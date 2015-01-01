Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada büyük yankı uyandıran burçların değiştiği ve Yılan burcunun ortaya çıktığı söylentisine NASA'dan açıklama geldi.

Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), bir süredir dünya medyasında yer alan "Burçlar yeni bir takım yıldızının eklenmesiyle 13'e yükseldi ve bir çok insanın yıldızı değişti" şeklindeki haberlere açıklık getirdi. Resmi Tumblr hesabı üzerinden burçların değiştiğine ilişkin haberler hakkında açıklama yapan NASA, 2016 yılında yayınladığı bir tweeti retweet etti. 4 yıl önce de yıldızların konumlarını değiştirmesi sonucu benzer tartışmalar yaşanmış, NASA bir tweet atarak, bunun söz konusu olmadığını dile getirmişti.

'Astroloji bir bilim değil'

Astronomi ve Astroloji arasındaki farka dikkat çeken NASA, Astronominin uzaydaki her şeyi kapsayan bilimsel bir çalışma olduğunu, Astrolojinin ise yıldızların ve gezegenlerin konumlarının insan kişiliğini ve olaylarını etkileyebileceğine dair bir inanç olduğunu belirtti. NASA, Astrolojinin bir bilim olmadığının altını çizdi.

NASA şu cümlelere yer verdi: "Burçların değiştiğine dair herhangi bir kanıt yok. Zodyak hikayesiyle ilgili bu tür haberleri birkaç yılda bir görüyoruz. Hayır biz Zodyak'ı (Burçlar Kuşağı) değiştirmedik."

YILAN BURCU

(NASA), 3 bin yıl önce Babil medeniyetinin Zodyak'ı 12 ay içinde 12'ye böldüklerini ve böylece burçların ortaya çıktığına ilişkin bilinenleri yeniledi. Uzay Dairesi, ancak 13 üncü takım yıldızı olan Ophiuchus'un (Yılan Burcu), Babilliler tarafından es geçildiğini belirtti. NASA, "Çünkü her aya uygun bir burç denk geliyordu ve Babilliler 13. takım yıldızına gerek duymadılar" ifadelerine yer verdi.

Bilimsel verileri değerlendirdiklerini, matematiksel hesaplar yaptıklarını ve varsayımlarla hareket etmediklerini vurgulayan NASA, "Hiç bir bilimsel araştırma bu zamana kadar astrolojinin insanın geleceğini gösterebileceğini ya da kişinin doğum tarihine göre karakterinin şekilleneceğini kanıtlamamıştır" dedi.

Gündeme gelen son habere göre burçların tarih aralıklarının şöyle değiştiği iddia edilmişti:

18 Nisan ve 13 Mayıs: Koç

13 Mayıs ve 21 Haziran: Boğa

21 Haziran ve 20 Temmuz: İkizler

20 Temmuz ve 10 Ağustos: Yengeç

10 Ağustos ve 16 Eylül: Aslan

16 Eylül ve 30 Ekim: Başak

30 Ekim ve 23 Kasım: Terazi

23 Kasım ve 29 Kasım: Akrep

29 Kasım ve 17 Aralık: Yılan (Ophiuchus)

17 Aralık ve 20 Ocak: Yay

20 Ocak ve 16 Şubat: Oğlak

16 Şubat ve 11 Mart: Kova

11 Mart ve 18 Nisan: Balık