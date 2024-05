Koç kadınını etkilemek için 14 ipucu: Koç kadını nasıl erkeklerden hoşlanır?

Koç burcu kadını erkeklerde nelerden hoşlanır öğrenmek isterseniz, okumaya devam edin. Öncelikle Koç burcu kadınları nasıldır? Koç burcu kadınları nelerden hoşlanır? Koç kadını nasıl erkeklerden hoşlanır? Koç burcu kadınlarını elde etmenin yollarını merak ediyorsanız bu yazımız işlerinizi kolaylaştıracak. Eğer koç burcu kadınlarını hayatınızın merkezi yapmak istiyorsanız ve sizler için en iyi burç, partner olduğunu düşünüyorsanız okumaya devam edin. İşte Koç burcu kadınlarını etkilemenin 10 yolu: (Koç burcu kadını özellikleri başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

Koç burcu kadını nasıldır?

Zodyaktaki ilk burç olan Koç burcu 21 Mart- 19 Nisan arası doğumlu olan kişilerdir. Koç burcu ateş grubunda yer aldığı için en lider özellikli burç gruplardan biridir.

Cesareti ile bilinen Koç burcu kadınları aslında zor görünseler de partneriyle her zaman uyumlu olmayı bilir.

Koç burcu kadını doğuştan liderdir. Doğuştan gelen bu özellikleri onların girdiği her ortamda dikkat çekmelerine yardımcı olur.

Enerjik, hareketli ve alfa yapılarıyla ister işte ister sosyal yaşamlarında olsun her zaman ön plandadırlar.

Koç burcu belirsizlikleri sevmez ve her zaman herhangi bir olayın sonuna kadar gider bu yüzden eğer bir koç burcu kadınını etkilemek istiyorsanız öncelikle belirsizlikten uzak durun.

Kavgacı yapısı ile bilinen koç burcu aslında optimistik bir yapıya sahiptir. Eğer kavga ediyorsa bilin ki cidden çileden çıkmıştır. Koç burcu kadını zor kavga eder fakat tartışma içinde her zaman bulunur bu da onların hayatlarında belirsizliğe yer vermediklerini gösterir.

Bu yüzden koç burcu kadınına yaklaşırken çekinceniz olabilir fakat şanslısınız ki bu yazımız sayesinde koç burcu kadınlarına nasıl yaklaşacağınızı bileceksiniz ve onlarla asla tartışmaya girmeyeceksiniz.

Erkekler için Koç Burcu Kadınını Etkilemenin 14 Yolu

1. Ona güven verin

Koç burcu kadını güven duymayı sever. Hatta koç burcu kadınına bir erkekte en nefret ettiği şey ne diye sorsak ilk tasvir edeceği kelime ‘yalan’ olur. Bir koç burcunun asla katlanamadığı ilk özellik partnerinin yalan söylemesidir. Bu yüzden koç burcu kadını güven duymak ister. Koç burcu kadını kolay güvenir onun güvenini boşa çıkarmak bir koç burcu kadınına yapılması gereken en son şey olabilir. Koç burcu kadınını etkilemek istiyorsan önce onun güvenini kazan ve onun yanında asla şüpheye düşürücü hareketlerde bulunma. Koç burcu kadını kıskanç bir burçtur eğer senden şüphe duyarsa ilişkinizin sallantıda olduğu anlamına gelir.

2. Kendi hayatınız olsun

Koç burcu kadını özgürlüğünü sever ve eğer sizin de kendi hayatınız varsa bu onun çok hoşuna gidecektir. Koç burcu kadını durmadan yan yana olmayı sevmez. Sizinle bir hayat paylaşmayı sever fakat sizin kendi hayatınızın olması onun hoşuna gidecektir çünkü koç burcu kadını kendi hayatına çok odaklı yaşar ve özgürlüğünü seven bir burçtur. Bu yüzden ona odaklı yaşamak yerine kendi hayatınıza bakın zaten bir koç kadının size ilgisi varsa mutlaka bu özelliğinizle onun dikkatini çekeceksiniz.

3. Koç burcu kadınına karşı net olun

Yazımızda da bahsettiğimiz gibi koç burcu kadını belirsizliği hiç sevmez, bu sebeple ona karşı net olun. Duygularınızı açıkça konuşmaktan asla çekinmeyin. Görüşlerinizi ondan saklamayın.

4. Koç kadınına karşı cesur olun

Koç burcu kadını cesareti ile bilinen bir burç olmasına özgü korkak erkeklerden hoşlanmaz. Eğer ona karşı cesur ve açık olursanız her zaman 1-0 önde başlarsınız, çünkü koç kadını cesaretten çok hoşlanır.

