzde. Yeni karşılaşmalar ve yeni deneyimlere açık olmalısınız. Gezgin ve Ödül yıldızları tarafından desteklendiğiniz sene boyunca, yardımcı insanların uzaktan dahi olsa desteğini alacak ve bu destek sayesinde özellikle maddi konularda olumlu neticeler sağlayacaksınız. Ayrıca kariyerinizde de şanslı yıldızların etkisi var. Eğitiminizi ilerletmek, çalışmak veya iş kurmak gibi düşünceleriniz varsa, özellikle yurt dışında bir girişimde bulunmak için Gezgin ve Ödül Yıldızları birlikte, sizi yıl boyunca destekleyecektir. Seyahat ve hareket enerjinizin tetiklendiği bir senedesiniz. Keyif için özel geziler kadar iş ve eğitim konusunda da seyahatleriniz olabilir. Zorluklarla karşılaştığınızda kendinizi kolayca bitkin hissedebilirsiniz. Böyle zamanları fark etmek ve dinlenmeye zaman ayırmak, sizi hedeflerinizin gerisine düşürmez.

Tavşan burcu

(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Atılım ve Göksel Doktor Yıldızları tarafından desteklendiğiniz bu senede, değişikliklerin ortasında fırsatları da bulacaksınız. Şanssız yıldızların varlığı iniş çıkışlara işaret etse de zor durumların üstesinden gelecek potansiyele sahipsiniz. Kariyer yönünüzden, iş yerinizi değiştirmeye kadar hayatta önemli değişiklikler söz konusu olacaktır. Kararlı olduğunuz ve hedefleriniz doğrultusunda çalıştığınız sürece daima üzerine koyarak ilerleyeceksiniz. Göksel Doktor Yıldızının etkisi ile sağlığınız hakkında fazla endişelenmenize gerek olmasa da, iyi dinlendiğinizden ve kendinize gerekli özeni gösterdiğinizden emin olun.

2024’de ilişkilerinizi derinleştirin, güvenilir arkadaşlarınızla bağlarınızı güçlendirin.

2024’ün en şanslı burçları

Horoz burcu

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Bir önceki yıla göre her alanda önemli bir ilerleme sağlamanızı destekleyecek şanslı yıldızlar tarafından çevrelenmişsiniz. Nezaket yıldızı ve ilişki yıldızının desteğiyle, hayatınıza yeni fırsatlarla beraber heyecan ve canlılık getirecek yardımcı insanlarla tanışacaksınız. İhtiyaç duyduğunuzda tüm sorunları çözmek için destek bulacaksınız. Yaptığınız işlerle ve başarılarınızla öne çıkma ve tanınma şansına sahipsiniz. Ancak tolerans ve hasar yıldızları, başkalarını kolaylıkla gücendirmenize ve size alınmalarına neden olabilir. Kibirli olmayın, aksi takdirde itibar ve kazanç kaybı riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu senenin şansı, geçen senenin sizi zorlayan etkilerini geride bırakmanızı sağlayacaktır. Ayrıca gücünüz varsa, daha çok iyilik yapın ve başkalarına yardım edin. Şanslı olanlar daha az şanslı olanlara yardım ederse, kendi şansları azalmaz aksine artar, unutmayın.

Domuz burcu

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Senenin en şanslılarından birisiniz! Engeller ve zorluklar, kolaylıkla çözülecek. Fırsatlar ve olumlu gelişmelerle dolu umut verici bir yıl var önünüzde. Refah ve İmparator yıldızlarının desteğiyle, bereket, kazanç ve itibar ile hayatın tadını çıkarın. Bu şanslı yıldızların etkisiyle, yardımcı insanların desteğini alacak ve birçok yetenekli, ufkunuzu genişletecek insanla bağlantı kuracaksınız. Hayallerinizin peşinden cesurca koşun, yeni ufuklar sizi bekliyor. Geçmişteki endişelerden kurtulmanın ve geride bırakmanın zamanı geldi. Cesurca ilerleme ve kendinizi güçlü bir şekilde ortaya koyma zamanı… İlişki şansınızın da diğer tüm alanlardaki gibi çok yüksek olduğu bu sene boyunca sosyalleşmeye ve yeni kişilerle tanışmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Bekarların bu yıl romantik bir ilişki ve aşk şansı çok yüksek. İyi şans ve yüksek özgüveninize rağmen alçak gönüllü olmayı unutmayın. Özellikle sözlerinize her zaman dikkat edin.

