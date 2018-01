Dolunay Karaca’dan gün gün Aralık 2018 astroloji yorumları...

1 Aralık 2018, Cumartesi

Ay Başak burcunda. Ay’ın birçok açısı keyifli. Günümüzü kendimizi rahat hissedeceğiz. Birçok gezegen Yay burcunda. Yay yıldızları neşeli, iyimser ve coşkulu olmamız için de bizi desteklerken, işlerimize rahat odaklanabilir ve keyifli organizasyonlara katılabiliriz.



2 Aralık 2018, Salı

Ay Terazi burcunda ve bugün Plüton ile sert görünümde. İyimser olmak konusunda her ne kadar istekli olsak da, Ay ve Plüton’u iyi yönetebilmeliyiz. Sebepsiz çıkışlar, duygusal çatışmalar içerisinde kendimiz bulmak enerjimizi düşürebilir. Eşitlik ve adalet duygusunun önemli olduğu bir gün.



3 Aralık 2018, Çarşamba

Ay-Uranüs karşıtlığı ile başlıyoruz güne. Erken saatlerde etkili olacak bu görünüm özellikle sabah trafiğinde dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Hızlı reaksiyonlara, beklenmedik duygusal tepkilere açığız. Aman dikkat, sakarlıklar yapabiliriz, karşımızdaki insanları dinlemeden ön yargılı olabiliriz. Görünen ile gerçekler arasında farklılıklar olabilir. Reaksiyon vermeden önce biraz sakin olmalıyız.



4 Aralık 2018, Salı

Ay Akrep burcunda ve Akrep burcunda bulunan Venüs ile yakın ilişkide. Duyguların derin ve fazlası ile sahiplenici ve tutkulu olabileceği bir gün! Aşk ve ilişkilere önem veriyoruz. Bizi biraz öfkelendiren, içten içe sıkıştıran ve zorlayan konular olabilir. Bir gerginlik söz konusu ama bunu dışa yansıtmak yerine içsel olarak yaşayacağız. Detoks yapmak ve diyete başlamak için son derece ideal bir gün.



5 Aralık 2018, Çarşamba

Merkür retrosu devam ederken, bugün Ay ile kavuşum yapacak. Merkür ve Ay kavuşumları son derece keyiflidir, iletişim dilimize sevgi ve mantık teması harmanlanır. Aşktan, ilişkilerden ve sevgiden bahsetmek isteyebiliriz. Ay Akrep burcunda ve derin duygular iş başında. İşimize ve hayatımızdaki her şeye bakışımızda aşk ve sevgi beklentimiz artabilir.



6 Aralık 2018, Perşembe

Ay Yay burcunda. Gökyüzünde pek çok gezegen Yay burcunda seyahat ediyor. Eğitim, öğrenim, medya, tanıtım ve yayıncılık ile ilgili konular önem kazandı. Bir tanıtım ve organizasyon için değerlendirilebilecek günlerdeyiz. Yaptığımız her işe vizyon katabiliriz. Uzak çevreler ile ilişkiler hareketli, seyahat planları yapabilir, rutinimizde değişim arzusu duyabiliriz. Merkür retrosu bitiyor.



7 Aralık 2018, Cuma

Yay burcunda bir yeni ay var bugün. Bakış açımızı geliştireceğimiz, spontane ve coşkulu hissedeceğimiz bir güne başlıyoruz. Yay enerjisiyle birlikte, bu burçta gezinen Jüpiter de işin içerisinde olacağı için yeni başlangıçlar için içimizde bir istek ve cesaret olacak. Eğitim, hukuk, adalet, inanç sistemimiz, hoşgörü kavramlarını hayatımıza daha net katabiliriz.



8 Aralık 2018, Cumartesi

Ay Oğlak burcunda. Merkür ise tamamen düz harekete döndü. İletişim sıkıntısı çektiğimiz konularda düzelmeler yaşamaya başlayacağız. Elektronik aletlerdeki problemler azalıyor. Yanlış anlaşılmalar bitiyor. Sorumluluk duygusu ile işlerimize sarılacağız. Arkadaşlarımızla veya çevremizdeki insanlarla ciddi konuşmalar yapabiliriz.



9 Aralık 2018, Pazar

Ay Oğlak burcunda. Ay’ın Oğlak burcunda olduğu günler aklımızda iş ve projelerimiz olur ve biraz ciddi bir ruh halinde hareket edebiliriz. Ay ve Mars arasındaki destek açı bizi konsantrasyon konusunda desteklerken elimizdeki işlerimizi tamamlamak için günü değerlendirebiliriz. Aklımızda iş konularımız, sorumluluklarımız var. Duygusal enerjisi zayıf bir gün, buna uygun hareket etmeliyiz.



10 Aralık 2018, Pazartesi

Erken saatlerde etkili olan Ay Plüton kavuşumu ailevi konularda bizi zorlayabilir. Ay’ın Oğlak burcunda olması iş tempomuzu arttıracak. İş, kariyer ve hedeflerimize odaklanacağımız bir gündeyiz. Mars ve Neptün kavuşumu bir süredir etkili. Hayallerimizde farklı bir yol izlemek, aksiyon almak isteyebiliriz.



