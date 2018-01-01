Tüm dünyadan yetenekli falcılar ile fal baktırmak isteyenleri bir araya getiren dijital platform Tellwe, fal severlerle fal bakanları buluşturuyor.

İngilizce "We tell fortune/size geleceği anlatıyoruz" ifadesini çağrıştıracak ve Türkçe kahve falına da gönderme yapacak şekilde Tellwe olarak markalaşan dijital platform,

tüm dünyadan yetenekli falcılar ile fal baktırmak isteyenleri bir araya getiriyor.

Türk insanının özellikle de kadınının gelenek haline gelen kahve fincanını kapatma eğiliminden yola çıkarak oluşturulmuş platform; merak, terapi, gelenek, muhabbet, paylaşım gibi temel ihtiyaçları karşılayan kahve falı kültürünü internet üzerinden tüm dünyaya yaymayı hedefliyor.



Fal baktıran üyeler aplikasyon üzerinden veya siteye girip falcılardan ve falcıların baktıkları fal çeşitlerinden birini seçip gönderebiliyorlar. Kahve falı baktırmak isteyen kullanıcılar aplikasyon ve web sitesi aracılığıyla içtikleri kahve fincanlarının fotoğraflarını seçtikleri falcıya göndererek kahve falının bakılmasını isteyebiliyorlar. Sisteme üyelik ücretsiz olarak gerçekleşiyor.



Falcı adayları kendi kayıtlarını yapıp falcı üyesi oluyorlar. Öncelikle deneme fallarını baktıktan sonra fal baktıranlar tarafından aldıkları oylara göre sistem içinde aktif hale gelip derecelendiriliyorlar.



Kendisi de bir Türk kahvesi ve falı tutkunu olan girişimci Demet Kütükçü Safçı geçtiğimiz günlerde “Kahve Falı Sözlüğü” adlı bir de kitapçık da çıkardı.

