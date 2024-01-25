Aslan burcunda dolunay! Hangi burç nasıl etkilenecek?

Dolunay aslan burcunun 5 derecesinde; yengeç takım yıldızının arka ayağında olan Al Tarf sabit yıldızında gerçekleşecek.

ASLAN BURCUNDA DOLUNAY

Sosyal çevre, dernek, topluluklardaki lider, yöneticilerle ilgili değişim ve yenilenmenin habercisi olacak. Bu dolunayla beraber Jüpiter T Karesinden dolayı iflas, kriz, maddi kaynaklarda zorlanma, gücü ve egoyu kullanırken diretme, abartılı ego ve kibirden dolayı yıkıma uğratabilir. Maddi refahın ve sosyal güvenliğin azalmasına neden olabilir.



Ayrıca Suriye ve Yemen bölgesini ön plana çıkarabilir ve çatışma, savaşlarla ilgili kararlar alınabilir. Bu bölgenin yöneticileri çatışmalara bodoslama dalabilir.



İlişkilerde Al Tarf; eş tarafından sevilmek, eşten saygı görmekle ilgilidir ancak kibir ve egodan dolayı dolunay enerjisiyle sarsıcı gelişmeler gerçekleşebilir ve şans ve fırsatları egosal dürtülerden dolayı kaybedebilirsiniz.



İş hayatında ticaret, sözleşmeler, görüşmelerle ilgili sarsıcı gelişmeler, değişimler gerçekleşebilir. Teknolojiyi kullanmak kazançlı çıkmanıza destek olabilir.

SARSICI KADERSEL DÖNGÜLER, YIKIM, DEPREM, DOĞA OLAYLARI...

28 Ekim Boğa Burcundaki Ay tutulmasını tetiklediği için; sarsıcı kadersel döngüler, yıkım ve sarsıntılar, deprem ve doğa olayları gerçekleşebilir.



Türkiye açısından; maddi kaynaklar, para, kazanç, dış borçlar ve yatırımlarla ilgili sorunlar, kesintiler, vergi-borç-faizde yeni yapılanmalar krizsel sonuçlar gerçekleşebilir. İkincil yöneticiler durumu yönetmekte zorlanabilir, bu durum yeni kişilerin ön plana çıkmasına sebep olabilir. Hava durumunda iniş-çıkışlar, sorunlar, sağlık, eğitim alanında değişimler ve yeni kararlar gündeme gelebilir.

DOLUNAYIN BURÇLARA GENEL ETKİLERİ

ASLAN, KOVA, BOĞA ve AKREP sert etkileniyor.

İKİZLER, YAY, KOÇ ve TERAZİ kısmen şanslı.

BALIK, AKREP, YENGEÇ ve BAŞAK; sağlık ve para da ani gelişmeler gerçekleşebilir.