11 Aralık 2018, Salı

Ay Kova burcunda. Ay sosyal ve özgür olabileceğimiz ortamlar yaratma arzumuza neden olurken, Satürn ile yapacağı sert açı istediğimiz ortamı sağlayabilmek konusunda bizi zorlayabilir. Yapılan organizasyonlarda, birlikte vakit geçirdiğimiz insanlar ile olan ilişkilerimizde biraz rekabet, inatçı bir iletişim tarzı dikkat çekebilir.



12 Aralık 2018, Çarşamba

Ay, Kova burcunda. Mars ve Güneş karesi ise güne damgasını vuruyor. Gergin ortamlardan kaçınmak gerekiyor. Ciddi bir ortam, ciddi konular ve kolaylıkla melankoliye çekilebileceğimiz bir hava var. Fazla sorumluluk yüklenebilir, huzursuz olabiliriz.



13 Aralık 2018, Perşembe

Ay Balık burcunda. Sevgi ve duygu temasının önem kazandığı bugün, sorumluluk adına zorlanmalar, dikkat eksikliği yaşayabiliriz. Oğlak burcunda gezinen yıldızlar, hayatı ciddi bir noktaya çekerken, Ay’ın Balık burcunda olması rahatlama arzumuzu arttıracak. Merkür ve Ay arasındaki görünüm ise sorumluluklardan kaçma isteğimizi gösteriyor. Önemli olmadıkça bugün ciddi işlerle uğraşmamak yerinde olacak.



14 Aralık 2018, Cuma

Ay Balık burcunda hareketine devam ediyor. Neptün Mars kavuşumuna Ay da eklendi. Balık temaları yüksek gökyüzünde. Romantizm doruk noktada yaşanabilir. İstediğimiz ortamları yaratmak, sevdiğimiz kişilerle bir arada olmak bizleri mutlu edecek.



15 Aralık 2018, Cumartesi

Ay günün yarısında Balık burcunda olacak. Sakin ve huzurlu hissederken bir yandan da kayıplar verebiliriz. Canımızın yandığını, yalnız kaldığımızı düşünebiliriz. Bazılarımız için yaralarımızı saracağımız, küslüklerin biteceği bir gün bugün. İkilemlerle dolu; açılar zorlayıcı.



16 Aralık 2018, Pazar

Bugün Ay Koç burcunda başlıyoruz güne. Balık burcunun sakin enerjisinden sonra Koç enerjisi ile pazar gününe giriş yapmak keyifli olabilir, canlı ve atak davranabiliriz. İstediklerimizi almak ve savaşmak için içimizde güç bulabiliriz. Sportif konularda başarılıyız. Geziler ve farklı aktiviteler için uygun bir gün.



17 Aralık 2018, Pazartesi

Ay Koç burcunda ve Uranüs ile kavuşum yapıyor. Hareketli ve enerjik başlıyoruz güne. Fakat Ay’ın hem Plüton hem de Uranüs ile kuracağı irtibatlar duygusal anlamda yorucu bir günde olabileceğimizi de gösteriyor. Ani fikir değişimleri ve kararsızlıklar yaşayabiliriz. Merkür Ay arasındaki dost görünüm, baskıya rağmen denge kurabileceğimiz de gösteriyor. Bugün özgür olmak istiyoruz.



18 Aralık 2018, Salı

Ay Boğa burcunda. Keyifli ve rahat bir ortam arzusundayız. Kendimizi şımartacağımız ortamlar yaratmak isteyebiliriz. İlişkilerde yaşanan pürüzleri giderebilmek için de desteklere açık olabileceğimiz bir gündeyiz. Özellikle günün ilk yarısı çok daha keyifli. İkinci yarısı biraz yoğun ve tempoya çekilebiliriz.



19 Aralık 2018, Çarşamba

Ay Boğa burcunda. Artık konfor ve rahatlık arzumuz en üst noktalarda. Bu bir yılı geride bıraktığımız için olabilir. Yoğun bir tempoya ayak uydurmak konusunda zorlanabiliriz. Günü planlarken özellikle ilk yarısında Ay’ın Venüs ile yapacağı karşıtlık strese açık olabileceğimizi gösteriyor.



20 Aralık 2018, Perşembe

Ay Boğa burcunda ve boşluk etkisinde. Planlardan uzak sakin bir sabah için ideal bir gün. İşlerimizi saat 16.00’dan sonraya planlamaya gayret etmeliyiz. Ay’ın İkizler burcuna geçişi ile dışa dönük yanımız da öne çıkacak. Hareketli başlayan akşamüstü, kararsızlıklar yaşamamıza neden olabilir. Değişken burçlarda gezinen Merkür ve Ay, sürekli fikir değiştirmemize neden olabilir.



