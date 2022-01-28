23 Aralık Hangi Burç? 23 Aralık Burcu, Özellikleri ve 23 Aralık'ta doğan ünlüler
Yeni bir kişiyle tanıştınız ve doğum günü 23 Aralık'ta. Peki, 23 Aralık hangi burç oluyor? 23 Aralık'ta doğanların burç özellikleri neler? 23 Aralık'ta doğan ünlüler kimler? Bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım... İşte 23 Aralık burç özellikleri ve astroloji...
Günlük, aylık, haftalık burç yorumları astrolojiyle ilgilenenlerin en çok merak ettikleri arasında. Doğduğunuz ay, gün hatta saate göre burcunuz belli olur. Ancak şunu ekleyelim farklı kaynaklarda burç tarihleriyle ilgili farklılıklar görebilirsiniz. Çünkü burçlar yıla göre, saate göre, ekinoksa göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle ayın 21'i ve 22'sinde doğanlar, aynı gün içinde iki farklı burca sahip olabilirler. Örneğin; bu yıl 22 eylül saat 21.50'ye kadar doğanlar başak burcu, 22.22'de doğanlar terazi burcuna aittir. Bu yüzden doğru burcunuzu öğrenmek için doğum haritasına baktırmanız gerekir. Peki, 23 Aralık hangi burç, özellikleri neler? 23 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler? Birlikte bakalım...
23 ARALIK: OĞLAK BURCU
Peki, 22 Aralık hangi burç oluyor? 23 Aralık'ta doğanların burcu toprak grubu burçlarından Oğlaktır. Oğlak burcu 23 Aralık ve 19 Ocak tarihleri arasını kapsamaktadır.
OĞLAK BURCU ÖZELLİKLERİ
23 Aralık-19 Ocak arasında doğan Oğlak burcu özellikleri ise şöyledir:
Oğlak Burcu Erkeği Özellikleri
- Oğlak burcu erkeği realisttir. Oğlak burcu erkeği elinde olan verilerle hareket etmeyi sever. Kendini her zaman sağlama almak ister.
- Oğlak burcu erkeği kuralcıdır. Kendi kuralları vardır ve insanlardan bu kurala uymalarını bekler. Eğer uymayan olursa onları hayatlarından çıkarmaktan hiç çekinmezler.
- Hırslı bir burç olan oğlak burcu erkeği idealisttir. Kendi idealleri için yapmayacağı hiçbir şey yoktur.
- Oğlak burcu erkeği her şeyi mantıkla yönetir. Mantığına uymayan hiçbir şeyi ona yaptıramazsınız.
- Oğlak burcu erkeği dürüst bir burçtur. Düşündüklerini size doğrudan söyler bu bazen size eleştiri gibi görünse de aslında doğruları söylemek istediği içindir. Size karşı ne düşünüyorsa bunu açıkça dile getirecektir.
Oğlak Burcu Kadını Özellikleri
- Oğlak burcu kadını çalışkan bir burçtur. Eğer oğlak burcu kadını yapmak istediği şeyi aklına koyduysa bunu kesin en iyi şekilde yapacaktır.
- Oğlak burcu kadının ayakları her zaman yere sağlam basar bu yüzden ilişkilerinde de gelip geçici hevesler yerine uzun soluklu ilişkileri tercih eder.
- Oğlak burcu kadını etrafındaki insanlara en sadık burçlardan biridir. Alışkanlıklarının dışına pek çıkmaz istemezler.
- Oğlak burcu kadını her zaman en iyi dinleyicidir. Kafa karıştırıcı bir sorunla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa veya siz dinleyecek birine ihtiyacınız varsa, bunu yapacak kişi kesinlikle oğlak burcudur.
- Soğuk olma eğilimlerine rağmen, verdikleri sevgi o kadar güçlüdür ki her kalbi eritebilir. Oğlak burcu birini sevince ideal bir eş olurlar.
OĞLAK BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?
Oğlak Burcu- Başak Burcu
Oğlak Burcu- Boğa Burcu
Oğlak Burcu-Yengeç Burcu
23 ARALIK'TA DOĞAN ÜNLÜLER
- Demet Akbağ (Oyuncu)
- Finn Wolfhard (Oyuncu)
- Corey Haim (Oyuncu)
- Eddie Vedder (Söz yazarı)
- James Stacy (Oyuncu)
- Helmut Schmidt (Politikacı)
- Donna Tartt (Yazar)
- Susan Lucci (Oyuncu)
- Estella Warren (Oyuncu)
- Frederic Forrest (Oyuncu)
- Dave Murray (Gitarist)
BURÇLARIN SIRALAMASI
KOÇ BURCU: 21 Mart-19 Nisan
BOĞA BURCU: 20 Nisan-20 Mayıs
İKİZLER BURCU: 21 Mayıs-20 Haziran
YENGEÇ BURCU: 21 Haziran-22 Temmuz
ASLAN BURCU: 23 Temmuz-22 Ağustos
BAŞAK BURCU: 23 Ağustos-22 Eylül
TERAZİ BURCU: 23 Eylül-22 Ekim
AKREP BURCU: 23 Ekim-21 Kasım
YAY BURCU: 22 Kasım-21 Aralık
OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak
KOVA BURCU: 20 Ocak-18 Şubat
BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart
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