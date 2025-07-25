Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal ve sevgilisi Berk Cankat'tan tatil pozları
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu sevgilisi Berk Cankat ile birlikte atıyor. Çiftten Berk Cankat, paylaşımlara yenilerini ekleyerek hem kendi hem de sevgilisiyle çekilen yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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"Uzak Şehir" dizisinde Alya karakterine hayat vererek oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Sinem Ünsal, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu sevgilisi Berk Cankat ile birlikte atıyor.
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Tatil rotası olarak ilk durakları Bodrum olan çift, ardından soluğu Yunanistan'da aldı. Dinlenmek için bir araya gelen ikili, deniz ve güneşin tadını çıkarırken, keyifli anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Berk Cankat, bu paylaşımlara yenilerini ekleyerek hem kendi hem de sevgilisiyle çekilen yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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Çiftin samimi kareleri, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.