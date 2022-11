8 Kasım Boğa Dolunayı'nın burçlara etkisi ne olacak? Özellikle bu 4 burç çok şanslı...

8 Kasım 2022 tarihinde yılın son tutulması gerçekleşecek. İstanbul saatiyle 14:01’de tam ay tutulması ile hayatlarımızda belirsizlikler sonuçlanmaya başlayacak. Eskinin temizlenip, yeninin inşa edilmesi için ay tutulmalarını gerçekleşir ama değişimler bizi zorlayabilir. Tam ay tutulması etkisi Ekim ayında başlamış olabilir, bazılarının ise Aralık ayında etkisini net gösterebilir. Zamanlama olarak bu kişiden kişiye değişecektir. Ama etkiyi Ekim-Kasım-Aralık aylarında göreceğiz. Tamamen etkisinin bitmesi ise 6 ay sürecek. Astrolog Dilara Yıldızhan, 8 Kasım'da gerçekleşecek Boğa Dolunayı'nın etkilerini anlattı.

8 KASIM BOĞA BURCU DOLUNAYI

Tutulma anında yükselen burç 14 derece kovada, Ay&Uranüs kavuşumu ise boğa burcunun 16 derecesinde olacak. Boğa burcunun 16 derecesinde Almach sabit yıldızı vardır. Güneş ise Zuben El Genubide. Ay tutulması etkisiyle kadınlar çok güçlenecek. Dünyada daha fazla kadın liderlerin çıktığına şahit olacağız ama bu süreçte tabi ki de zorlanmalar gerçekleşecek. Her şey aniden ve bir anda gerçekleşebilir. Dengesizlikle gerçekleşen her şeyde kaos vardır. Ayrıca Zuben El Genubi sabit yıldızında olan güneşin etkisi ise; Zuben grubu karma astroloji açısından cezalandırılma bölgesidir. Yani karmanın açığa çıktığı zamandır. Adaletsizliklerin, kötü karma ve davranışların karşılığının alınacağı bir ay tutulması yaşayacağız. Suçluların cezasını kesen Terazinin alfasıdır ve kaçış da yoktur. Bu süreçte hastalıklar artabilir, dikkatli olmalısınız. Aile içi çekişmeler, adalet sorunları, miras kayıpları, psikopatça insanların kendilerini göstermesi gerçekleşebilir. Ayrıca her türlü ahlaksızlığın açığa çıkacağı bir döneme giriyoruz.

TÜRKİYE AÇISINDAN ETKİSİ

Kolektif etkide; toplumsal konular, liderler, kadınlar, eğitim, sosyal medya, iletişim, ilişkiler, teknolojide değişimler, depremler, toprak kaymaları gündemimize gelecektir. Yolculuklarda aksamalar gerçekleşebilir. Fikir-İnanç çatışmaları gündemimize gelebilir. Ani biten ilişkiler, ani evlilik kararlarını bol bol duyacağız.

Ayrıca Neptün&Jüpiter kavuşumu ile yaşananlara rağmen, şifa-affetme-teslimiyet temalarıyla bizi koruyacak. Bu süreçte bol bol yardım edin, iyilikten yana olun. Kalbinizde nefret ve kin beslememek gerekiyor. Kendinize yapılanların acısını başkalarından çıkarmaktan uzak durulması gerekiyor çünkü bedelini ödeyeceğiniz 6 ay sizi bekliyor demektir. Bu defa karmik enerjide af maalesef ki yok. Ama affeden ve merhametle yaklaşanlar korunacaklar hatta Jüpiter’in etkisiyle güzel hediyelerini de alacaklar.

Türkiye’ye etkisinde ise; sanatçılarla ilgili haberler, mafyatik insanların gündeme gelmesi, borsada iniş ve çıkışların belirginleşmesi ve krizin derinleşmesi, müttefiklerle ilgili maddi açıdan anlaşmazlıklar, ikincil yöneticilerin değişimi, kadın yöneticilerin belirgin olarak ön plana çıkması gerçekleşebilir. Depremler, hava durumunda ani değişimler gerçekleşebilir. Halkın bu süreçte psikolojisi bozulabilir ve halk içinde çatışmalar gerçekleşebilir. Ayrıca hastalıklara dikkat edilmeli, bulaşıcı hastalıklar artabilir.

BURÇLARA GENEL ETKİSİ

Gezegenleri ve yükseleni(ASC) 11-21 derecede olanlar net etki alacaklar.

Yengeç, Balık, Oğlak, Başak şanslısınız. Karmik ödüllerinizi alacaksınız.

Aslan, Boğa, Kova, Boğa ani değişimler sizi bekliyor. Artık yıkılması gereken yapılar hayatınızdan giderken, yenisi için yer açılıyor.

Yay, Terazi sakin. Çünkü neşeli ve adaletlisiniz.

Koç, İkizler ise ani değişimler yaşayabilirsiniz.

8 KASIM DOLUNAYI'NIN BURÇLARA ETKİSİ

Sevgili Koç; para, kazançlarla ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Bazı kazanç kaynakları sonlanırken, yerine yenisi gelecek. İş hayatınızda, maddi kazançlarınızda ani beklenmedik değişimlere hazır olun. Ayrıca krizsel bir zamanda olduğumuz için harcamalarınıza yine de dikkat etmelisiniz.

Sevgili Boğa; evlilik, ortaklık, ilişki ve mahkemelerle ilgili belirsiz süreçler belirli hale geliyor. Ani değişimler gerçekleşebilir. Özellikle de kariyer ve iş hayatınızda otoriteyle sorunlar, anlaşmazlıklar, sözleşmelerin iptali olabilir ama yerine yenisi de gelecektir. Bu süreçte ayrıca fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz. Kendinize yatırım yapabilir, kişisel gelişime yönelebilirsiniz. Boyun-boğaz bölgesi rahatsızlıklarına ise dikkat etmelisiniz.

