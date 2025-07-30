“Gözleri KaraDeniz” dizisinden merakla beklenen ilk fragman geldi

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "Gözleri Karadeniz" seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. O3 Medya imzası taşıyan ve Saner Ayar'ın yapımcılığını üstlendiği bu yeni sezon projesinden ilk tanıtım izleyiciyle paylaşıldı.

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı diziden ilk tanıtım sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları "Erken final yapar", "Duygu bana geçmedi" şeklinde olumsuz yorumlar yaparken bazıları da "Karadeniz dizilerini özlemiştik" şeklinde yorumlarda bulundu.

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın oturduğu "Gözleri KaraDeniz", izleyiciyi Karadeniz'in doğasından İstanbul'un karanlık yüzüne uzanan bir hikâyeye davet ediyor.

Yeni sezonda ekranlara gelmeye hazırlanan dizinin başrolünde Halit Özgür Sarı yer alıyor. Sarı, dizide "Azil Maçari" karakterine hayat verecek. Başarılı oyuncuya "Güneş" karakteriyle Özge Yağız eşlik edecek.

Kadroda ayrıca Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş ve Mustafa Açılan gibi deneyimli isimler de yer alıyor. Oyuncular, Maçari ailesinin farklı üyelerini canlandırarak dizinin merkezindeki hikâyeye yön verecek.