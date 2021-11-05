En sadık burç hangisidir? En çoktan en aza en sadık burçları sıraladık

1-OĞLAK

En sadık burç oğlak burcudur. Oğlak, partnerine bağlanmaya karar verdiğinde, bunu inanılmaz derecede ciddiye alırlar. Oğlak için zaman kutsaldır; yani size söz verdiklerinde,emin olun ki size oldukça değer veriyordur. Bir şeye zaman ve enerji vereceklerse, bunun nedeni gerçekten istedikleri içindir. Bu yüzden partnerlerinin de karşılığında ciddi olmalarını beklerler.

Oğlak sadıktır ama zamanını boşa harcıyormuş gibi görünen kimseye karşı bağlı kalmazlar. Doğru kişiyi bulduklarında mutlu bir şekilde yaşayacaklardır. Ayrıca Oğlak burçları güven duygusuna oldukça önem verirler bu yüzden doğası gereği, bir ilişkiye başladıkları anda buna bağlı kalma eğilimindedirler.