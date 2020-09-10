Bir ilişkiye başladığınızda burçların uyumu çok önemlidir. Peki, hangi burç nasıl seks ister? Gelin 12 burcu yakından inceleyelim...

KOÇ KADINI VE ERKEĞİ (21.3.-20.4.)

Sekste kesinlikle telaşlı değildir. O mutlaka seksi tatmak ister. Yavaş ve duygusal hareketler onun için uygundur. Elleriyle temas etmeyi çok sever. Çıplak vücudu elleriyle uzun uzun sevmeyi, okşamayı çok sever. Bu nedenle onunla birlikte olan kişi mutlaka temas kurmalıdır. Onunla çırılçıplak kalın ve birbirinizi okşamayı deneyin!

BOĞA KADINI VE ERKEĞİ (21.4.-20.5.)

Özellikle seks öncesi oyunlardan çok hoşlanır. Boğa erkeğini seksin başlangıcında, ellerinle, dudaklarınla ve dillerinle harekete geçirebilirsin. Çünkü o böyle harekete geçer ve seksten daha fazla hoşlanır. Yine Boğa kadını da aynı şekilde ön sevişmeyi uzun uzun sever. Onu uzun uzun hoşnut edin ve sevdiğinizi de belli edin.

İKİZLER KADINI VE ERKEĞİ (21.5.-21.6.)

Seks yaparken onun kulaklarına sıcacık şeyler ve de sevginizi fısıldayın. Bu onun cinsellikteki en gizemli duygularını harekete geçirecektir ve sizi mutlu edecektir. Fantazilerinizi onunla hiç gizlemeden de paylaşabilirsiniz. Ona seni neyin daha fazla mutlu edeceğini söylemekten kaçınmayın. Böylece birlikte muhteşem dakikalar yaşayabilirsiniz. Çünkü o sizin söylediklerinize kulak verecektir!

YENGEÇ KADINI VE ERKEĞİ (22.6.-22.7.)

Sekste arzu arar. Yoğun bir seksi çok sever ve partnerinde de bunu arar. Yani aşk ile seks yapmak ister ve sevişirken uzun uzun onun gözlerine bakmak ister. Yine diliyle öpüşmek tam ona göredir. Ama sevişirken romantik bir atmosfer ister ve bu onu daha fazla harekete geçirir.

ASLAN KADINI VE ERKEĞİ (23.7.-23.8.)

Sekste yenilikler arar. Onu eğer yeniliklerle harekete geçirebilirsiniz, iyi bir partner olabilirsiniz. Çünkü o gelenekselliklerden uzak, bazı sürprizler bekler. O her şeye açıktır ve onu bazı sürprizlerle mutlu edebilirsiniz. Yine masajlar ve sırtından başlayarak özel bölgelerine doğru yapacağınız hareketler onu harekete geçirecektir.

BAŞAK KADINI VE ERKEĞİ (24.8.-23.9.)

Başaklar için tüm diğer burçlardan daha fazla dokunma duyusunun harekete geçmesi önemlidir. Onu en çok harekete geçiren şey ise yoğun duygulardır. Uzun uzun bir ön sevişme Başaklar için çok uygundur. Çok zarif hareketlerle onları harekete geçirebilirsiniz. Bu burcun insanları önce partnerlerine güvenmelidir sonrası da kendiliğinden gelir.

TERAZİ KADINI VE ERKEĞİ (24.9.-23.10.)

Terazi için bulunduğu atmosfer çok önemlidir. Kenetlenmek ve güzel bir öpüşme onu harekete geçirir. Özellikler yumuşak dokunuşlardan çok hoşlanır ve bu onu harekete geçirir. Çünkü sadece bu yalnız dokunuşlarla konsantre olur ve sonra da gerçek anlamda kendisini seven kişiye aynı şekilde karşılık verir.

AKREP BURCU KADINI VE ERKEĞİ (24.10.-22.11.)

Sekste çok ateşlidir ve seks sırasında sesten çok hoşlanır. Sekste asla utangaç olmayan bu burcun erkeği kadını da sürprizlerden hoşlanır. Yine partnerinin kendisini harekete geçirmesini çok ister. Sekste açıklıktan yanadır ve birlikte olduğu kişiyle neden hoşlandığını konuşmak onun için çok önemlidir.

YAY BURCU KADINI VE ERKEĞİ (23.11.-21.12.)

Onu seks öncesi heyecanlandırmak gerekir. Cinsellikte çok sert hareketler ona göre değildir. Kendini partnerine bırakmayı çok sever ve onun dokunuşlarını hissetmek ister. O yüzden onu harekete geçirmek önemlidir. Sekste partnerine çok değer verir ve onun isteklerine de karşılık vermek için elinden geleni yapar.

OĞLAK BURCU KADINI VE ERKEĞİ (22.12.-20.1.)

Sessiz bir şekilde cinselliğin tadını çıkarmayı çok sever ve kendini partnerinin kollarına bırakır. Ona çok güvenmesi gerekmektedir. Hafif dokunuşlarla onu harekete geçirmelisiniz. Bir anda seksin ortasında kendisini bulmak istemez. Bu nedenle onunla birlikte olmadan önce onun arzularını ortaya çıkarmalısınız.

KOVA BURCU KADINI VE ERKEĞİ (21.1.-19.2.)

Duşun altında sevişmek tam ona göredir. Bu onun arzularını çok harekete geçirir. Yine yatak yerine farklı yerlerde sevişmek tam bu burca gerekir. Özel noktalarına dokunulmasından çok hoşlanır. Kova erkeği partneriyle aynı tempoda hareket etmeyi çok sever ve partnerini mutlu etmek onun için çok önemlidir.

BALIK BURCU KADINI VE ERKEĞİ (20.2.-20.3.)

Bu burcun erkeği partnerini iyi tanımak ister. Onun hangi dokunuşlardan, hangi pozisyonlardan ve hareketlerden hoşlandığını bilmek ve mutlu etmek ister. Balık kadınları da yumuşaklıktan hoşlanır ve sert seks ona göre değildir. Eğer onu mutlu etmek istiyorsan, çok yavaş hareket et ve neye karşı daha fazla arzu duyduğunu anlamaya çalış. Böylece birlikte cinsellikte üst doruklara ulaşabilirsiniz.

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