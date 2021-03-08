Haftalık burç yorumları (08 Mart 2021 - 14 Mart 2021): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Burçları bu hafta neler bekliyor? Elele'nin astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumu tabosunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı ve Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Astrolog Duygu Demir'in kaleminden haftalık burç yorumları (08 Mart 2021 - 14 Mart 2021)...

KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Haftanın enerjisinde bol miktarda konuşma, seyahat, iletişim, sosyal medya, yakınlarla iletişim var. Ancak bunları yaparken biraz daha akışınızda kalmak, maneviyatı güçlü tutmak isteyeceksiniz. Bazı şeyleri kendi içinizde yaşamak isteyebilir, ilişkilere dair daha platonik / gizli olanlara çekilebilirsiniz. Cumartesi günkü yeni ay ile beraber hayallerinizi destekleyecek adımlar atmak isteyeceksiniz.

BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Hafta boyunca kendinize, arkadaş çevrenize, hobilerinize odaklanmak iyi gelecek. Kimileriniz sosyal çevreniz ile keyifli ve merhametli ilişkiler kurmanın tadını çıkarak, kimileriniz gelecek için idealler ve hayaller geliştirecek. Cumartesi günkü yeni ay ile huzurda olmak önemli olacak, iyi niyetinizin suistimal edilmesine izin vermeyin.

İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Bu hafta belirsizlik teması ile barışıp, akışta kalarak, hayata güvenerek ilerlemek önemli olacak. Özellikle mesleki konularda istediğiniz adımları atmak için fırsatlar olacak, beğenildiğiniz bir dönem. Ancak yine de haziran aylarına kadar bazı konularda netleşmeniz kolay olmayabilir. Akışta kalıp, seçenekleri değerlendirmekte fayda var.

YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Seyahatler, yolculuklar, keyifli adımlar için güzel bir hafta. Kimileriniz eğitimlere başlayabilir, kimileriniz hayat felsefesini / ruhsal esnekliğini geliştirecek çalışmalara katılabilir veya en azındna uzun vadeli planlar yaparak mutlu olabilir. Cumartesi günkü yeni ay size huzur getirecek.

ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Hafta boyunca beraber alınacak kararlar, bu esnadaki maddi manevi kaynak paylaşımları önemli olacak. Aile içinde sağlıkla ilgili gündemler var ise şifa enerjisi iyi gelecek. Bu süreçte ruhsal anlamda kendinizi güçlü tutmak önemli olacak, hiç size uymayan bir şekilde biraz etki altında kalma ihtimaliniz var.

BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Hafta boyunca ilişkilerden yana şanslı ve mutlusunuz. Desteklendiğinizi hissetmek iyi gelecek. Kimileriniz yeni ilişkilerin tohumlarını dahi atabilir. Ortaklık vari işlerde veya beraberce atılacak adımlarda güven esasına dayalı hareket etmek önemli olacaktır.

TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Hafta boyunca odağınız iş ortamınızda olacak. Çalışma arkadaşlarınızla keyifli ilişkiler kurmak iyi gelecek, uzun vadede başarınız için bu kişiler aracı olabilir. Çalışma hayatına kendinizi fazlaca kaptırabilirsiniz. Doğru kişilere güvendiğinizden emin olun. Sağlıkla ilgili şifalı enerjiler var, kimileriniz için gıda / ilaç zehirlenmesine, salgın hastalıklara daha açık bir enerji. Tedbiri elden bırakmayalım.

AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Haftanın romantik etkileri duygusal hayatınıza iyi gelecek. Kimi Akrep burçları yeni ilişkilere başlayacak, kimileri bir kararın arefesinde olduğunu hissedip arafta kalacak. Hobilerinize, yeteneklerinize, sanata yönelmek size çok iyi gelecek. Çocuklarla ilişkiler her zamankinden iyi olacaktır.

YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Ev, yuva, ilişkilere dair dönüm noktasında gibi hissedebilir, kararsız olduğunuz için de biraz şaşkın olabilirsiniz. Hafta boyunca evinizi güzelleştirmek, aile içi ilişkileri iyileştirmek pek keyifli olacak. İlişkilerde sorunlu durumlar var ise affedici yanınız ağır basacak, dikkatli kararlar almakta, yaz aylarına kadar gözlemci kalmakta fayda var.

OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Hafta boyunca iletişimde yaratıcılığınız doruk yapacak. Kendinizi çok daha sevgi dolu şekilde ifade edebilir, kadınlardan yana destek görebilirsiniz. Proje bazlı işlerden yana şanslısınız. Cumartesi günkü yeni ayla beraber yeni işlere el atmak isteyebilirsiniz. Yakınlarınızla olan ilişkileriniz güzelleşecektir.

KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Hafta boyunca odağınız finansal koşullarınız olacak. Parasal bazı belirsizlikler aklınızı karıştırsa dahi girişimleriniz için atılımda bulunmak isteyeceksiniz. Kimileriniz fazla iyimser davranabilir, temkinli yaklaşmakta fayda var. Gelen parayı hızlıca harcama meyilinde olabilirsiniz.

BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Bu hafta dikkatler üzerinizde, beğeniliyor, seviliyorsunuz. Dış görünüşüzle, kendinizle, ilişkilerinizle ilgili yumuşak ve akışta adımlar atmak isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınız çok yüksek olacak, ilham dolusunuz ancak fazla iyimser olma ihtimaliniz de yüksek. Sağlıkta tedbiri elden bırakmayın, önemli kararlarınızda mantığı devreye almakta fayda var.

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