Bu sonbahar her zamankinden daha şanslı olacak 3 burç

Sonbahar ekinoksu bu yıl 22 Eylül'de gerçekleşiyor ve bu astronomik olay Kuzey Yarımküre'de sonbaharın ilk gününü işaret ediyor.

2024 sonbaharının astrolojisi, güçlü bir ay tutulması, sert bir Mars geri hareketi ve Merkür için bir başka can sıkıcı geri dönüş de dahil olmak üzere bazı büyük etkili anlar içeriyor. Ancak birkaç şanslı burç için, yoğunluk, özellikle uğurlu anların bolluğu tarafından da gölgede bırakılacak.

Şans ve talih astrolojisine gelince, iki gezegen olumlu ve faydalı etkileri nedeniyle kutlanır ve bunlar geleneksel olarak zodyağın "iyiliksever gezegenleri" olarak adlandırılır. "Daha büyük iyiliksever", uygun bir şekilde Tanrıların Roma Kralı'nın adını taşıyan müreffeh gezegen Jüpiter'dir. İyi talihin, uğurluluğun, büyümenin ve iyimserliğin kozmik yöneticisi olarak, adının kökeni hiç de şaşırtıcı değil! Jüpiter, birinin şansının astrolojik olarak nerede aktığı hakkında size çok şey söyleyebilir, çünkü varlığı bol miktarda bereket ve altın fırsatlar getirir. Jüpiter haritanızda önemli bir şekilde etki ediyorsa, yolunuza bazı şanslı olaylar çıkmasını bekleyin ve bunlardan yararlanmaya hazır olun.

Jüpiter kozmik olarak iyi şansı yönetebilir, ancak "daha az iyiliksever" yine de hayatınıza büyük bir sihir getirme gücüne sahiptir. Büyülü gezegen Venüs, Jüpiter'in iyiliksever karşılığıdır. Adını aşk tanrıçası Roma'dan almıştır, bu nedenle Venüs genellikle ilişkiler ve romantizm konularıyla ilişkilendirilir. Ancak bu gezegen lüks, zevk ve hatta para dahil olmak üzere değerli olan her şeye hükmeder. Venüs'ün tatlı ve uyumu seven kozmik varlığı insanların tezahür güçlerini artırabilir ve hayatınıza daha fazla şans çekmenize yardımcı olabilir. Bu, karşı konulamaz derecede baştan çıkarıcı ve büyüleyici nitelikleri sayesindedir.

Herkes yeni bir değişim, büyüme ve bol miktarda yeni fırsatların olacağı sonbahar mevsimini dört gözle bekleyebilir ancak bu üç burç, hepsinin en şanslı sonbaharını yaşamak üzere...

SONBAHARDA ÇOK ŞANSLI OLACAK 3 BURÇ

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Bereketli gezegen Jüpiter, 25 Mayıs'tan beri burcunuzu Midas dokunuşuyla onurlandırıyor ve her yerde İkizler burcu için iyi şans ve fırsat dolu bir yılın başlangıcını yapıyor. Bu uğurlu gezegen sizin tarafınızdayken, iyi haberlerin sonbahar boyunca devam etmesi şaşırtıcı değil. Ekim ayının ortasına yaklaşırken, bir dizi nimet, yeni fikirler, iyi haberler ve tazelenmiş bir ilham duygusu için sabırsızlanın. hem Merkür hem de Güneş sırasıyla 8 ve 13 Ekim'de burcunuzda Jüpiter'e şanslı bir üçgen açı oluşturacak.

Sonbaharın son ayı, tatlı Venüs'ün 7 Aralık'ta şanslı ve maceracı dokuzuncu evinizi aydınlatmaya başlamasıyla haritanıza bazı şanslı hizalanmalar da getiriyor. Aynı gün, Güneş burcunuzdaki bereketli Jüpiter'in karşısına oturacak ve özgüveninizi artıracak. Sonbaharın son günlerinde işler daha da büyülü bir hal alıyor, lüks Venüs 19 Aralık'ta burcunuzdaki Jüpiter'e büyülü bir öpücük gönderiyor ve kutsanmış bir mevsimin üzerine nefis bir kiraz koyuyor.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

25 Mayıs'tan beri şanslı dokuzuncu evinizde olan bereketli gezegen Jüpiter sayesinde tüm yıl boyunca altın bir çizgide gidiyorsunuz ve şükürler olsun ki, iyi haberler sonbahar boyunca devam ediyor. İyimser güneş, sonbahar ekinoksunun tarihinden başlayarak bir ay boyunca burcunuzda parlıyor, canlılık duygunuzu ısıtıyor ve Terazi sezonu boyunca size bolca güven getiriyor. 2 Ekim'de yoğun bir tutulma dünyanızı sarsacak olsa da, Ekim ayının ortalarına doğru bir gökkuşağının sonunda altın dolu kazanı bulacaksınız, hem güneş hem de burcunuzdaki Merkür Jüpiter'e hayırlı bir açı yapacak ve etrafınızdaki her şeye bereket yağdıracak.

Sonbaharın son günleri de zirve sihrini beraberinde getiriyor. İki hayırlı gezegen, Venüs ve Jüpiter, 19 Aralık'ta haritanızın en heyecan verici iki bölümünde birbirlerine şanslı bir üçgen açı oluşturacak. Tutku sektörünüzdeki Venüs macera bölgenizdeki Jüpiter'e öpücük atarken, şimdi bir inanç sıçraması yapıp ayaklarınızın üzerinde duracağınıza güvenme zamanı.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Bereketli gezegen Jüpiter sizin kozmik yöneticinizdir ve yılın geri kalanını haritanızın özellikle önemli bir bölümünde geçirecektir. Ancak tatlı Venüs bu sezonda da size iyi şanslar getirecek. Çünkü bu büyüleyici gezegen 17 Ekim'de maceranın şanslı dokuzuncu evinizde güçlü bir dolunay ile aynı anda burcunuza giriyor. Tüm bu hafta tezahür ettirmek, büyük bir inanç sıçraması yapmak ve kaderinize güvenmek için uğurlu bir zamandır. Şu anda evren sizin arkanızda!

Kasım, Venüs'ün Jüpiter'in karşısında oturduğu burcunuzda başlıyor ve özellikle ilişkilerinize bol miktarda sevgi ve şans getiriyor. Birkaç hafta sonra, güneş burcunuza giriyor, bu yüzden Yay burcu sezonunu kutlamaya başlama zamanı! Bir diğer önemli olay 7 Aralık'ta, burcunuzdaki Güneş'in zodyağın tam karşısından müreffeh Jüpiter'e bir öpücük göndermesiyle gerçekleşiyor, özgüveninizi artırıyor ve biraz doğum günü sezonu büyüsü ile yaşamınızı kolaylaştırıyor.