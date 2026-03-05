Annesinin boyunu geçti! Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğulları Mavi Rüzgar, 17 yaşına girdi

Esra Ronabar, oğluyla birlikte çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu duygusal notu düştü:

"Hikâyemizin en güzel yeri artık 17!"

Şu sıralar Sevdiğim Sensin dizisiyle ekranda olan Ronabar'ın, oğluyla olan uyumlu ve maskülen tarzı takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.