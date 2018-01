Dolunay Karaca’dan gün gün Haziran 2018 astroloji yorumları...

1 Haziran 2018, Cuma

Ay Oğlak burcunda. Açıları biraz sert, tek uyumlu açısı Jüpiter ile. Bakalım sevgi ile her şeyi çözebilecek miyiz? Bence evet! Sevgi her kapının anahtarı, içimizdeki sevgiyi dışa yansıtmak ve doğru yerlere ulaşmasını sağlamak en temel kuralımız olmalı. Önce tabii kendimizden başlamalı, kendimizle barışmalı ve gereken özeni önce kendimize sunmalıyız.



2 Haziran 2018, Cumartesi

Ay Oğlak burcunda. Güneş ise Neptün ile kare açıda. Hayallerimizi ertelediğimiz, depresyona yatkın bir ruh halindeyiz. Elimizdeki işlere odaklanmalı ve gereken düzenlemeleri bir an önce yapmalıyız. Değişim ve dönüşüm isteğimiz yüksek olabilir. Manipüle edici durumlarla karşılaşabiliriz. Duygularda soğuk ve mesafeli tavırlarımız çevremizdekileri incitebilir.



3 Haziran 2018, Pazar

Ay Kova burcunda. Ay ve Güneş arasındaki uyumlu açıyla engeller ortadan kalkıyor. Fikirlerimizi ve düşüncelerimizi doğru yerlere kanalize edebiliyoruz. Söylediklerimiz etrafımız tarafından takdir ediliyor. Yol alıyoruz bugün. İşlerimizde ilerleme ve başarı kazanıyoruz. Dahiyane ve yaratıcıyız.



4 Haziran 2018, Pazartesi

Ay’ın Kova burcunda seyahat ettiği bugün, özgürlükçü ve yenilikçi yaklaşımlarımız dikkat çekiyor. Güneş ve Ay uyumlu; Jüpiter’le ise uyumsuz açısı var bugün Ay’ın. Somut sonuçlar üretmek konusunda zorlanmalar devrede olabilir. Dalgınlık dikkat çekebilir, önemli sözler vermemeye dikkat etmeliyiz.



5 Haziran 2018, Salı

Güneş ve Merkür İkizler burcunda tam kavuşumdalar. Bir başka değişle Merkür güneşin kalbinde; dilek dilemek için ideal bir gün. Düşüncelerimiz gerçeğe dönüşebilir. Doğru bilgiye ulaşmanın keyfine varabiliriz. Ay bugün Balık burcuna geçiş yapıyor. Romantizm de devreye giriyor.



6 Haziran 2018, Çarşamba

Dost enerjilerle başlıyoruz yeni güne. Duygularımızı ifade etmek, duygusal bağ kurmak gayet kolay. Karşımızdaki insanları anlamak, anlayış beklemek konusunda destekler alıyoruz. Fakat gün içinde genel temponun zorlaması devrede olabilir, rahatlık ve sakinlik arzumuz önem kazanıyor. Akşam saatlerinde sevdiğimiz insanlar ile birlikte olmak, ilişkilerimizde sevgi dilini kullanmak adına destekler bulunmakta.



7 Haziran 2018, Perşembe

Akıl ve duygular arasında denge yakalamak konusunda zorlanabiliriz. Duygusal çatışmalara girmemeye önem vermeliyiz. Değişken enerjiler dikkat çekerken, fikirsel ve duygusal anlamda iniş-çıkışlar bizleri zorlayabilir. Saat 14.33 itibarıyla Ay boşluk enerjisinde olacak, rahat ortamlar yaratmak ve zihnimizi rahatlatacak aktiviteler içinde olmak isteyebiliriz, önemli işlere boşluk etkisinde başlamamak yerinde olur. Saat 20.55 itibarıyla Ay Koç burcunda olacak ve enerjimizi yükseltecek.



8 Haziran 2018, Cuma

Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bugün hızlı, pratik ve aceleci davranabiliriz. Öğle saatlerinde Ay ve Satürn arasındaki zorlu enerji ise mesafeli ve sert tepkiler içinde olabileceğimizi, aynı zamanda çevremizden de aynı şekilde beklenmedik tepkiler alabileceğimizi göstermekte. Trafikte ve yollarda dikkatli olmalı, sakarlıklara dikkat etmeliyiz. Öğleden sonraki saatlerde yanlış anlaşılmamak adına iletişimimizde daha özenli olmalıyız.



9 Haziran 2018, Cumartesi

Ruh halimiz sık değişebilir, sabırsız davranışlara maruz kalabilir ve sabırsız davranabiliriz. Ani sürprizlere de açık olabilir, hızlı kararlar alabiliriz. Biraz yavaşlamalı, ani tepkilerden uzak olmalıyız. Patavatsızlıklara karşı dikkatli olunmalı! Günün temposunda halledilmesi gereken işlerinize odaklanırken, aceleci davranabilirsiniz. Hatalara, sakarlıklara karşı dikkatli olmak fayda getirecek.



