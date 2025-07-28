Turabi'nin Acun Ilıcalı'ya mesajları bitmiyor: Reyting rekorları kırarız
Survivor yarışmasıyla geniş kitlelere adını duyuran Turabi Çamkıran, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Özellikle yapımcı Acun Ilıcalı için kaleme aldığı mesajlar, kısa sürede büyük dikkat çekti.
Turabi Çamkıran'ın Survivor 2025'e katılacağı uzun süre konuşulurken, Turabi, kadroda yer alacağı haberlerini yalanlamıştı. Sezon başlayınca iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. Instagram hesabından paylaşım yapan Turabi, Survivor'a katılmayacağını resmen duyurmuştu.
Survivor Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde Survivor ve Acun Ilıcalı ile ilgili pişmanlığını dile getirmişti. Turabi'nin yıllar sonra yaptığı itiraf gibi paylaşımında iki kişinin ismini vermesi ise dikkat çekmişti.
Turabi, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Turabi, sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı için yeni yazdığı mesajlarla gündemdeki yerini aldı.
Turabi Çamkıran, dikkat çeken paylaşımında; ''Yeni single parçam bugün itibari ile bitmiştir. Klibi ile birlikte. Dünyada bir ilke imza atıyoruz. Çok yakında..Reality TV Show starlığında bir numara oldum dünyada. Şimdi sıra pop starlığında. Bu hayatta zaten ya topçu olacaksın ya da popçu. Topçu olamadık! Ama popçuluğun kitabını yazacağım. Yeni bir stille! Turkish + English. Birkaç seneye kalma O Ses Türkiye koltuğuna otururum. Demedi demeyin!'' ifadelerini kullandı.