Her 6 ayda bir "Ophiuchus, (Yılan burcu) 13. burç" ile ilgili haberler karşımıza çıkıyor ve burçlara inanan bir çoğumuz hemen paniğe kapılıyor. Peki, yılan burcu nedir? Ne zaman keşfedildi? Yılan burcunun özellikleri nelerdir?

Astrologlar yılan burcu konusunda sakin olmamızı söylüyor ve ekliyor: "Hala bir Yengeçsiniz, Balık'sınız ya da Koç. Yine de özür dileriz: Çünkü bu burcun da bir önemi var ve bu burç bir 'şeyden öte".



ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) daha önce yayınladığı bir haberde, 13. burçla ilgili bir açıklama yaparak, bu burçla ilgili bilimsel bir bulgunun olmadığını duyurmuştu. Ancak bu döngüsel hikaye yeniden su yüzüne çıkmaya devam ediyor. Burçlarla ilgilenen insanlar da bu burcun gerçekte ne ifade ettiğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

ASTRONOMİNİN BİR PARÇASI

Ophiuchus takımyıldızı her zaman Güneş'in gökyüzündeki hareketinin bir parçası olmuştur. Bu da her zaman astroloji olmasa da, inkar edilemez bir şekilde astronominin bir parçasıdır.

'ZODYAK'IN DIŞINDA KALDI'

Sonuçta Zodyak'ın kökenleri Babiller tarafından gökyüzü takvimindeki 12 aya denk gelen 12 farklı bölüme ayrılmıştır. Bu da 2 bin 500 yıl öncesine dayanıyor. Babilliler o dönem gökyüzündeki yerleşimleri ile Güneş'in hareketi arasındaki açık bir ilişkiyi inceledi. Bu dönemde 12 burç oluştu. Ancak bu dönem Yılan Burcu 12'ye bölünen aylara bir şekilde sığdırılamadı. O da maalesef Zodyak'ın dışında kalmak zorunda kaldı.



Dünya'nın titrek ekseni takımyıldızlarının hiç birinin olmadıkları yerde yer aldı. Bu da astrolojik işaretlerin değişmesine yol açtı.

Samanyolu'nun kuzeybatısında yer alan Ophiuchus yani Yılan Burcu ise o dönem aylara denk gelmediği için Babilliler tarafından dikkate alınmadı.

2. YÜZYILDA KEŞFEDİLDİ

İkinci yüzyılda Ptolemy tarafından keşfedilen ilk takımyıldızlardan biri olan Ophiuchus, iki Yunanca kelimenin; "yılan" ve "yatak" kelimelerinin karışımı olarak adlandırıldı. Bu da eski Yunan mitolojisindeki Tıp tanrısı Asklepius olarak biliniyor. Bu da çok şaşırtıcı değil.

Ophiuchus, etrafına sarılı komşu bir takımyıldız olan Serpens tarafından temsil edilen büyük bir yılanı tutar. Bu nedenle, ona Ophiuchus'a bazen Serpentarius da denir.

88 TAKIMYILDIZI VAR

Ünlü astrolog Susan Miller 2011 yılında Elle dergisine yaptığı açıklamada, "Çok sayıda takım yıldızı var. 88 adet olduğunu biliyoruz. Bu yüzden herkesin kendine ait bir silahı var. O dönem insanlar, 13. işareti burçlara dahil edip etmeyeceklerini uzun süre tartıştılar ve sonunda önemli olmadığını düşündüler. Çünkü yılı 12 aya bölmüşlerdi. Sonuçta astrolojiyi icat ettiler ve biz de onların tüm söylediklerine uymak zorunda idik" dedi.

HER İKİSİ DE AYRI OLGULAR

AstroTwins dergisi, NASA'nın orijinal raporunda yayınladığı aynı duruma dikkat çekmişti: Astronomi ve astroloji aynı şeyler değildir. Herkes takım yıldızların Dünyaya göre zaman içinde değiştiği konusunda hemfikir olsa da, her zaman özdeşleştirdiğimiz burç, gerçek takımyıldızına değil, Batı astrolojik sistemine dayanmaktadır.



Astrolog Rick Levine'ye göre ise; Yılan burcunun astrolojiyle hiçbir ilgisi bulunmuyor ve bunu astroloji ile de alakası yok. Levine, "Ophiuchus'un astrolojiyle hiçbir ilgisi yok. O bir işaret değil, o bir takım yıldız" diyor.

Sonuçta batı astrolojisi gerçek takımyıldızlara değil, burçlara dayanıyor ve 13. takımyıldızı da burçlara dahil etmiyor. Bu nedenle astrologlar Yılan burcu olarak bilinen Ophiuchus takımyıldızını da bir yıldızın alt kümesi olarak tanımlıyor.

'SADECE 18 GÜN SÜRÜYOR'

Ophiuchus bazı Astrologlara göre de 18 gün sürüyor ve Akrep ile Yay arasında sıkışıyor.

Bu duruma göre de burçların tarihleri şu şekilde değişiyor:

Oğlak: 20 Ocak - 16 Şubat

Kova: 16 Şubat - 11 Mart

Balık: 11 Mart - 18 Nisan

Koç: 18 Nisan - 13 Mayıs

Boğa: 13 Mayıs - 21 Haziran

İkizler: 21 Haziran - 20 Temmuz

Yengeç: 20 Temmuz - 10 Ağustos

Aslan: 10 Ağustos - 16 Eylül

Başak: 16 Eylül - 30 Ekim

Terazi: 30 Ekim - 23 Kasım

Akrep: 23 Kasım - 29 Kasım

Ophiuchus (Yılan Burcu): 29 Kasım - 17 Aralık

Yay: 17 Aralık - 20 Ocak

YILAN BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Yılan Burcunun özellikleri ise şöyle tanımlanıyor:

"Birliği temsil eden bu burç, çekici, zeki, gösterişlidir. Bazen dürtüleriyle hareket eder. Kıskançtır ve mizaç duyguları yüksektir." Bu burcun insanları ilk keşfedildiği dönemler, şifacı olarak görülürdü.

Fakat, 13. burç olarak ay takvimine sığmadığı için kayda geçmeyen bu burç her zaman bir gizem olarak kalacak.

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