10 Haziran 2018, Pazar

Konfor ihtiyacımız yüksek, dünün aksine daha sakin bir enerji hakim gökyüzünde. Bugün Ay ve Uranüs kavuşumunu deneyimliyoruz; hem de Boğa burcunda! Sıra dışı bir öğle veya akşam yemeği organizasyonu için şahane bir fırsat. Sevgi dilini kullanabilir, aşk ve ilişkilere önem verilebilir, kendinizi şımartacak bir organizasyon içinde olabiliriz.



11 Haziran 2018, Pazartesi

Ay bugün Jüpiter’le zorlu açıda ama Plüton’dan destek aldığı bir konumda. Günün enerjisinde planların değişmesi, kararsız hissetmek dikkat çekebilir. Vereceğiniz sözlere dikkat edin, sonradan pişman olma ve fikir değiştirme olasılığı gayet yüksek! Dönüşüm için uygun adımlar atılabilir; yeni fikirlerle yola çıkmak isteyebiliriz.



12 Haziran 2018, Salı

Ay İkizler burcunda. Kolay sıkılabilir, ruh halimiz değişkenlik gösterebilir ve sabırsız hissedebiliriz. Günün enerjisinde duygularımız ve duygusal tepkilerimiz de önem kazanıyor. Özellikle alınganlıklara ve beklenmedik duygusal tepkilere dikkat etmeliyiz. Aklımız geçmişe, geçmiş anılara takılabilir.



13 Haziran 2018, Çarşamba

Ay İkizler burcunda ve yeni ay oluşumu mevcut. Bu da günün hareketli olacağını gösteriyor. Yeni başlangıçlar ve adımlar için uygun etkiler var. Kıpır kıpır ve hareketliyiz. Önemli imza, toplantıları organize etmek için de yararlı olacak bu yeni ay. Merkür Yengeç burcuna geçiş yapıyor. İletişim dilimiz duygusallaşıyor.



14 Haziran 2018, Perşembe

Ay Yengeç burcunda seyahat ediyor ve Merkür ile kavuşumda. Bizler için ailevi temalar dikkat çekiyor. Evimizde zaman geçirmek ve ailemiz ile ilgilenmek için nefis enerjiler devrede. Yengeç yıldızları iştah artışına da neden olacak. Beslenmemize önem vermeliyiz. Venüs ise bugün bütün ihtişamıyla Aslan burcunda. Şatafat artıyor.



15 Haziran 2018, Cuma

Ani duygusal tepkilere açık bir gökyüzü konumuna sahibiz, bu da duygusal kaynaklı stresin alt yapısını hazırlıyor. Özellikle inançlar konusunda, inandığımız bir konuyu karşımızdaki insanlara fanatik bir şekilde kabul ettirmek konusunda dikkat etmeliyiz. Mars ve Jüpiter arasındaki zorlu etkiler günün enerjisinde hakim, tedbirsiz ve kontrolsüz hareket etmemeli, kazalara karşı dikkatli olmalıyız.



16 Haziran 2018, Cumartesi

Ay Aslan burcunda ve karşımızdaki kişilerin üzerinde iyi etki bırakmak istediğimiz bir gökyüzü konumuna sahibiz. Üstünlük taslamak ve kibirli olabilecek davranışlarda bulunmak günün riskli davranış biçimi. Onaya ihtiyaç duyabilir, karşımızdaki insanlardan yoğun ilgi beklentisinde olabiliriz.



17 Haziran 2018, Pazar

Ay Aslan burcunda hareket etmeye devam ediyor bugün. Açıları biraz zorlu. Gerçek hislerimizi karşımızdaki insanlara göstermek zorlayıcı olacak ve duygusal kaynaklı iştah artışı devrede olabilir. Duygusal konularda zorlanmalar olabilir. Estetik ile ilgili şeylere gereğinden fazla harcama yapmamaya önem vermeliyiz.



18 Haziran 2018, Pazartesi

Ay’ın çalışkan Başak burcunda ve Merkür’ün yönetiminde olduğu bir gündeyiz. Bu da işlerimizi finalize etmek ve verimli çalışabilmek için gayet güzel bir günde olduğumuzu gösteriyor. Ailevi meseleleri kafamıza takma riskimiz var, aile ilişkilerimizde özellikle savunmacı davranabiliriz, kırıcı olmamaya önem vermeliyiz.



19 Haziran 2018, Salı

Dikkat eksikliği yaşayabilir ve konsantrasyon olmak konusunda zorlanabiliriz. Ay ve Neptün karşıtlığı ile güne başlıyoruz ve özellikle öğleden önceki saatler önemli iş toplantıları ve dikkat gerektiren işler için pek uygun değil. Bugün Mars ve Venüs karşıt enerjisi kesinleşiyor. Duygusal kaynaklı ama ani ve beklenmedik tepkilere açık bir gökyüzü var. Sebepsiz yere sinirli ve gergin hissedebiliriz.