Yılan burcu

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Bu sene mutlu olaylarla dolu keyifli bir yıl olacak sizin için. Mutluluk ve Başarı Yıldızları tarafından desteklendiğiniz bu senede, kazançlı ve bereketli bir senenin tadını çıkaracaksınız. Pozitifliğiniz size olumlu sonuçlar ve iyi insanlar olarak dönecek. Zorluklarla karşılaştığınızda sorunları kolayca çözebilirsiniz. Bu yıl açık fikirli olmaya çalışın. Nihai sonuca odaklanmak yerine öğrenmeye odaklanırsanız, önemli atılımlar gerçekleştirebilirsiniz. Şanslı yıldızların güçlü etkisine rağmen, şansınızı zorlayacak yıldızlara karşı da dikkatli olmakta fayda var. Şansınızın desteklendiği bu senede, aşırılıklardan kaçının, aksi takdirde başarınız gölgelenebilir ve maddi kayıplar söz konusu olabilir.

Fare burcu

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Bu sene genel olarak şansınızda hafif bir düşüş olmasına rağmen, Fare yılında doğan insanlar Otorite ve Zenginlik yıldızları tarafından destekleniyor. Bu şanslı yıldızlar sizi özellikle kariyer ve kazanç alanlarınızda destekliyor. Kariyerinizde gelişim fırsatları, yeni terfi ve atılımlarla ilerledikçe, maddi olarak da kazanç elde edeceksiniz. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok kazanırsınız sözü bu sene sizin için geçerli. Bu yıl kazalara ve yaralanmalara daha açıksınız. Bu nedenle daha dikkatli ve telaşsız olmaya ve kişisel güvenliğinize dikkat etmeyi ihmal etmeyin. 2024 senesinin Ejderha burcu ile Fare burcu birbiriyle uyumlu burçlardır. Detaylı bir yorum için doğum tablosunun tamamını görmek gerekir ancak, senenin burcu ile uyumlu olmak en azından karşılaşılan problemlerde yardım alabilmenize ve daha kolay çözüm bulabilmenize destek olacaktır.

Öküz burcu

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

2024’ün en şanslıları arasındasınız. Birçok şanslı yıldız tarafından destekleniyorsunuz. Çevrenizde size yardımcı insanların desteğiyle kariyerinizde ve bereketinizde istikrarlı bir ilerleme bekleyebilirsiniz. Sorunlarla karşılaşsanız bile zamanında yardım alacaksınız. Sabırlı olun ve sıkı çalışın, hedeflerinize ulaşacaksınız. Ancak Anlaşmazlık yıldızının varlığı kolayca tartışmalara girmenize neden olabilir. Bu konuda dikkatli olun ve planlarınızı başkalarına açıklamaktan kaçının. Rahat ve keyifli bir yıl geçirmek için kendinizi korumayı öğrenin.

Keçi burcu

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Yardım Yıldızı ile bu sene işleriniz yolunda gidecek, uzun zamandır yaşadığınız sıkıntılar mutlu sonla bitecektir. İhtiyaç duyduğunuzda çevrenizde size yardımcı olacak insanların desteğini alacaksınız. Başkalarına her zaman nezaketle davrandığınız için, kariyerinizde ilerlemek ve iş yerinde güçlü bir yer edinmek için çevrenizden ve ilişkilerinizden kolaylıkla destek alacaksınız. Karmaşa yıldızından etkilenerek kolaylıkla dikkatiniz dağılabilir ve kendinizi zaman zaman huzursuz hissedebilirsiniz. Güvendiğiniz insanlarla ve dostlarınızla görüşmek size iyi gelecektir. Karmaşa yıldızının hayatınızdaki etkisini unutmayın. Hayati ve önemli kararlar vermeden önce iki kez düşünün. Ani ve dürtüsel davranmaktan kaçının. Aksi takdirde kendinizi karmaşanın içinde ve tam ortasında bulabilirsiniz.