Sevgili İkizler; hastane ve sağlık konuları gündeme gelebilir. Psikolojik olarak zayıf düşebilirsiniz. Bu dönemde hem mental sağlığınıza hem de fiziksel rahatsızlıklarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Gizli düşmanlar, çalışma arkadaşlarınızla sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca fiziksel değişim yapabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında sorunlar gerçekleşebilir. İş hayatınız ise sizin çıkış alanınız, işinize yönelmenizi tavsiye ediyorum. Kendinizi kariyerinizde ve işinizde geliştirmek için bu süreçler fırsattır.

Sevgili Yengeç; sosyal çevrenizde ani değişimler, yeni topluluklara dahil olma gündeminize gelebilir. Bu dönemde güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk, hobi, çocuklarla ilgili de belirsiz konular belirli hale gelecektir. Dikkat edilmesi gereken konu ise sağlık ve harcamalarınız. Borç ve vergiler gündeminize gelebilir. Maddi açıdan destek gelmeyebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında ise şans sizinle olacak.

Sevgili Aslan; kariyer ve iş hayatınızda ani değişimler gerçekleşebilir. Ev değişikliği gündeminize gelebilir. Ortaklarla anlaşmazlıklara dikkat etmelisiniz. Mahkeme süreçlerinde talihsizlikler yaşanabilir. Kalp rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz. Evlilik ya da ilişkinizde ya tamam ya devam kararı alabilirsiniz. Değişimlerden sonra iyi ki olmuş diyeceğiniz gelişmeler yaşayacaksınız.

Sevgili Başak; yurt dışı, yabancılarla bağlantılar, hukuk, eğitim, seyahatlerde yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Bu dönemde şanslısınız. Sorun ise sağlığınız ve yanınızda çalışanlar olabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Yakın çevre ve kardeşlerin de desteği sizinle olacak. Aşk hayatınızda da güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ortaklık ve ilişkiler bu süreçte sizin şanslı olduğunuz konular.

Sevgili Terazi; borç, kredi, vergi, ödemeler, ortağın ya da eşin parası, miras konuları gündeminize gelebilir. Aşk, çocuk, hobi ya da borsadan dolayı harcamalarınız artabilir. Çalışma hayatınız ise bu dönemde sizin şanslı olduğunuz alan olacak. Yurt dışı, eğitim, seyahatlerde gecikmeler ve iletişimde sorunlar gerçekleşebilir ama siz sorunların üstesinden geleceksiniz.

Sevgili Akrep; partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularında ani bitiş ya da başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Sizi koruyacak konu ise çocuklar, hobileriniz, borsa olacak. Sahneye çıkmalı ve affeden taraf siz olmalısınız. Akrebin en büyük sınavı affedememek ve kin tutmaktır ama aslında en çok kendine yapar. Çünkü bu kin ve nefret bedende kistlere, tümörlere dönüşürler. Hasta eder. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmelisiniz, ani ortaya çıkabilecek rahatsızlıklarınız olabilir. Son olarak ev ve aile konularında değişiklikler meydana gelebilir.

Sevgili Yay; sağlık, çalışma hayatında yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınız gündeminize gelebilir. Ayrıca psikolojik olarak zorlanabilirsiniz. Açık düşmanlarınıza dikkat etmelisiniz ve partnerle de anlaşmazlıklar yaşanabilir. İletişim sorunları sizin bu dönemde ki ana sorununuz olabilir. Seyahat ve eğitimlerde aksamalar meydana gelebilir. Boyun, boğaz bölgesi rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz.

Sevgili Oğlak; aşk, çocuk, hobi konularında ani beklenmedik değişimler ve kararlar alabilirsiniz. Oğlaklar ani aşk gündeminizde ve bu ilişki uzun süreli olabilir. Ama maddi kaynaklarınız ve para konusunda para çıkışı gerçekleşebilir. Para çıkışı açıkçası gerçekleşeceği için bunu yatırıma yönlendirebilirsiniz. Sizin korunduğunuz alan ise yakın çevre ve kardeşler olacak. Onlarla iletişime geçmek, beraber seyahat etmek size çok iyi gelecektir. Eğitim almak, manevi konulara yönelmek de sizi şifalandıracaktır. Bu dönemde çok çalışabilirsiniz. Çalışma hayatınızda yanınızda çalışanlarla anlaşmazlıklar gerçekleşebilir ama oğlağın soğukkanlılığı ile işlerinizi çözebilirsiniz. Kollar, omuzlar, eller, nefes rahatsızlıkları yaşanabilir. Spor yapmak ve düzenli hayat size iyi gelecektir.

Sevgili Kova; aile, ev, kökler yani atalarınızla ilgili konular bu dönemde karşınıza çıkacaktır. Ev ve ailenizde radikal değişiklikler yapabilirsiniz. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Güçlü olmanız gereken bir süreçtesiniz. Ayrıca yanlış yargı yapabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, eğlence konularında ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sahneye çıkabilir ve kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Korunduğunuz alan ise kazançlarınız. Maddi kazançlarınız bu süreçte artıyor.

Sevgili Balık; yakın çevre, kardeşler, eğitim ve seyahatlerde sorunlar gerçekleşebilir. Psikolojik süreçlerden geçebilirsiniz, eskiden olan ama aslında şuan olmayan konularla ilgili korkularınız sizi zorlayabilir. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.

