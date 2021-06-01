İkizler erkeğini etkileme yolları ve 17 öneri

Bir ikizler erkeğinin dikkatini çekmek, onu etkilemek mi istiyorsun? Biraz zor görünüyor olabilir ama belki de yeterince denememişsinizdir. Öyleyse okumaya devam edin çünkü bu yazı size ikizler erkeğini etkilemenin kapılarını aralayacak. Peki, ikizler burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır? İşte lovedevani'ye göre ikizler burcu erkeğini etkileme yolları ve 17 öneri:

İKİZLER ERKEĞİ İÇİN 5 TÜYO

İkizler burcu erkeği nasıldır? İkizler burcu erkeği ile ilgili Elele arşivinde 5 tüyo var

- Entelektüel ve çok yönlü kadınlardan hoşlanır.

- Kıskanç kadınlarla hiç anlaşamaz.

- Yeniliklere açık ve biraz da gizemli kadınlardan hoşlanır.

- Bir anda beğenip bir anda fikir değiştirebilir. Zor seven bir insandır.

- Sorumluluk almaktan hoşlanmaz ve ileriye dönük sorular sormanız kendini kısıtlanmış hissetmesine neden olabilir.

İKİZLER BURCU ERKEĞİ KİŞİLİĞİ

İkizler erkekleri özgür ruhlu bireylerdir. Her zaman öğrenmeye meraklı ve heveslidirler. Ayrıca sürekli aktif olan zihinleri ve uzun sohbetlere düşkünlükleri de es geçilmemesi gereken faktörlerdir. İkizler, dışarıda vakit geçirmeyi, eğlenmeyi ve beraber zevkli zaman geçirebileceğiniz çekici fikirleri dinlemeyi çok sever. Onlarla ilgili birçok kadının ilgisini çeken özellikleri ise spontane, ön görülemez ve yeni şeylere sürekli açık olmalarıdır. Esprili ve neşeli insanlar olmalarının yanında rahat ortamlarında adeta zehir gibi zeki insanlardır. Diğer taraftan, herkesin olduğu gibi onların da bir takım kusurları vardır. Bir ikizler aşık olduğunda oldukça sahiplenici ve manipülatif olabilir. Spontane insanlar oldukları için, gelecekleri konusunda somut planlar yapmada pek başarılı sayılmazlar.

İKİZLER BURCU ERKEĞİNİ ETKİLEME YOLLARI

Öyleyse, bu kadar spontane ve gizemli bir adamla nasıl başa çıkarsınız, daha da ötesi onları bir ilişkide tutmayı nasıl başarırsınız? Böylesine eğlenceyi seven ve maceracı ruhlar için cevap çok zor görünüyor ama imkansız değil. İşte ikizler burcu erkeğini etkileme yolları:

1) Yan Yana Zaman Geçirin

İkizler genellikle sabit olarak bir yerde değildir bu yüzden en iyisi onları yakaladığınız her fırsatta zamanınızı en iyi şekilde geçirmeye çalışın. Onu seviyorsan ondan uzak durma, takılmak için ona sen bir şeyler teklif edebilirsin. Yüz yüze görüşmeler her zaman iyidir. Çünkü bu sayede verdikleri tepkileri ve bu tepkilere nasıl yaklaşmanız gerektiğini en iyi bu şekilde kestirebilirsiniz.

2) Spontane Olun

Yeni ve eğlenceli şeylerin kendiliğinden aniden gerçekleşmesini seviyorsanız, doğru yoldasınız ama sevmiyorsanız bunlara alışsanız iyi olacak. Bir sabah uyanın ve ona en sevdiği yemeği ısmarlayın mümkünse kapısına teslim edilmesini isteyin. Böyle basit bir sürpriz çok hoşuna gidecektir. Ayrıca onu bir film izlemeye veya bir komedi gösterisine davet edebilirsiniz. İster eğlenceli, ister eğitici olsun, beraber yapmak için heyecan verici şeyler ortaya atın. Bunu özellikle ilgisizleştiğini hissettiğinizde yapmaya çalışın.

3) İyi Bir Espri Anlayışınız Olsun

Esprili bir kişi olmanız her şeyden önemlidir konu ikizler erkeği olunca. Komik olun, onları biraz kızdırın ortamı ısıtın ve konuşacağınız önemli konular için uygun atmosferin oluştuğundan emin olun.

4) Biraz Boşluk Bırakın

İkizler sosyal kelebekler olduğu kadar, kişisel alanlarını da seviyorlar. Bu yüzden çok samimi davrandığınız kadar onlara düşünmeleri için zaman da verin. Ayrıca, özgür hissetmelerine ve kısıtlanmamalarına izin verin. Sahiplenmeye çalışmayın veya onları belirli kararlar almaya zorlamayın. Özellikle planları söz konusu olduğunda anlayışlı ve esnek olun.

5) Depresif Konulardan Kaçının

İç karartıcı konuları konuşmak sadece ikizler erkeği için değil aslında herkes için can sıkıcı ve negatif bir etki oluşturur. İkizler erkeğiyle yakınlaşmaya çalışıyorsanız eğer şaka olsun diye bile iç karartıcı konuları konuşmaya çalışmayın. Bu onları çok ciddi bir hale sokabilir. Karşınızda mutlu olmayı seven bir insan olduğunu unutmayın.

6) Sosyal Çevrelerini Çoğaltın

Eğer bir ikizlerin arkadaş çevresini genişletir ve onlara daha fazla sosyal ortam imkanı tanırsanız size tapacaktır. İkizler erkeği geniş, kalabalık arkadaş gruplarını severler. Farklı alanlardan, farklı kişilikte yeni insanlarla tanışmaya bayılırlar.

