Hangi burç hangi ayda evlenmeli? Koç, boğa, ikizler ve tüm burçlar...

Kimisi sıcak havada deniz kenarında evlenmek ister, kimi ilkbaharda kır düğünü ya da ise kar yağarken otelde bir düğün... Fakat düğün hazırlıkları içinde kafanız karıştıysa işinizi kolaylaştıracak bir formülümüz var! Astrolog Ambi Statham burcunuza göre ne zaman evlenmeniz gerektiğinizi söylüyor. Brides.com sitesine göre evlenmek için yılın en iyi zamanı ne zamanı hangisi? Hangi burç hangi ayda evlenmeli? İşte burç burç evlilik ayı önerileri...

Ateş Grubu: Koç, Aslan ve Yay

Ateş grupları evlilikleri sırasında ve evlendiklerinde de etraflarında güçlü, ateşli bir enerji arayacaktır. Bu nedenle yaz mevsimi ateş gruplarının evlenmesi için en iyi zaman olabilir. Ateş etkililerin sıcak aylarda evlenmesi onların güneşli ve ateşli duruşlarını yansıtacaktır. Bu yüzden astrolog Ambi Statham, ateş grupları kesinlikle yaz aylarında evlenmelidir düşüncesini savunuyor..

Koç Burcu

Astrolog Ambi Statham'a göre, Koç burcunun ideal evlilik zamanı yazın başlangıcı olmalıdır. Statham, "Haziran belki de yılın en uzun gününde bir yaz gün dönümü düğünü onların dinamik yapılarına uyacaktır." diyor.

Aslan Burcu

Statham, "Aslan burçları, temmuz ayının sonundan ağustos ayının sonlarına kadar evlenebilir. Aslan burçları ne yaparlarsa yapsın düğünleri eğlenceli bir parti olacaktır. Çünkü aslan burçları eğlenmeyi sever." diyor.

Yay Burcu

Statham, "Yay burcu, yaz aylarında herhangi bir zamanı seçebilir ve düğünlerini süsleyen ateşli güneşin sıcaklığının tadını çıkarabilir; ancak, zodyak'ın gezgini olarak bilinen Yay burcu mensupları, sıcak aylarda gezebilmek için kış aylarında da evlenmeyi düşünebilir" diyor

Toprak Grubu: Boğa, Başak ve Oğlak



Astrolog Ambi Statham'a göre, ilkbahar ve sonbahar, toprak grubunun evlenmesi için en iyi zamanlardır: Toprak burcu grubunun doğa ile iç içe olduğu her türlü açık hava düğünü, bu burçlar için mükemmel bir mekan ve evlilik zamanıdır."

Boğa Burcu

Boğa burcu mensupları doğum günlerine daha yakın olan baharı tercih edebilirler.

Başak ve Oğlak

Bu burçlar sonbahara daha uygun olabilir. Kış ayları da Oğlak burcu için ideal bir evlilik zamanı olabilir. Bu burçların mensupları denge arama eğiliminde olduğundan, hem gündüz hem de gecenin eşit kısımlarını işaret eden ilkbahar ve sonbahar ekinoksları kendileri için iyi olabilir.

Hava Grubu: İkizler, Terazi ve Kova

Statham şu sözlerle devam ediyor, “Hava grubu burçları, sosyalleşmeyle dolu olması koşuluyla, yılın herhangi bir zamanında bir düğünün tadını çıkarabilirler."

İkizler Burcu

İkizler burcu mensupları, düğün haftası veya hafta sonu boyunca birkaç farklı etkinlikte misafirleriyle sosyalleşmeyi en üst düzeye çıkarabilecekleri bir ortamını tercih edebilirler.

Terazi Burcu

Terazi burçları, muhtemelen daha klasik bir şey seçecek ve erken sonbaharda bir düğün muhtemelen bu burç için uygun olacaktır

Kova Burcu

Zodyakın en öngörülemeyen burcu olarak, Kova burcunun yaptığı her ne olursa olsun, muhtemelen alışılmadık bir düğün olacaktır. Bu yüzden yapacakları mevsim tahmin edilemez.

Su Grubu: Balık, Yengeç ve Akrep

Statham, "Seçtikleri mevsim ne olursa olsun, bu burç grubunun teması sudur" diyor.

Yengeç Burcu

Yengeç burcu muhtemelen yaz aylarında kendini evinde gibi hisseder ve en yakınları ve en sevdikleriyle bir sahil düğünü bu burca çok yakışır.

Balık Burcu

Balık, okyanus, göl veya nehir gibi doğal bir su olması koşuluyla, yılın herhangi bir zamanında bir düğünün tadını çıkaracaktır. Ancak kışın sonuna doğru evlenmek en çok Balık burcuna yakışır.

Akrep Burcu



Akrep burçlarına, yılın en karanlık gününde bir kış gün dönümü düğünü çok yakışır. Gün batımında güzel bir göl kenarında bir kış düğünü düşünün. Bu burcun mensupları çok fazla misafiri olmayan bir düğünün tadını çıkarabilir ve daha sonra sevdikleriyle bir kutlama daha yapabilir.

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