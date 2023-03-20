21 Mart Koç burcunda Yeni Ay: Hangi burcu nasıl etkileyecek?

İlkbahar ekinoksuna yeni ay ile başlıyoruz. İstanbul saatiyle 20:23’de 21 Mart 2023 tarihinde gerçekleşecek olan yeni ay 0 derece Koç Burcunda olacak.

21 MART KOÇ BURCUNDA YENİ AY

İlişkiler, çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanlar, kamu kurum kuruluşları, işçilerle ilgili yeni kararlar alınabilir. Bu dönemde bazı söylentiler kafa karıştırıcı olabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında bazı sorunlar gündeme gelebilir. Merkür etkili yeni ay; söylediklerine dikkat et demektir. Söylediklerimiz kaderimiz olabilir. Bundan dolayı aklımıza gelen hemen dilimize vurabilir ama dikkat etmek gerekiyor. Border sabit yıldızlarımızdan Kerb etkisiyle; kibir, borderline diyeceğimiz kişilikleri, zihinsel sorunlar gündemimize taşıyacak.

Venüs&Juno kavuşumu da gökyüzünde kendini gösterecek. İlişki, evlilik konularında önemli 15 gün bizi bekliyor. Ruh eşiniz karşınıza çıkabilir.

Juno; Jüpiter’in tek resmi evlilik yaptığı eşidir. Bundan dolayı Juno bize evleneceğimiz kişiyle ilgili bilgiler verir. Gökyüzünde aktifleştiğinde güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Özellikle de Venüs’ün de güçlü olduğu burç olan boğada olmasıyla maddi, manevi zenginlik içeren ilişkiler yaşayabiliriz. Var olan ilişkiler bu dönemde daha iyi olabilir, evlilik kararı alınabilir.

Jüpiter&Şiron birleşiminin 7. Evdeki temasıyla da ayrılık yaşayanlar, ilişkilerinde zorlananlar bu dönemde barışabilir. İlişkilerle ilgili travmalar şifalanabilir. İlişkiler açısından önemli bir dönemde olacağız. Bilgi karmaşası, dedikoduların çok fazla olmasına dikkat. Her söylenene hemen inanmayın.

Baş, göz yaralanmaları, ani kazalar, trafik kazaları bu dönemde artabilir. Akciğer rahatsızlıkları, solum yolu enfeksiyonları, ateşli hastalıklar hızla yayılabilir.

KOÇ BURCUNDA YENİ AY'IN TÜRKİYE AÇISINDAN ETKİSİ



Türkiye Açısından; yöneticiler, ülkenin önde gelenleri, meclis, valilerle ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Yeni başlangıç ve kararlarla beraber halk, hapishaneler, gizli örgütler, sağlıkla ilgili kuruluşlarda sorunlar gündeme gelecektir. Özellikle gizli örgütlerin söylemleri içsel karışıklığa sebep olabilir. İyi görünümlü kadın figürler ortaya çıkabilir ama bunlar ülkemizde sorunlara sebep olabilir. Devletin ikincil yöneticileri, üniversiteler, rektörler, kanunlar, din adamlarıyla ilgili konular ön plana çıkarken bu konularda güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

23 Martta Plüton’un kova burcuna geçmesiyle ülkemizde 23 yıllık dönemde yer altı kaynaklarıyla ilgili güçlü yatırımların yapılacağını söyleyebilirim. Askeri olarak güçleneceğiniz. Savunma sanayimiz beklediğimizden de güçlü bir hale gelebilir. Bu konularda ortaklarımızla beraber ilerleyebilir, güçlü yatırımlar alabiliriz. 23 Marttan sonra borsa, maddi konularda 10 Nisan tarihine kadar iyi gelişmeler gerçekleşebilir ama 20 Nisan tutulmasıyla dünyada büyük yıkımlar, bankacılık sektörünün yıkılması, teknolojik savaşlar gerçekleşebilir.

21 MART KOÇ YENİ AYIN BURÇLARA GENEL ETKİLERİ

Gezegenleri, yükseleni 0-5 derecede olanlar etki alıyor olacaklar.

Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak dikkatli olmalısınız.

Yay, İkizler, Aslan, Kova hızlı başlangıçlar, güzel gelişmeler sizinle olacak.

Balık, Boğa sakin ama ilişki, evlilik, ruh eşi konularında şans sizden yana olacak.

