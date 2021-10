En zeki burçlar hangileri? İşte en zeki burçlar sıralaması

İster otoriter bir Koç olun, ister şefkatli bir Yengeç burcu olun, her burcun kendine özgü en çekici özellikleri vardır. Örneğin, her burcun farklı özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri vardır ve bir kişiyi burçlarına göre çözmek eğlencelidir. Yani Aslanlar kendine güvenirken, Akrepler sivri zekalıdır. Balıklar yaratıcıdır. Astroloji, romantik uyumluluğunuzdan sağlığınıza kadar her şeyi tahmin edebilir. Peki en zeki burç hangisidir? Gelin yanıtına birlikte bakalım... (Bu makalenin ardından en mükemmeliyetçi 3 burç haberini de bakabilirsiniz)

EN ZEKİ BURÇ HANGİSİ?

En zeki burç hangisi? Her dönem internette yanıtı aranan bu sorunun aslında tek bir cevabı yok. Çünkü farklı kaynaklar farklı yorumlarda bulunuyor. Ve aslında tüm burçların farklı zeka özellikleri var. Örneğin Businness Insider'ın görüşüne aktardığı astrologlar Kova ve Akrep'in en zeki burçlar olduğunu söylüyor. Habere göre Kova burcunda doğanlar, bilişsel yetenek ve IQ ile ölçülen en yüksek analitik zeka seviyelerine sahip. Akrepler ise daha fazla algısal zekaya sahipler ve dünyayı genel olarak gerçekçi bir şekilde değerlendirme ve anlamada en iyiler onlar.

Bu, diğer burçların zeki olmadığı anlamına gelmiyor. Mayo Astroloji Okulu'nda bir astrolog olan Neil Crabtree'ye göre, İkizler ve Teraziler de oldukça zeki.

de oldukça zeki. Yengeç ve Balık duygusal olarak en zeki olanlar. Yengeç ve Balık burcu mensupları kendileri ve başkalarının duygularını tanıma ve akıl yürütme konusunda mükemmeller.

duygusal olarak en zeki olanlar. Yengeç ve Balık burcu mensupları kendileri ve başkalarının duygularını tanıma ve akıl yürütme konusunda mükemmeller. Boğa, Başak ve Oğlak pratik zekaya sahip.

pratik zekaya sahip. Ateş grubu burçları Koç, Aslan ve Yay sezgisel güçleri sayesinde risk almaya ve liderlik pozisyonlarını doldurmaya oldukça yatkın



BURÇLARIN ZEKA TÜRLERİ

Numerology Sign sitesine göre ise burçların farklı zeka türleri, hayatın farklı alanlarında üstün olacağı anlamına geliyor. Burcunuzdan hangi yöne meyilli olabileceğiniz konusunda bu yazımızda bir fikir sahibi olabilirsiniz.

KOÇ BURCU VE ZEKA ÖZELLİĞİ

Koç: Koç burcu sadece hırslı değil, aynı zamanda oldukça anlayışlı bir burçtur. Bir şey öğrenmek istediklerinde, o konuda ustalaşırlar. Onlar için başarısızlık kelimesi bir son değil, yeni bir başlangıç demektir. Sadece bir daha ki sefere daha iyi öğrenmek ve daha iyisini yapmak için bir fırsat olarak bakıyorlar.

BOĞA BURCU VE ZEKA ÖZELLİĞİ

Boğa: Boğa, ayrıntılara dikkat etmek ve olguları tespit etmek gerektiğinde çok zekidir. Ayrıca, başkalarının kaos gördüğü olayı soğukkanlılıkla çözebilme yetenekleri vardır.

İKİZLER BURCU VE ZEKA ÖZELLİĞİ

İkizler: Çok az hızlı düşünür ya da bir kaç konuyu aynı anda düşünür. Yeni fikirleri çabucak kavrar ve her zaman sohbet ederken farklı bir konu hakkında fikir paylaşabilir.

YENGEÇ BURCU VE ZEKA ÖZELLİĞİ

Yengeç: Zodyaktaki duygusal olarak en zeki burçtur. Kendi duygularını kontrol edemeseler bile çok iyi sentez yaparlar ve başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını neredeyse psişik bir şekilde zahmetsizce anlarlar.

ASLAN BURCU VE ZEKA ÖZELLİĞİ

Aslan: Nerede olurlarsa olsunlar fırsatları tespit etme yeteneğine sahiptir ve başkalarının göremediği yerlerde olasılık ve potansiyeli görebilir. Aslanlarda çekicilik zekası mevcut. Diğer insanları kendilerine çekecek şekilde kendilerini hem güçlü hem de sıcak göstermeyi çok iyi bilirler.

BAŞAK BURCU VE ZEKA ÖZELLİĞİ

Başak: Başak muhtemelen en zeki burçlardan biridir çünkü çeşitli zeka türlerini bir arada kullanırlar. Analitiktirler ama aynı zamanda son derece yaratıcıdırlar, bu da onları problem çözmede iyi yapar. Başak burçları ayrıca çok detay odaklıdır, bu nedenle hiçbir şeyi kaçırmazlar.

