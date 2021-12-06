6 Kasım Hangi Burç? 6 Kasım Burcu, Özellikleri ve 6 Kasım'da doğan ünlüler

Yeni bir kişiyle tanıştınız ve burcu 6 Kasım... Peki, 6 Kasım hangi burç oluyor? Karşınızdaki kişinin burcu size neler anlatıyor? Burçlarınız uyumlu mu? Öncelikle astrolojide bir kişinin burcunun ne olduğunun belirlenmesi için hangi ayda, ayın kaçında ve hangi saatte doğduğu bilinmeli. Farklı kaynaklarda burç tarihleriyle ilgili farklılıklar olabilir. Çünkü aslında burçlar yıla göre, saate göre, ekinoksa göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle ayın 21'i ve 22'sinde doğanlar, aynı gün içinde iki farklı burca sahip olabilirler. Örneğin; bu yıl 22 eylül saat 21.50'ye kadar doğanlar başak burcu, 22.22'de doğanlar terazi burcuna aittir. Bu yüzden doğru burcunuzu öğrenmek için doğum haritasına baktırmanız gerekir.

6 KASIM: AKREP BURCU

Peki, 6 Kasım hangi burç oluyor? 6 Kasım'da doğanların burcu su grubu burçlarından akreptir. Akrep burcu 23 Ekim ve 21 Kasım tarihleri arasını kapsamaktadır.

AKREP BURCU ÖZELLİKLERİ

Akrep Burcu özellikleri ise şöyledir:

Akrep Burcu Erkeği Özellikleri:

Gizemlidir. Akrep burcu erkeğinde her zaman farklı bir gizem vardır. Onları tam olarak çözmek imkansız olabilir.

Akrep erkekleri bir kez kendilerine bir hedef belirledilerse o hedeften asla vazgeçmezler.

Akrep burcu erkeği hırslıdır. Ulaşmak istediği şeyi elde etmek için elinden geleni yapar.

Akrep burcu erkeği birisi hakkında düşüncelerini asla saklamazlar. Bu bazen küstahça gelebilir ama dürüst oldukları için bir şey gizlemezler.

Akrep erkekleri cinselliğe düşkündür. Tutkulu olan akrep burcu erkeği ile cinsel birlikteliğiniz mükemmel olabilir.



Akrep Burcu Kadını Özellikleri:

Akrep kadınları genelde dominant kadınlardır. Herkese uyum sağlamak istemezler.

Kendi istekleri uğruna savaşırlar.

Akrep burcu kadını akrep burcu erkeği kadar tutkuludur.

Duygularını gizlemeyi iyi bilir. Dışarıdan çok soğuk görünseler de aslında içlerinde yoğun duygular yaşalar. Fakat bunu belli etmek istemezler.

Akrep burcu kadını sezgilerine güvenerek hareket eder. Sezgileri oldukça kuvvetlidir.

Akrep burcu kadını çok çalışkan bir burçtur. İnandıkları yolda sonuna kadar risk almayı severler.



AKREP BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

Akrep Burcu-Boğa Burcu

Akrep Burcu-Oğlak Burcu

Akrep Burcu-Başak Burcu

Akrep Burcu-Aslan Burcu

6 KASIM'DA DOĞAN ÜNLÜLER

Kanuni Sultan Süleyman (6 Kasım 1494 - 7 Eylül 1566)

2. Carlos (İspanyonl, hükümdar)

Michael Cunninham (Yazar)

Emma Stone (Oyuncu)

Ethan Hawke (Oyuncu)

Funda Eryiğit (Oyuncu)

Katie Leclerc (Oyuncu)

Paul Gilbert (Şarkıcı)

George Young (Şarkıcı)

Guy Clark (Şarkıcı)

Ben Rector (Şarkıcı)

Peter Collins (Pilot)

BURÇLARIN SIRALAMASI

KOÇ BURCU: 21 Mart-19 Nisan

BOĞA BURCU: 20 Nisan-20 Mayıs

İKİZLER BURCU: 21 Mayıs-20 Haziran

YENGEÇ BURCU: 21 Haziran-22 Temmuz

ASLAN BURCU: 23 Temmuz-22 Ağustos

BAŞAK BURCU: 23 Ağustos-22 Eylül

TERAZİ BURCU: 23 Eylül-22 Ekim

AKREP BURCU: 23 Ekim-21 Kasım

YAY BURCU: 22 Kasım-21 Aralık

OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak

KOVA BURCU: 20 Ocak-18 Şubat

BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart



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