En sadık burç hangisidir? En çoktan en aza en sadık burçları sıraladık
İlişkilerin en temel kuralı güven ve sadakat olabilir. Peki sadık kalma konusunda burçların etkili olduğunu biliyor musunuz? İlişkilerde en sadık burç hangileri? Yengeç mi, Balık mı yoksa Oğlak mı? Sizler için Sibel Süslü en sadık burçtan en çok aldatmaya meyilli burçlar listesini sıraladı.
İlişkide en sadık burç hangisi? En sadık burçlar hangileri? soruları internette her dönem en çok aranan sorular arasında. Bu sorunun aslında tek bir yanıtı yok. Farklı kaynaklar ve farklı astrologlar en sadık burç hangisi sorusuna farklı yanıtlar verebiliyor. Bazı kaynaklara göre en sadık burç boğa, bazı kaynaklara göre ise oğlak. Örneğin yourtango adlı siteye göre en sadık burç akrep... Biz de en sadık burçlar hangileri olabilir sorusunu astrolog Sibel Süslü'ye sorduk... İşte en sadık burçlar listesi:
1-OĞLAK
En sadık burç oğlak burcudur. Oğlak, partnerine bağlanmaya karar verdiğinde, bunu inanılmaz derecede ciddiye alırlar. Oğlak için zaman kutsaldır; yani size söz verdiklerinde,emin olun ki size oldukça değer veriyordur. Bir şeye zaman ve enerji vereceklerse, bunun nedeni gerçekten istedikleri içindir. Bu yüzden partnerlerinin de karşılığında ciddi olmalarını beklerler.
Oğlak sadıktır ama zamanını boşa harcıyormuş gibi görünen kimseye karşı bağlı kalmazlar. Doğru kişiyi bulduklarında mutlu bir şekilde yaşayacaklardır. Ayrıca Oğlak burçları güven duygusuna oldukça önem verirler bu yüzden doğası gereği, bir ilişkiye başladıkları anda buna bağlı kalma eğilimindedirler.
2-BAŞAK
Başaklar, belirsiz olamayacak veya birini belirsiz şartlar altında bırakamayacak kadar garanticidir. Eğer Başak burcu seviyorsa sadık kalacaktır. Ayrıca, Başaklar iş yaşamına odaklanmak istediğinden, özel hayatında karmaşa ve dram istemez.
3-BOĞA
En sadık burçlar konusunda en önde gelen burçlardan üçüncü sırada kesinlikle bir Boğa burcudur. Kararlılığa değer veren bir burç varsa o da Boğa'dır. Yani, eğer Boğa size söz verirse, emin olun ki onlar buna bağlı kalacaklardır. Bu nedenle, ilişkiler söz konusu olduğunda, Boğa burcu güvenebileceğiniz ilk burç olmalıdır.