20 Haziran 2018, Çarşamba

Ay Başak burcunda ve saat 10.02’ye kadar boşlukta. Ay’ın boşluk enerjisi elimizdeki işlerimizi finalize etmek için uygun, yeni bir iş veya projeye başlamak için beklemek doğru olacak. Ay 10.02 itibarıyla Terazi burcunda; bu iletişimci, dışa dönük ve sosyal yanımızı güçlendirecek. Otorite figürleri ile iletişime dikkat edilmeli.



21 Haziran 2018, Perşembe

Bugün Güneş Yengeç burcuna geçiş yapıyor. İyi ki doğdunuz Yengeçler! İlişkiler ve ailevi konular öncelikli olabilir. Bugün kesinleşecek Ay-Merkür sert etkileşimi etkisiyle düşünmeden kırıcı sözler söylenebilir, dikkatli ve sakin olmakta fayda var.



22 Haziran 2018, Cuma

Gökyüzünde karşıtlıklar zorlayıcı bir güne işaret ediyor. Yeni bir güne; yoğun ve tempolu başlıyoruz. Ancak yükselen rekabet duygumuz ve sebepsiz hırçınlıklar huzursuzluklara sebep olabilir. Ay akşamüstü Uranüs ile zorlayıcı açıda olacak, ani duygusal tepkilere dikkat.



23 Haziran 2018, Cumartesi

Mars ve Venüs enerjisi güne başlarken yoğun olarak hissediliyor. Rekabet enerjimiz yüksek, maddi konulara daha odaklı ve ortak gelirlerle ilgili beklenti içinde olabiliriz. Ay günü Akrep burcunda geçiriyor, sessizlik ve derinleşme arzumuz yükseliyor.



24 Haziran 2018, Pazar

Akrep burcundaki Ay’ın, Yengeç burcundaki Merkür, Balık burcundaki Neptün ile etkileşimi destekleyici nitelikte. Otorite figürleri ile ilişkilerimizde ve kendimizi ifade şeklimizde rahat bir akış var. Günlük işlerimizde kontrollü ve dikkatli olabileceğiz. Sözlerimiz ve yaptıklarımız birbirini tutuyor.



25 Haziran 2018, Pazartesi

Ay Yay burcuna geçiş yapıyor. Satürn ve Uranüs etkisi ile başlıyoruz güne, sürpriz haberlere hazırlıklı olalım. Planlar ve fikirler aniden değişebilir, önemli sözler vermeden önce iyi düşünmekte fayda var. Gelenekçi yaklaşımlardan uzak, parlak fikirlerle dolu, farklı ve sıra dışı düşünceler hakim.



26 Haziran 2018, Salı

Ay’ın Yay burcunda olduğu bugüne spontan ve özgür hisler hakim. Seyahat planları için destekleyici etkiler var. Zihinler daha hızlı ve aktif akıyor, eğlenceli organizasyonlar içinde olmak isteyebiliriz. Venüs’ün Yengeç burcundaki seyri, flört ortamların da hareketlendiği bir döneme işaret ediyor. Duygusallık ağır basıyor.



27 Haziran 2018, Çarşamba

Oğlak burcunda gerçekleşen dolunay enerjisi ile başlıyoruz güne! Dolunay günleri stresli olabiliriz. Ebeveynlerimiz ile ilişkilidir Oğlak ve Yengeç aksı, dolayısı ile ailevi konular, anne ve babamız ile olan ilişkilerimiz önem kazanabilir. Bu hafta genel anlamda ailevi konular dikkat çekici.



28 Haziran 2018, Perşembe

Ay Oğlak burcunda, dün gerçekleşen dolunayın enerjisini sindirmeye çalışıyoruz. Hafta sonu boyunca kontrollü olma ve sorumluluklara odaklanma hisleri hakim, aile ve ebeveynler ile ilgili konular dikkat çekiyor. Duygularda yıpranmalar söz konusu olabilir.



29 Haziran 2018, Cuma

Merkür Aslan burcuna geçiş yapıyor bugün. İkna kabiliyetimiz artarken; sözlerimizde buyurgan tavırlar dikkat çekeceğe benziyor bu süreçte. Merkür Aslan seyahati esnasında fikirlerimizde dobra, sözlerimizde sabit fikirliliğimiz baskın. Bir yandan da dostane ve çocuksu ruh hali ile sanatsal konularda başarı vadediyor.



30 Haziran 2018, Cumartesi

Ay ve Merkür karşıtlığının zorlu enerjisi ile başlıyor yeni gün. Gergin ve stresli enerjiler devrede, otorite figürü kişiler ile anlaşmazlıklar devrede olabilir. Sabah erken saatlerde trafikte dikkatli olmalıyız. Ay Kova burcuna geçiyor. Ay ve Venüs arasındaki destek güzel fakat, günün enerjisinde sorumluluklar çok yüksek.