Boğa burcu Zodyakın ikinci burcudur. Boğa burcu genelde sabitliği ile sakinliği ile bilinir ancak Boğa burcu kıskandığında da bambaşka birine dönüşebilir. Peki Boğa burcu kıskandığını nasıl belli eder?





1. İlgilenmiyormuş gibi yapar

Boğa burcu kıskandığında ilk başta ilgilenmiyormuş gibi yapar. Ancak partnerlerinin onu aldattığını hissederlerse deliye dönebilir. Bu da onları ilişkiden direk soğumalarına itebilir.

2. Başka kişiyle karşılaştırırlar

Boğalar, eşlerinin başka birine yöneldiğini hissederek kıskançlık duyguları uyandırırlarsa çok hassaslaşabilirler. Kendilerini diğer kişiyle karşılaştırmaya başlayacaklar ve kendilerini aşırı derecede üzgün ve aşağılık hissedecekler. Muhtemelen yalnız kaldıklarında ağlayacaklar.

3. İlişkiyi açıklama olmadan bitirebilir

Boğa burcu açıklama yapmadan direk ortadan kaybolabilir bu da sizin aklınızda büyük soru işaretleri uyandırır. Eğer bir boğa burcu ile date ediyorsanız onları aldatmayın.

4. Kendi alanına dönebilir

Boğa burcu kıskandığını hissederse daha da hırslanabilir bu da onların kendi alanına çekilmelerine ve daha fazla hırsanmalarını sağlayabilir.