21 Aralık 2018, Cuma

Ay tüm günü İkizler burcunda geçiriyor. Merkür ve Jüpiter’le karşıt açıda olacak olan Ay; duygusal konulardan ziyade mantık ve fikirlerle hareket edeceğimizi gösteriyor. Abartılara açık bir gün. Konuşma tarzımız dikkat çekebilir. Bilip bilmeden, iç yönünü araştırmadan konuşmamalıyız ve her duyduğumuza inanmamalıyız.



22 Aralık 2018, Cumartesi

Güneş Oğlak burcuna geçiş yaptı bugün. Oğlak burçlarının doğum günleri başladı. Bugün ayrıca yılın son dolunayı gerçekleşiyor; Yengeç burcunda dolunay meydana geliyor. Sorumluluklarımız artıyor ya da daha önce sorumluluk almadığımız konularda artık elimizi taşın altına koymaya karar veriyoruz. Ciddiyiz ve işlerimizi toparlamak için enerji bulacağız. Gerilim yaşayacağımız konular ailevi konular olabilir.



23 Aralık 2018, Pazar

Ay Yengeç burcunda, Satürn ile arasında karşıt açı etkili. ‘Hayır’ demeyi öğreneceğimiz bir gün. Bazı konularda kararlıyız ve geri adım atmak istemiyoruz. Besleyici, korumacı ve kollayıcı bir tutumdayız. Güzel yemekler, güzel davetler için açığız. Ailevi değerlerin öne çıktığı bir pazar günü.



24 Aralık 2018, Pazartesi

Ay Yengeç burcunda ve Plüton ile karşıt açıda. Sorumluluklarımız bitmiyor. Kendi kendimizi yıpratıyoruz aslında. Değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabullenerek yola devam etmeyi öğrenmediğimiz sürece kendimizi iyileştiremeyiz.



25 Aralık 2018, Salı

Ay Aslan burcunda. Coşkulu, lider, yönetken ruhluyuz. Bu hem iyi hem kötü. Ay Merkür ve Jüpiter ile uyumlu açıda. Bu etkiler bizleri mutlu etmeye yetiyor. Düne nazaran kendimize güvenimiz tam. Daha verimli ve çalışkanız.



26 Aralık 2018, Çarşamba

Ay hareketine Aslan burcunda devam ediyor günün büyük çoğunluğunda. Gökyüzünde Güneş ve Satürn kavuşum yaparken; Mars Kiron’la bir süredir kavuşumda. Ama bu açılardan ziyade Ay ve Güneş olumlu yansıması ile pek çok konuda güç bulabileceğiz içimizde. Yeniden ayağa kalkmak ve kolları sıvamak için kendimize güvenebiliriz.



27 Aralık 2018, Perşembe

Ay Başak burcunda bugün. Ay ve Güneş’in olumlu açısı devam ederken, Ay ve Merkür arasında uyumsuz açı dikkat çekiyor. Fikirlerimizle duygularımız çakışıyor. Hareketlerimiz mantık dışı olabilir. Sözler ve hareketler birbirini tutmuyor sanki... Titiz ve eleştirel yapımız ise güne damga vuracak.



28 Aralık 2018, Cuma

Ay Başak burcunda ve Ay Mars karşıtlığı gökyüzünde hakim. Gereksiz agresyon ve stresten uzak durmalıyız. Trafikte ve çevremizde çıkan tartışmalardan nasibimizi alabiliriz. Çevremizdeki kişiler gergin ve tutarsız olabilir. Koşturması çok fazla olan bir gün. Halletmemiz gereken çok iş var gibi.



29 Aralık 2018, Cumartesi

Ay Terazi burcunda Jüpiter ile uyumlu açısı var fakat Satürn ve Güneş’le açısı gergin. Dolayısıyla uyum ve denge yaratmaya dikkat etmeliyiz. Ay-Terazi günleri uyum ve ahenk içerir ve bizlerde çevremizden baskı görmek, tartışma görmek istemeyiz. Arabulucu olup olayları veya kişileri barıştırma zamanı, koca bir yılı geride bırakırken artık kalbimizi sevgiye açalım ve barışı hayatlarımıza çekelim.



30 Aralık 2018, Pazar

Ay Terazi burcunda devam ediyor hareketine. Uranüs ile açıları gergin olsa da gün içinde uyumlu açılarda yok değil. Hatta pek çok şeyi düzeltmek için fırsatlar karşımıza çıkabilir. Bu güzel pazar gününde aile bireyleriyle görüşmek, dertleşmek, birlikte vakit geçirmek her şeyi yumuşatabilir. Sürprizlere açık bir gün. Beklenmeyeni beklemeliyiz.



31 Aralık 2018, Pazartesi

Evet, koca bir yıl bitiyor bugün. Neşeyle, huzurla, sevgiyle yol alacağımız güzel bir yıla kucak açalım. Ay Akrep burcunda olacak ; Neptün ile Güneş ile uyumlu açıda! Hayallerimizdeki gibi bir gece geçirebileceğimiz; iletişimimizi kuvvetlendireceğimiz keyifli organizasyonların içerisinde olacağımız bir gündeyiz. Hepimizin yeni yılı kutlu olsun. Sevgi ve Sağlıkla kalın.