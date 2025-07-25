Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal ve sevgilisi Berk Cankat'tan tatil pozları

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu sevgilisi Berk Cankat ile birlikte atıyor. Çiftten Berk Cankat, paylaşımlara yenilerini ekleyerek hem kendi hem de sevgilisiyle çekilen yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. 

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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal ve sevgilisi Berk Cankat'tan tatil pozları - Resim : 1

"Uzak Şehir" dizisinde Alya karakterine hayat vererek oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Sinem Ünsal, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu sevgilisi Berk Cankat ile birlikte atıyor. 

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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal ve sevgilisi Berk Cankat'tan tatil pozları - Resim : 2

Tatil rotası olarak ilk durakları Bodrum olan çift, ardından soluğu Yunanistan'da aldı. Dinlenmek için bir araya gelen ikili, deniz ve güneşin tadını çıkarırken, keyifli anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal ve sevgilisi Berk Cankat'tan tatil pozları - Resim : 3

Berk Cankat, bu paylaşımlara yenilerini ekleyerek hem kendi hem de sevgilisiyle çekilen yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. 

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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal ve sevgilisi Berk Cankat'tan tatil pozları - Resim : 4

Çiftin samimi kareleri, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.