5. Küçük ayrıntılara önem verin

Bir koç burcu kadını ayrıntılara önem veren erkeklerden çok hoşlanır. Aslında bunu asla açık açık göstermez. Hatta bunlara hiç önem vermiyormuş gibi gözükse de küçük ayrıntıları hatırlarsanız onu bir peri masalında gibi hissettirebilirsiniz. Bu küçük ayrıntılar illa önemli ayrıntılar olması gerekmez. Mesela sevdiği bir tatlıyı almanız veya saçını kestirdiğini fark etmeniz ve ya sevdiği rengi bilmeniz koç burcu kadınlarının hemen dikkatini çeker ve size karşı ekstra bir ilgi gösterebilir. Bu yüzden, eğer hoşlandığınız kişi bir koç kadınıysa onun hayatıyla ilgili küçük ayrıntılara önem verin.

6. Tutkulu olun onun sizi kolay görmesinden kaçının

Zodyak’ın en lider ruhlu olan burcu bir koç kadını asla kolay kandırılmaz. Belirsizliği sevmeyen bir burç olduğunu söylesek de aslında uzun tutulan flört dönemi onlar için bir tutkuya dönüşür bu tutku ilişkiyi canlı tutar.

7. Koç burcu kadınını biraz uğraştırın: Elde etmek için uğraşsın

Koç burcu hayatında hep aktifliği seven bir burç olduğu için ona kolay lokma olmayın. Sizi kolay elde ettiği anda sizden kolaylıkla da vazgeçecektir, unutmayın. Zoru başarmayı seven koç burcu sizi elde etmek için elinden geleni yapacaktır. Ayrıca koç burcu kadını kafasına koyduğunu yapan bir burç olduğu içinde size ulaşmak için sonuna kadar bu oyunu oynayacaktır. Koç burcu kadınınızın her hareketini takip ediyorsanız bile bunu ona belli etmeyin, bu onun hoşuna gitmeyecektir. Unutmayın bir koç kadını özgürlüğüne çok düşkündür.

8. Maceracı olun: Sizi her zaman keşfetmek istesin

Aslında gizemli de olabilirsiniz, ona her zaman keşfedilecek yeni olaylar verirseniz bu koç burcu kadınının ilgisini diri tutacaktır. Fakat onun ne önünden gidin, ne de arkasından. Eşitliği seven bu burç onunla yürüdüğünüz bu yolda, sizin maceracı yönünüzü görürse bu onun inanılmaz hoşuna gidecektir.

9. Gizemli ve tutkuyla flört edin

Onunla flört ederken gizemli ve tutkulu olun. Bir koç burcu kadını karşısındaki erkeği keşfetmeyi ister. Ayrıca tutkuyu seven koç burcu kadını tutkulu bir flört dönemini sıradan bir ilişkiye tercih eder.

10. Çalışkan olduğunuzu ona gösterin

Bir koç kadını zekadan çok hoşlanır. Ona zayıf bir karakterde olduğunuzu asla belli etmeyin. En katlanamadığı özellik bir erkeğin zayıf duruşudur çünkü bir koç kadını zorlu koşullarda bile asla pasif görünmeyi sevmez. Bu yüzden aradığı partnerin de her zaman güçlü duruş göstermesini ister. Zorlu bir durumla karşı karşıya kaldığınızda da zekanızla veya çalışkanlığınızla o olayı hallettiğinizi ona gösterin.

11. Kendinize güvenin

Önceden de belirtiğimiz gibi bir koç burcu kadını her girdiği ortamda kendini göstermesini bilir. Bunu aslında ister istemez yapsa da bu onun doğasında olduğu için her zaman kendine güvenen bir duruş sergiler. Bu yüzden yanında olacak partnerin de her zaman kendine güvenmesini ister. Onun yanında asla kendinizi pasif göstermeyin. Bu onun hiç hoşuna gitmeyecektir.

12. Hayat amacınızın olduğunu ona kanıtlayın

Koç burcu kadını her zaman hayallerinin peşinden koşmayı sever. Aslında hayalperest bir burç gibi gözükmese de her zaman belli etmeden hayallerinin peşinden koşar. Çocuk ruhlu olan koç burcu kadını hayalleri olmazsa yaşayamaz. Bu yüzden siz de ona kendi hayallerinizin varlığını veya bir hayat amacınızın olduğunu mutlaka belli edin. Eğer hayat amacınız yoksa lütfen hemen belirleyin. Çünkü bunu aslında bir koç burcu kadını için değil önce kendiniz için yapmalısınız. Belirlediğiniz amaçtan da koç burcu kadınına bahsetmeyi unutmayın. Emin olun hayat amacınızı göstermeniz onun çok hoşuna gidecektir.

13. Kıskandığınızı belli etmeyin

Koç burcunun her ne kadar yapısı sahiplenici ve kıskanç olsa da ilişkide sahiplenilmekten ve kıskanılmaktan hiç hoşlanmaz. İlişkide özgür olmayı sever.

14. Cinsel yaşamda tutkulu ve istekli olun

Koç burcu kadını cinsel yaşamda kontrolü elinde tutmayı sever. Tutkulu ve arzuludur. İlişkide maceraya açıktır. Bu yüzden koç kadınını etkilemek isteyen erkekler, kendini koç kadınına bırakabilir.

Burcunuzu seçin, koç ile uyumunuzu görüntüleyin: