Turabi'nin Acun Ilıcalı'ya mesajları bitmiyor: Reyting rekorları kırarız

Turabi Çamkıran, dikkat çeken paylaşımında; ''Yeni single parçam bugün itibari ile bitmiştir. Klibi ile birlikte. Dünyada bir ilke imza atıyoruz. Çok yakında..Reality TV Show starlığında bir numara oldum dünyada. Şimdi sıra pop starlığında. Bu hayatta zaten ya topçu olacaksın ya da popçu. Topçu olamadık! Ama popçuluğun kitabını yazacağım. Yeni bir stille! Turkish + English. Birkaç seneye kalma O Ses Türkiye koltuğuna otururum. Demedi demeyin!'' ifadelerini kullandı.