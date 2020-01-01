Çok ender olan jupiter saturn pluton kavuşumu 2020'nin başından beri bütün dünyada sistemi sallayıp gerçekten neyin önemli olduğunu öğretmeye devam ediyor bizlere.. 200 yıllık toprak çağı kapanıp hava çağı başlıyor. Peki, kova çağında bizleri neler bekliyor? Neler değişime uğrayacak? Astrolog Gülşah Akar yorumluyor...

KOVA ÇAĞINDA NELER YAŞANACAK?

Artık para, arsa, arabanızın markası, kaç daireniz olduğu gibi maddi değerler değil ne bildiğiniz önem kazanacak.. Yeni dünyanın elitleri paraya sahip olanlar değil, doğru bilgiye sahip olanlar olacak..!

• Öğrendiğimiz her şey çöp bilgi mi? İstemeden, mecburiyetten gittiğimiz kurslar, aldığımız sertifikalar, okuduğumuz okullar... Hepsinin boş olduğunu anlayacağız.

• Yeni bilgi işe yarar bilgi olacak; gerçek matematik, fizik , doğa bilgisi olacak. Şirketler için öğrendiğimiz muhasebe bilgisi olmayacak çünkü o şirketlerin çoğu kalmayacak zaten..

Bu dönemde yapılacak en güzel şey toplum ne der diye düşünmeden kendi isteğiniz doğrultusunda ilerlemek..

SÜRÜ PSİKOLOJİSİYLE HAREKET EDEN TOPLUMLAR KAYBEDECEK

Kova; özgürleşme, marjinal olma, kendi yolundan gitmek demektir.. Fark ediyorsanız insanların özgürleşmesi ve özgün olması sürekli engelleniyor. Sistemler insanları makineleştirmeye çalışacak bu dönemde. Herkesin aynı okullara gidip, aynı şeyleri öğrenip, aynı kariyeri yapmasını istiyorlar. Çip takmakta bunun bir aşaması. Beslenmemizi bile kontrol altına almak için bizi doğallıktan uzaklaştırıp hapların içinde sundukları sentetik yapay bitkisel özlerle yetinmemizi istiyorlar.. Her şeyimizi kontrol altına alıp tek model insan yaratmak istiyorlar. Çünkü Özgür insan sistem için tehlikedir onu yönetemezsin, emir veremezsin.. Özgür bireyler istemiyorlar. Hatta daha ileri gidip herkesin aynı fikirde olmasını, aynı şeyi düşünmesini istiyorlar! Ve bunun baskısı iyice artacaktır. Ama bir kova ne zaman kaybeder biliyor musunuz? Sürüye uyduğu zaman! Kova çağı bütün bunlara inat bizden özgün ve özgür olmamızı istiyor.. Ve burada sürü psikolojisiyle hareket eden toplumlar kaybedecek. Başkaldıran ve kendi özgünlüğünü kabul ettiren toplumlar ve insanlar kazanacak..

KOCA ÇAĞINDA BİLGİ SAHİBİ OLAN KAZANACAK

Bu süreçle başa çıkmanın en güzel yolu okumak, öğrenmek, bilgiye ulaşmak.. Tabi bu kısa vadede 20 yıllık, uzun vadede 200 yıllık uzun bir dönem olduğu için hem bize, hem de bizim yetiştirdiğimiz bilgili çocuklarımıza çok iş düşüyor.. Bilgi sahibi olanın kazanacağı bir devir.. Kimseye size ne yapmanız gerektiğini söylemesine izin vermeyin..! Özellikle bu dönem! Kova bu demektir. Zaten önümüzdeki yıllarda dünyadaki özgürlük hareketleri ve halk ayaklanmaları bu sebepten çıkacaktır. Ama kovanın çözümü ne olursa olsun özgürlükten vazgeçmemek ve boyun eğmemektir. Özgürlük en yüksek değerdir!

21 ARALIK SONRASI YAŞANACAKLAR

•Bu dönemi spiritüel açıdan da yorumlamak istiyorum; Kova burcu gruplarla, topluluklarla alakalıdır. Eğer ruhsal anlamda düşünürsek, bağlı olduğumuz ruh ailemizi, bağlı olduğumuz ruh gruplarımızı temsil eder..

• 21 aralık tarihinden itibaren hepimiz ait olduğumuz ruh gruplarına doğru hızlıca çekilmeye başlayacağız. Juno ve venus'ün de işin içinde olması ruh eşlerinin de bu tarihten sonra bir araya gelmeye başlayacağını gösteriyor.

• 21 aralık tarihinden sonra hayata çok daha farklı bir pencereden bakmaya başlayacağız; çevremizde bambaşka, yepyeni insanlar olacak ve bu insanlar bizim kader yolumuzda önemli başlangıçlar yapmamıza yardım edecekler. Ama bir taraftan da kendimizi ait hissetmediğimiz insanlardan biz uzaklaşmasak bile hayatın bizi uzaklaştırdığını göreceğiz. Herkes ait olduğu grupla bir araya gelmeye başlayacak.

Büyük buluşmaya ve Kova çağına hazır mısınız?

Astrolog GÜLŞAH AKAR