7) Umutsuz Davranmayın

Bu aslında birçok konu için geçerlidir. Dikkatini ona veriyorsan biraz da ondan almalısın değil mi? Dikkatini çekmeye çalışırken bunu ölçülü yapmalısınız. Her an çekip gidebileceğinizi bilmeli. Mesajlarına cevap vermek için acele etmeyin özellikle o sizin için aceleci değilse... Bunu yapmak sizi umutsuz biri gibi gösterir.

8) Farklı Olun

Bazı insanlar farklı olmayı sert ve gergin olmakla hatta hep aynı yönde hareket etmekle karıştırırlar. Bu değil. Basitçe, bir İkizler erkeğinin sizden asla beklemeyeceği şekilde idare edebilmek anlamına gelir. Kibirli bir şekilde değil ama ona pek çok alanda zeki ve bilgili olduğunuzu gösterin ve kendinizi fiziksel ve başka türlü takdir ettiğinizi de ona hissettirin. Sadece İkizler değil, insanlar kendinize saygı duyduğunuzda ancak size saygı ve ilgi gösterirler.

9) Yeni Şeylere Açık Olun

Geniş bir sosyal çevreye sahip ikizler burcu erkeğinin çok fazla tanıdığı vardır ama herkesle de ilişki kurmazlar; özellikle de ‘sıkıcı’ olduklarını düşünüyorlarsa... Neşeli insanlar oldukları için karşılarında onlar gibi enerjik, yeni şeylere açık insanlar olsun isterler.

10) Pozitif Olun

Hepimiz olumlu hisleri severiz. İkizler burcu erkeği mutlu olmak veya mutlu kalmak söz konusu olduğunda size her zaman güvenebileceklerini bilmek ister.Olayları hep üzücü yönüyle görmek yerine, olayların olumlu yanlarını ve nasıl hallolacağını görmeyi arzu ederler. Onlara, onlar gibi pozitif şeyler yapmaktan zevk aldığınızı gösterin.

11) Duygularınız Konusunda Açık Olun

Bazı insanlar açık sözlü insanlardan çok hoşlanmaz ama söz konusu ikizler erkeği ise durum tam tersidir. İkizler sizden açık olmanızı bekler. Ondan hoşlandığınız ilk zamanı, onu görmek isteyip istemediğinizi, özleminizi açıkça söylemenizi isterler. Cesur olmak onları çok cezbeder.

12) Açık Fikirli Olun

Kimse yaptığı her şeyin yargılanmasını sevmez. İkizler özgür ruhlu bireylerdir ve bir maceradan diğerine geçmeyi severler. Çok duygusal olabildikleri için, eleştireceklerini düşündükleri insanlardan uzak dururlar. Sevdikleri şeyleri veya etkinlikleri eleştirme ihtiyacı hissedebilirsiniz, ancak onları iyi tanıyıncaya kadar bekleyin, sonra görüşlerinizi incelikle ve nazikçe dile getirebilirsiniz.

13) Onları Tanımaya Çalışın

Bir ikizlerin ilgisini çekmenin en önemli yolu onları anlamaya çalışmaktır, konuşurken onları dikkatlice dinlemektir. İkizler erkeği çok katmanlıdır, onu anlamak için sabırlı olmanız gerekir. Onun duygu ve düşünceleriyle ilgilendiğinizi belli etmelisiniz.

14) Konularda Çeşitli Olun

Her şeyi duymak, bilmek isterler. Güncel konular olsun, onun bilmediğini düşündüğünüz yeni başlıklar olsun... İkizler erkeği yeni şeyler hakkında bilgi edinmeyi sever

15) Farklı, Eğlenceli Aktiviteler Bulun

Özellikle İkizler ile her şey planlanmamalı. Karşı koymakta zorlanacakları heyecan verici farklı şeyler bulun böylece onların dikkatini çekeceksiniz. Onları sıradan buluşmalar veya planlanmamış eğlenceli buluşmalar için arayabilirsiniz. İkizler adamı planlanmış olayların büyük hayranı değildir, bu yüzden onlarla bir program hazırlayabileceğinizi düşünmeyin.

16) Biraz Flörtöz Olun

Başa dönersek eğer ne kadar eğlenceli insanlar olduklarını defalarca vurgulamıştık. Eğer doğal ve neşeli olursanız ilgilerini çekersiniz. Flört ve eğlence becerileri takdire şayandır. Biraz yaramaz ve şımarık kız olun, emin olun bu çok hoşlarına gidecektir.

17) Akışına Bırakın

Sizi ulaşılabilir ve samimi insanlar olarak görmelerini sağlayın. Her şeyin doğal bir akışı vardır bu yüzden elinizden gelenin en iyisini yapın ve işlerin gidişatını izleyin. Eylemlerinize karşılık verdiklerinde bundan daha çok keyif alacaksınız bu yüzden onlara biraz nefes aldırın, biraz izin verin ve sizi biraz özlemelerine izin verin.

İKİZLER BURCUNUN EN İYİ 10 ÖZELLİĞİ

Elele arşivine göre İkizler burcunun en iyi 10 özelliği şöyle:

Duyarlıdır.

İnatçıdır.

Müthiş bir arkadaştır.

Konuşkandır.

Göründüğü kadar uçarı değildir.

Cesurdur.

Girişimcidir.

Düş kırıklıklarına karşı güçlüdür.

Kültürlüdür.

Kinci değildir.





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