TERAZİ BURCU VE ZEKA ÖZELLİĞİ

Terazi: İnsanları okumakta çok iyiler ve aynı zamanda istediklerini elde etmek için ikna etmekte çok iyiler.

AKREP BURCU VE ZEKA ÖZELLİĞİ

Akrep: İstediklerini elde etmek için başkalarını etkilemek konusunda zekalarını kullanmaktan korkmazlar.

YAY BURCU VE ZEKA ÖZELLİĞİ

Yay: Yay burcunda doğan insanlar düşünmekten çok yapmakla ilgilenirler ve genellikle hızlı hareket ederler. Yay burcunun öğrenmekten korkmadığı ve zekasını bu yönde kullandıkları anlamına gelir.

OĞLAK BURCU VE ZEKA ÖZELLİĞİ

Oğlak: Oğlakların harika hafızaları vardır ve daha büyük bir resim çizmek için birçok farklı bilgiyi bir araya getirmekte iyidirler. Onlar zodyak burçlarının veri analistleridir.

KOVA BURCU VE ZEKA ÖZELLİĞİ

Kova: Oldukça zekidirler ve en basit şeylerin bile ardındaki daha derin felsefi ve varoluşsal soruları tartışmayı severler.

BALIK BURCU VE ZEKA ÖZELLİĞİ

Balık: Balık, duygusal zekaya ve insanları anlama konusu söz konusu olduğunda sürünün lideridir ve aynı zamanda son derece yaratıcıdır ve harika sanatçılar Balık burcudur.

EN ZEKİ BURÇLAR HANGİLERİ?

Farklı bir kaynak olarak Bonobology ise en zeki burçları şöyle sıralıyor:

1. Kova: Zeki ama kibirli (20 Ocak – 18 Şubat)

Tebrikler, Kova burçları! Kova burcunun en zeki burçlardan biri olduğu konusunda neredeyse herkes aynı fikirdedir. Bu burçtaki insanlar doğal entelektüellerdir. Soğukkanlı bir yapıları var ve mantıklı olmalarıyla bilinirler. Ayrıca, oldukça yenilikçi olabilirler.

Önlerine gelen her bilgiyi kullanabilirler, bu da onları gelmiş geçmiş en zeki burç yapar. Kovalar, ilgilendikleri bir konuda derinlere inmeyi sever ve neredeyse her zaman haklıdırlar. Ancak kova burcunun zekası herkes tarafından kolay kolay anlaşılmaz. Genellikle diğerlerinden üstün olduklarını düşünürler ve kendilerinden daha az zeki olanları biraz görmezden gelebilirler. Bu yüzden, kaçınılmaz olan üstünlük kompleksine biraz dayanın.

2. Akrep: Süper zeki (24 Ekim – 21 Kasım)

Akrepler akıllıdır, aslında tüm burçlardan en zeki olarak adlandırılabilirler. Onları çözebilmek için durgun suların derinlerine inmeniz gerekir. Poker suratlarına veya havalı tavırlarına aldanmayın. Tüm kavram ve teorilere meydan okurlar ve iddialara yeterli kanıtı bulamadıkları sürece tatmin olmazlar. Her şeyi bilmek isteyen doğal entelektüel merakları vardır. Eleştirel ve meraklı zihinlere göre gerçekten en zeki burçlardır. Akrepler her zaman yoğundur ve bir işe girdiklerinde her şeylerini verirler. Yapıları gereği doğal liderler ve patronlardır. Eğer bir Akrep çalışanınız varsa bilin ki organizasyonunuz emin ellerde.

3. Yengeç: Duygusal olarak zeki (22 Haziran – 22 Temmuz)

Yengeç burcu zeki bir burçtur ama onlarınki çok duygusal zeka kategorisindedir (ki bu da çok önemlidir). Yengeçler, başkalarına tavsiye verme konusunda doğal empati ve anlayışa sahiptir. Zekaları esas olarak insanları anlama biçiminde gelir, ki bu aslında nadir bir özelliktir.

Yengeçlerin bir kötü özelliği var ki o da konfor alanında kalma eğilimleri oldukça yüksektir. Bu onlara zarar verebilir çünkü gelişme aslında konfor alanının dışında gerçekleşir. Ancak, başkalarının enerjisini bilme konusundaki doğuştan gelen duygusu onları iyi durumda tutar. Çoğu su burcu gibi, sezgileri çok güçlüdür. Onlar gerçekten de duygusal zekaları (EQ) açısından gelmiş geçmiş en zeki burç grubuna aittirler.

Özellikle zor zamanlarda sahip olunması gereken çok iyi ve bilge arkadaşlardır. Enerjinizi çaba harcamadan hissedebilirler, bu da onları mükemmel medyumlar yapar. Yani hayatta ne yapacağınız ve nereye gideceğiniz konusunda kafanız karışırsa, kime danışmanız gerektiğini bilirsiniz.

