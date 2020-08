12 evin birincisi ve belirleyicisi, hayata adım attığımız ilk yer olması sebebiyle yaşam yolculuğunda en az güneş burcumuz kadar önem taşır.

Birini bir ortamda nasıl sarışın, uzun boylu, zayıf v.s. gibi fiziksel özelliklerle ayırt ediyorsak; yükselen burç da sanki üzerimize giydiğimiz kıyafet gibi insanlar tarafından ilk algılanan özelliklerimizi verir. Sosyal yaklaşım ve ifade tarzımız, eğilimlerimiz, beklentilerimiz, bazı fiziksel özelliklerimiz yükselen burcumuzla doğrudan ilişkilidir. Doğum haritalarımızda doğduğumuz anda doğu ufkunda yükselen burç olarak tanımlanır.



Yükselen Koç: Hayat enerjisiyle dolu, yüksek sesli konuşan, her an harekete geçmeye hazır, çoğunlukla sonucunu düşünmeden ortaya atılmaya müsait insanlardır. Lider kişilikleri, aceleci ve sabırsız yapılarıyla kendilerini her ortamda belli ederler. Yenilgiye, yavaşlığa, hastalığa tahammülleri yoktur ve zayıflığı kolay kabul etmezler. İnatçı ve fikirlerini empoze etmeye çalışan tiplerdir. Hevesleri çabuk geçtiği için, ilgilerini belli bir seviyede tutmak zordur. Bir şeyleri çok çabuk başlatırlar, ancak devam ettirmekte zorlanırlar. Bencilliklerini saklayamayan fakat şeytan tüylü, hoşsohbet kişiliklerdir.



Yükselen Boğa: Sürdürmek, sahip olmak ve güvende kalmak içgüdüsel amaçlarıdır. Maddeye kıymet veren ve onu koruyan, garantici, ayakları yere sağlam basan karakterlerdir. Damak tadı gelişkin, güzel yemek yapan, edindikleri toprak/mülkle bulundukları yere kök salma arzusunda kişilerdir. Dünya onlar için beş duyularının tatmin edilmesi gereken bir yer, haz ise nefes almak kadar önemlidir. Güzelliğe düşkün ve sanatseverdirler. Oldukça inatçı, bazen mantık dışı olabilecek derecede sabit fikirli, yavaş özümseyen ve öğrendiğini unutmayan, güvenilir, azimli, dayanıklı, istediğini alan yapıdadırlar. Sevdiklerine aşırı bağlıdırlar ve onları paylaşmak istemezler.



Yükselen İkizler: Meraklı, kıpır kıpır ve entellektüeldirler. Odakları bilmek ve yakın çevreleriyle paylaşmaktır. İlişkilerinde pozitif ve değişken bir imaj çizerler. Yenilikçidirler, monotonluğa gelemezler. Değişen planlara çabuk adapte olurlar. Aşırı merak ve sıkılganlıkları bazen onları fazla huzursuz yapar. Bir anda neşeli halleri değişip; kararsız, tedirgin ve izole birine dönüşebilirler ve bu da hızlıca değişir. Öğrenmeye ve öğretmeye yatkın, hemen herkesten bir şeyler kapmaya meyilli, hızlı, pratik ve el becerisi yüksek kişilerdir. Fazla konuşmak, dedikodu, güvenilmezlik gibi tuzak yönleri olsa da kolay iletişim ve cana yakınlık en sevilen özellikleridir.



Yükselen Yengeç: Dışarıdan ne kadar soğuk ve mesafeli görünseler de içerisi bir o kadar yumuşak ve hassastır. Yeteneklidirler. Duygusal, kırılgan, sevdiklerine karşı fazla korumacıdırlar. Kuşkucu, alıngan, sitemkar, kaprisli ve kıskanç yapıları ilişkilerini bazen zorlaştırsa da yoğun sevgileri, merhametleri ve sadakatleri onları partnerleri için vazgeçilmez yapar. 6. Hisleri gelişkin ve empati duyguları yüksektir. Yalandan nefret ederler, kalpleri kırılırsa tamiri zordur. Kendilerine yapılanları asla unutmazlar ve kinci olarak algılanabilirler. Anılarına, geçmişe bağlı ve gelenekselcidirler, güzel yemek yaparlar ve sevdiklerini yemekleriyle olduğu kadar duygularıyla da bir bebek gibi beslerler.



