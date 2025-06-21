22 Haziran 2025 günlük burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yay; Bugünden itibaren Güneş, Yay’ın sekizinci evinde bir ay boyunca ilerleyecek ve burada yönetici gezegenin Jüpiter ile birleşecek. Bu durum, senin için çok şanslı değişimlere veya dönüşümlere neden olabilir. Hatta beklenmedik bir para bile gelebilir. Yaşadığın bir krizin ardından çok daha iyi bir dönem başlayacak.