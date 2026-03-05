Annesinin boyunu geçti! Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğulları Mavi Rüzgar, 17 yaşına girdi
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Barış Falay ve Esra Ronabar, oğulları Mavi Rüzgar’ın 17. yaşını sosyal medyada yaptıkları duygusal paylaşımlarla kutladı.
Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden Barış Falay ve Esra Ronabar, oğulları Mavi Rüzgar’ın yeni yaşıyla gurur dolu bir gün yaşıyorlar. 2006 yılında hayatlarını birleştiren ve 2009 yılında oğullarına kavuşan çift, Mavi Rüzgar'ın çocukluktan delikanlılığa geçişine tanıklık ediyor.
Esra Ronabar, oğluyla birlikte çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu duygusal notu düştü:
"Hikâyemizin en güzel yeri artık 17!"
Şu sıralar Sevdiğim Sensin dizisiyle ekranda olan Ronabar'ın, oğluyla olan uyumlu ve maskülen tarzı takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.
Paylaşılan fotoğraflarda en çok dikkat çeken detay, Mavi Rüzgar'ın annesinin boyunu hayli aşmış olması ve babası Barış Falay'a olan benzerliğiydi.
Ünlü çift, çocuklarını genellikle kameralardan ve magazin figürlerinden uzak büyütmeyi tercih etse de, bu özel gün için yaptıkları paylaşım hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.