Yükselen Aslan: Güneş nasıl aydınlatıcıysa, yükselen aslanlar da etrafına o denli sıcaklık, cömertlik ve cesaret dağıtabilecek enerjidedirler. Güç ve karizmalarının farkında olup, bunu kullanmaktan çekinmezler. Rakipleriyle kazanmak için cesur tartışmalara girip, kendinden zayıf gördükleri kişiler içinse yardımlarını karşılıksızca ortaya sererler. Kalpleriyle hareket eder ve içlerinde herkes için sonsuz sevgi barındırırlar. Yalnız küstahlık ve saygısızlık edenler hariç, gururlarıyla oynanmasına asla tahammül etmezler. Cezalandırmaları güneşin kayboluşu gibi soğuk ve sessiz, öfkeleri ateşlidir. Kin tutmazlar. Eğlenceye, sanata, sahneye ve oyuna düşkündürler. İddialı, dikkat çeken, lükse düşkün, otoriter, kibirli, kimi zaman alkış bağımlısı, hükmedici ve baskındırlar.



Yükselen Başak: Mükemmeliyetçi, mesafeli, karşısındakini süzen edasıyla ayırt edilirler. Hemen her şeyi analiz etme, raporlama ve notunu verme arzusundadırlar. Mantık önde duygular geride, değişken, üretken, çalışkandırlar. El becerileri gelişkin, titiz, takıntılı ve endişelidirler. Düzenli ve sağlıklı olmak, düzgün görünmek idealleridir. Pratik zekalı, nüktedandırlar. Bir dedektif gibi kimsenin görmediği detayları yakalarlar, ancak bu; tüm resmi görmelerine engel olur ve genelde mutsuzluk sebepleridir. Fil hafızası adeta onlar için söylenmiştir. Dürüstlük olmazsa olmazlarıdır. Soğuk görüntülerinin altında mütevazi insanlar yatar.



Yükselen Terazi: Uzlaşmacı, çevresine uyumlu, insan ilişkilerinde dengeye önem veren, diplomatik ve adil bir kişiliğe sahiptirler. Dış görünüşlerine dikkat ederler, sanatla ilgilidirler, zariflik ve çekicilik adeta ayrılmaz bir parçalarıdır. Barışçıldırlar, rekabeti, mücadeleyi, savaşmayı ve kalabalıkları çok sevmezler diyebiliriz. Kendi istekleri için mücadele etmek ve liderlik özelliklerini geliştirmek kendi dengelerini bulmalarına yardımcı olacaktır.



Yükselen Akrep: Kuşkulu, etrafındaki insanları ve olayları kontrol etmeyi seven, çatışmalardan kaçmayan, enerjisi yoğun ve karizmatik insanlardır. Akrep’in bu yoğun enerjisi çevresindekileri dönüştürebilir, iyileştirebilir; öte yandan son derece yıkıcı da olabilir. Yükseleni Akrep olanların sabırlı, sakin olmaya çalışmaları ve hayata olumlu açıdan bakmaya çalışmaları içlerindeki enerjinin dengesini sağlamalarında yardımcı olabilir.



Yükselen Yay: İdealist, bağımsızlığı seven, özgürlüğüne düşkün, hevesli ve hayata hep olumlu bakan bir kişiliğe sahiptirler. Felsefi konularla ilgilidirler, inanç sahibidirler, hayatı anlamak için deneyimlemek gerektiğine inanırlar. Onlar için hayat adeta bir oyun alanıdır. Fazlaca iyimser ve olayları abartma eğilimleri olabilir, dağınık ve başıboş bir imaj çizebilirler. Dengelerini hayatta daha pratik ve objektif olarak sağlayabilirler.



Yükselen Oğlak: Sorumluluk sahibi, soğukkanlı, insan ilişkilerinde biraz mesafeli ve azimlidirler. Dışarıdan ciddi ve olgun bir görüntü çizebilirler. Bilinçaltındaki kaybetme korkusu yüzünden ilişkilerinde güven problemleri yaşayabilir, kontrolü kaybetmek istemezler. Duygularını açıkça ifade edebilmek ve insanlarla daha yakın ilişki kurabilmek içsel dengelerini sağlayabilmeleri için önemlidir.



Yükselen Kova: Orijinal, spontan, özgürlüğüne düşkün, hümanist bir kişiliğe sahiptirler. Yeni şeyler keşfetmeyi, insanlara öncülük etmeyi, içgüdüsel davranmayı severler. Hareketleri ve tavırları sayesinde bir şekilde toplumun ilgisini üstüne çekmeyi başarırlar. Zaman zaman hayata karşı yabancılaşma ve tatminsizlik duygusu hissedebilirler. Dikkat çekmekten korkmadan, içinden geldiği gibi yaşamalıdırlar.



Yükselen Balık: Sezgisel, yardımsever, uyumlu, idealist ve ruh hali değişken bir kişiliğe sahiptirler. Vizyon ve ilham sahibidirler. Tatlı, nazik ve çekici bir görüntüleri vardır ama karasızlıklarıyla etrafındakileri deli edebilirler. Aşırı uçlarda gidip gelebilir, fazla hayalperest olabilirler. Kendilerini hayata daha gerçekçi bakmak konusunda eğitmelidirler.



Yazar: Aslı Ertem – instagram: a.la.lunar_astroloji

Yazar: instagram: venus.edebiyati