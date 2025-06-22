23-29 Haziran 2025 Haftalık burç yorumları: Bu hafta burçları neler bekliyor?

Yeni haftada; ne yapmamız gerektiğini bilsek de kalbimiz bunu yapmak istemeyebilir. Ancak sabırla sürdürülen çabaların sonunda başarı gelebilir. Duygularımız bizi aşağı çekmeye çalışabilir ama biz azimle ilerlersek, eylemler duyguların önüne geçer ve başarı bizim olur. Haftanın mesajı şu; bir plan yap ve ona sadık kal. Duygularını eylemler aracılığıyla düzenlersin, tersi değil. Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele okuyucuları için haftalık burç yorumlarını yazdı. Peki; bu hafta burçları neler bekliyor? İşte 23-29 Haziran 2025 haftalık burç yorumları!

23-29 HAZİRAN 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Uzun zamandır çok istediğin bir şeyi elde edebilirsin ama sonunda onun hayal ettiğin kadar iyi olmadığını fark edebilirsin. Bu farkındalık seni hayal kırıklığına uğratsa da aslında büyük bir gelişim fırsatı. İçsel yeteneklerine daha fazla güvenerek daha da büyüme şansı yakalayacaksın.

Sevgili Boğa; Senin için sosyal bağların ön planda olduğu bir hafta. Kendini ait hissettiğin bir topluluk içinde olacak ve sevilip sayıldığını hissedeceksin. Yalnızlık hissi bu hafta sona erebilir ama bunun için senin de biraz çaba göstermen gerekiyor. Davetlere açık ol ve sosyalleşmekten kaçınma.

Sevgili İkizler; Zor bir dönemden geçtin ama artık en çetin kısmı geride bıraktın. Bu süreç seni çok daha dirençli bir hale getirdi. Hâlâ yolun sonuna gelmiş olmasan da artık eskisinden daha güçlüsün. Vazgeçme, sona yaklaştın ve sonunda büyük bir ödül seni bekliyor.

Sevgili Yengeç; Bu hafta aşk ya da dostluk anlamında güçlü bir bağ kurabilirsin. Duygusal olarak yoğun bir dönemdesin. Daha fazla sevgi ve anlayış istiyorsan, sen de başkalarına bu enerjiyi yay. Yakın ilişkilerden beslenebileceğin bir hafta seni bekliyor.

Sevgili Aslan; Bu hafta liderlik enerjinle dikkat çekeceksin. Başkalarının görmek istediği vizyoner kişilik sen olabilirsin. Kendi yolunu çiz ve başkalarını da bu yola davet et. İlham kaynağı olmak senin doğanda var ve bu hafta bunu göstermek için ideal.

Sevgili Başak; Bir yol ayrımındasın. Ya bulunduğun yerde kalacaksın ya da seni zorlayacak ama sonunda büyütecek bir yola adım atacaksın. Kolay yol cazip görünebilir ama zor olan yol sana gerçek güveni kazandıracak. Cesur ol ve hayatın sana sunduğu dönüşümü kucakla.

Sevgili Terazi; Hayatında değiştirmek istediğin bir alışkanlık mı var? Bu hafta bir başlangıç yapma zamanı. Yeni düşünme biçimleri benimseyebilir, seni ileriye taşıyacak bir düzen kurabilirsin. Belki bir arkadaş, belki bir mentor sana destek olabilir. Adım adım, sabırla ilerle.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; Net bir karar vermenin gücünü bu hafta çok daha iyi anlayacaksın. Bir konuda kesin bir duruş sergilediğinde, o karar kalbinde kök salar ve seni ileri taşır. Bu hafta yapacağın bir seçim, hayatında büyük bir dönüşüm başlatabilir. Gücünü hafife alma.

Sevgili Yay; Yaratıcılık senin için bu hafta tavan yapıyor. İçindeki sanatçıyı ortaya çıkar. Yeni duygular, yeni yetenekler keşfedeceksin. Kalbini ve ruhunu ifade etmek için bir yol arıyorsan, bu hafta o yolu bulma şansın yüksek.

Sevgili Oğlak; Her bitiş üzücü değildir. Bazen geçmişin kapısını kapatmak özgürlük getirir. Artık seninle uyuşmayan bir hayat tarzını geride bırakmak, seni yepyeni bir başlangıca taşır. Bu hafta "hoşça kal" demek, yepyeni bir "merhaba"ya yer açıyor.

Sevgili Kova; Hayallerini gerçekleştirmek için harika bir plan yapma zamanı. Ne istiyorsun? Yeni bir iş mi, aile kurmak mı, yoksa bir yaratıcı projeye adım atmak mı? Bu hafta vizyonunu netleştir, adımlarını yaz ve harekete geç.

Sevgili Balık; Ailenden farklı bir yol seçmek seni suçlu hissettirebilir ama bu senin kendi kimliğini oluşturma sürecin. Bu hafta hangi değerlerin senin için gerçekten önemli olduğunu sorgulamak, seni daha özgün bir birey haline getirecek. Kolay olmayacak ama hazırsın.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER