21 Şubat 2021 günlük burç yorumları: Burçları bugün neler bekliyor?

Elele'nin astroloji sayfalarında günlük burç yorumlarını, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Burçların üzerine tıklayarak detaylı sayfalara ulaşabilir; eğer merak ediyorsanız bebek burçlarını da inceleyebilirsiniz... İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 21 Şubat günlük burç yorumları:

KOÇ BURCU - 21 ŞUBAT 2021

Gün boyunca iletişim aksaklıkları olabilir. Sabah saatlerinde biraz daha dalgınsınız, sezgileriniz güçlü olacak. Akşama doğru keyfiniz yerine geliyor.

BOĞA BURCU - 21 ŞUBAT 2021

Sabah saatlerinde biraz daha dağınık bir enerjidesiniz. Yakınlarınızdan haberler alabilirsiniz. Akşama doğru aile bireyleriyle keyifli vakit geçirmek size iyi gelecek.

İKİZLER BURCU -21 ŞUBAT 2021

Çok söz söylemek istiyor da enerjinizi, aklınızı toparlayamıyor olabilirsiniz. Merkür durağan harekette, yarından itibaren işleriniz ve iletişiminiz hızlanıyor.

YENGEÇ BURCU - 21 ŞUBAT 2021

Kendiniz, sağlığınız, iç huzurunuza odaklanmak isteyeceksiniz. Sabah uyanmak, kendinizi toparlamak zor olabilir. Akşama doğru daha ferahsınız.

ASLAN BURCU - 21 ŞUBAT 2021

Sosyal çevrenizle iletişim içinde olmak size iyi gelecek. Beklenmedik konuşmalar sizi biraz şaşırtabilir, yorabilir. Sabah saatleri parasal konulara odaklanmak için uygun değil. Akşama doğru ferahlıyorsunuz.

BAŞAK BURCU -21 ŞUBAT 2021

Kararsızlıklarınızın olduğu, beraber hareket etmek isteyeceğiniz, biraz daha romantik bir etkiyle başlayacağınız bir gün. İş yerine yönelik konuşmalarınız olabili.r

TERAZİ BURCU -21 ŞUBAT 2021

Sosyal medya, televizyon başında günü geçirmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde enerjiniz daha dağınık, akşama doğru flörtler veya çocuklarla ilgili güzel haberler sizi mutlu edecek. Hobilerinize odaklanabilirsiniz.

AKREP BURCU - 21 ŞUBAT 2021

Bugün biraz daha kendinize, içinize dönmek istiyorsunuz. Zihninizden bolca konuşma ve fikir akacak, karar vermekte zorlanabilir, sinirsel gerginlikler yaşayabilirsiniz. Akşama doğru keyfiniz yerine gelecek.

YAY BURCU - 21 ŞUBAT 2021

İlişkilerden yana kararsızlıklarınız veya partnerinizin tavrındaki değişkenlikler bugün sizi biraz karıştırabilir. Doğru seçimi yapmak, neyi neden istediğinizi bulmak biraz daha zor olacak. Akşama doğru güzel konuşmalarla aranızı toparlayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU -21 ŞUBAT 2021

Sabah saatlerinde dalgınlıklarınız olacak gibi duruyor. Evin içindeki günlük işlerinizde dikkatsizliklere dikkat! Çok fazla iş ve konuşma olacak gibi duruyor. Akşama doğru finansal konular gündeme gelecek.

KOVA BURCU - 21 ŞUBAT 2021

Bugün ilişkilere, kendinize, sevdiklerinize odaklanmak isteyeceksiniz. Sizi mutlu eden konulara bakabilirsiniz. Merkür durağan olduğu için karar vermekte zorlanabilirsiniz. İç sesinizi dinleyin, yarın harekete geçmek için daha doğru bir zaman.

BALIK BURCU - 21 ŞUBAT 2021

Bugün biraz zihinsel yorgunluklarınız, endişeleriniz söz konusu olabilir. Aklınızın içi çok dolu olacak, doğru kararı veremeyebilirsiniz. Aile bireylerinden, büyüklerden destek almak ve fikir alışverişinde bulunmak iyi gelecek. Özellikle de akşam saatlerinde.

İLGİLİ İÇERİKLER