4. Balık: Hayalperest (19 Şubat – 20 Mart)

En akıllı burçlar listesini, sivri zekaları kadar içgörülerini çok iyi sentez edebilen balık burcundan bahsetmeden listemiz tamamlanmış sayılmaz. Bir Balık burcunun bilgeliğini asla küçümseme. Balık, en zeki burçlar arasında üst sıralarda yer alır, çünkü diğer tüm burçların özelliklerine sahipler. Yerel bir zekaya sahipler. Bu nedenle, yengeçlerle birlikte çok iyi tavsiyelerde bulunurlar.

Onlar da çok iyi sezgilere sahipler, ancak ne yazık ki kendi hayatlarında bunu kendileri için kullanmazlar. Balıklar yaratıcı ve zekidir ancak aynı zamanda hayallerinde kaybolmaya eğilimlidirler.

5. Oğlak: İşçi arı (22 Aralık – 19 Ocak)

Bir çalışma veya proje ortağı arama konusunda endişeleriniz varsa, oğlak burcu bir erkek veya kadınla arkadaş olun. Çok hedef odaklı, çalışkan ve pratiktirler. Bir şeyi üstlenmişlerse, onu doğru yapmak için her şeylerini verirler. Çok yönlü olmayabilirler, ancak ilgilendikleri konuları derinlemesine ele alacaklardır. Oğlak burçları biraz inatçı olabilir ama onlara tahammül etmek kolaydır. Azimleri, asla pes etmemeleri ve çok çalışarak çözüm arama yetenekleri zekalarının göstergesidir. Bazen, ekibin geri kalanını sürekli motive etmek için bu tür insanlara ihtiyaç duyarsınız.

6. Terazi: Büyük dengeleyici (23 Eylül – 23 Ekim)

Terazilerin entelektüel bir eğilimi vardır ve bu nedenle en zeki zodyak burçları arasında sayılabilirler. Teraziler, her zaman her konuda dengeyi iyi kurarlar. Bu tam olarak akıllı birinin yapabileceği bir şeydir. Duygusal ve çalışkanlar. Dengeyi koruma heveslerinden en önemli detayların bazılarını gözden kaçırabilirler. Teraziler, bazen taraf tutmakta sorun yaşarlar.

7. Yay: Öğrenen (22 Kasım – 21 Aralık)

Yay burçları, yüksek öğrenim ve daha yükseklere ulaşma arzusuyla ilgilidir. Birçok konuya ilgi duyarlar ve bilgi arayışlarında derinlere inmeyi isterler. Ayrıca, kıvrak bir zekaya sahiptirler ve kriz durumlarında onlara yardımcı olacak analitik bir zekaya sahiptirler. Yay burçları, iyi bir lider olabilir ve oldukça baskın olabilir. Ayrıca, diğer insanların ne düşündüğünü gerçekten umursamadıkları için biraz mesafeli görünebilirler. Aynı zamanda her zaman haklı olduklarını düşünürler.

8. Başak: Mükemmeliyetçi (23 Ağustos – 22 Eylül)

Başaklar en zeki burç mu? Eh, şimdiye kadarki en zeki burç olmayabilirler ama kesinlikle bir şekilde zekalarını kullanıyolar. Başaklar zodyakın en çok pratik zekaya sahip olan burçtur. Başaklar tam olarak pratik zekaları nedeniyle ön plandalar. Bu burçta doğan insanlar kadar detay odaklı ve mükemmeliyetçi çok az insan vardır. Bir işi gerçekten iyi yapmak istiyorsanız, bu konuda bir Başak'a güvenin. Entelektüeldirler, azimlidirler ve başkalarınında iyi olmasını her zaman isterler. Ayrıntılara çok fazla girebilirler, zaman zaman daha büyük resmi kaçırabilirler ve ayrıca çok titiz görünebilirler. Duygusal zekaları ile tanınmazlar ama mükemmelliğe olan eğilimleri onları son derece iyi proje başkanları yapar.

9. Aslanlar: Bay Her Şeyi Bilen (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Aslanlar harika bir sosyal zekaya sahiptir. Dikkat çekerler ve doğal liderlerler. Ama bu onları gerçekten akıllı yapar mı? Söylemesi zor. Agresif ve keskin olmaları onları mükemmel patronlar yapar, ancak ekip üyeleri olarak harika olmayabilirler. Ayrıca, hatalarını veya herhangi bir eleştiriyi kabul etmelerini zorlaştıran hafif narsist özelliklere de sahiptirler. Bir patron veya bir profesör düşünün. Cesaretlerinden nefret edebilirsin ama keskinliklerine hayran olmamak elde değil. İşte o kişiler genelde aslan burcu olurlar. Onlarca karizma, çekicilik ve özgüvene sahipler ki bu nitelikler IQ veya EQ'da eksik olan her şeyi telafi eder. Birçok durumda faydalı olan farklı bir zekaya sahiptirler.

10. Koç: 'Asla' deme tutumu (21 Mart – 19 Nisan)

Koçlar en zeki burçlar arasında üst sıralarda yer almaz, ancak büyük bir güvene ve işleri halletme yeteneğine sahiptirler. Asla pes etmedikleri için dürtüsel ve saldırgan olabilirler. Ekibinizde bir koç burcu varsa, 'hayır'ı yanıt olarak kabul etmez ve bir işi bitirmeden asla pes etmez.