Akrep, Başak ani olaylar içinde kalabilirler.

21 MART KOÇ BURCUNDA YENİ AY'IN BURÇLARA ETKİLERİ

Sevgili Koç; kendinizi çok atak ve girişken hissedebilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Bu dönemde yakın çevrenizle, trafik ve eğitimde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Plüton kova süreciyle; sosyal çevrenizle beraber güçlenip, değişeceksiniz.

Sevgili Boğa; hastaneler, sağlık, psikolojik süreçlerle ilgili konular gündeminize gelebilir. İçe çekilebilir, yalnız hissedebilirsiniz. Spor yapmak ruhunuza iyi gelecektir. Ayrıca çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Plüton’un kova burcu transitiyle; kariyer hayatınızda güçlenmeye başlayacaksınız ama bu durum krizlerle gelebilir.

Sevgili İkizler; sosyalleşebilir, topluluk-derneklerde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken tartışmacı bir tutum sergileyebilirsiniz. Plüton’un kova burcu transitiyle; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güçleneceksiniz, güçlü insanların destekleri sizinle olacak.

Sevgili Yengeç; kariyer, iş hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu dönemde önemli kararlar alabilirsiniz. Plüton’un kova burcu transitiyle; finans, okültizm konularında güçlendiğiniz bir döneme geçiş yapacaksınız.

Sevgili Aslan; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Bu dönemde sosyal çevrenizle iletişim sorunları, anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Plüton’un kova burcu transitiyle; partner, evlilik, ortaklık konularında güçleneceksiniz, değişecek ve dönüşeceksiniz.

Sevgili Başak; finans, vergi, ödemeler, ameliyat, okültizm konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki sorunlardan dolayı para kaybı yaşayabilirsiniz. Plüton’un kova burcuna geçmesiyle; çalışma hayatı, sağlık konularında güçleneceğiniz ve güçlü insanların desteklerini alacağınız bir döneme gireceksiniz.

Sevgili Terazi; evlilik, ortaklık, ilişkiler, mahkeme konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu süreçte tartışma içinde kalabilirsiniz. fikirsel uyumu sağlamakta zorlanabilirsiniz. Plüton’un kova burcuna geçmesiyle; aşk, çocuk, borsa, hobilerinizle ilgili güçleneceğiniz bir döneme giriyor olacaksınız. Bu süreçte güçleneceksiniz.

Sevgili Akrep; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgili yeni bir sürece girebilirsiniz. Bu dönemde harcamalarınız çok artabilir. Sağlığınıza ekstra özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Plüton’un kova burcu transitiyle; ev, aile, gayrimenkulle ilgili güçleneceğiniz bir döneme gireceksiniz. Ama bu süreçte aile içinde güç savaşları gerçekleşebilir.

Sevgili Yay; aşk, çocuk, hobi, borsa, tatil konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu süreçte bazı anlaşmazlıklar gerçekleşebilir ama şans sizden yana olacak. Plüton’un kova burcu transitiyle; yakın çevre, eğitim, kardeşler, iletişim, sosyal medya konularında güçleneceksiniz.

Sevgili Oğlak; ev, aile, gayrimenkul konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı iletişim sorunları, gündelik rutinlerde aksamalar gerçekleşebilir. Plüton’un kova burcu transitiyle; maddi kaynaklarınızla ilgili güçleneceğiniz bir sürece gireceksiniz. Bu süreçte krizleri doğru yönetirsiniz maddi olarak beklediğinizden daha fazla güç kazanabilirsiniz.

Sevgili Kova; eğitim, seyahat, kardeşler, para konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Çocuk, aşk, hobilerinizden dolayı harcamalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Plüton2un kova burcuna geçmesiyle; güçleneceksiniz, karizmanız artacak ve gücünüzü doğru kullanmayı öğreneceğiniz bir dönemde olacaksınız.

Sevgili Balık; maddi kazançlar, gelirlerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu dönemde ev-aile-gayrimenkul-araba gibi konulardan dolayı harcamalarınız artabilir. Plüton’un kova burcuna geçmesiyle; bilinçaltınız, maneviyatınız güçlenmeye ve derinleşmeye başlayacak. Özellikle de bilinçsel olarak güçlenip gelişeceksiniz. Sağlığınıza bu süreçte dikkat etmelisiniz.



